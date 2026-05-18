Test Barcellona: svetta Acosta, Martin finisce in ospedale per accertamenti

Dopo aver mostrato gran velocità per tutto il weekend del GP Catalogna, Pedro Acosta ha chiuso davanti a tutti la giornata di test MotoGP del lunedì a Barcellona. Il pilota del team Red Bull KTM Factory Racing ha realizzato un miglior crono di 1:37.767, precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo e l'altra KTM di Enea Bastianini, con appena 117 millesimi a separare i primi tre e un solo secondo racchiuso tra i primi tredici classificati.

🎯 @37_pedroacosta tops a shortened day of testing after teams wrapped up early due to track conditions#BarcelonaTest ⏱️ pic.twitter.com/lcGIFxcewk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 18, 2026

La sessione si è conclusa con largo anticipo rispetto al programma iniziale a causa di un forte acquazzone arrivato dopo la pausa di metà giornata. Nessun pilota è più tornato in pista nel pomeriggio e tutti i tempi migliori sono stati realizzati nella sessione mattutina.

KTM protagonista della giornata

La delusione della domenica, terminata con una caduta all'ultima curva a seguito del contatto con l'Aprilia di Ai Ogura, non ha rallentato Acosta. Lo spagnolo ha immediatamente ritrovato il passo, conquistando il miglior riferimento nell'ultimo tentativo lanciato della prima sessione. Giornata positiva anche per Bastianini, terzo assoluto dopo un weekend senza punti.

Alle sue spalle si è inserito il compagno di squadra Maverick Viñales, autore di segnali incoraggianti dopo il rientro in gara. Lo spagnolo ha lavorato soprattutto sul comportamento dell'avantreno della RC16, chiudendo un ottimo risultato complessivo per le moto austriache. Tre KTM nelle prime quattro posizioni rappresentano un segnale incoraggiante in vista del prossimo appuntamento della stagione.

Yamaha, Quartararo conferma i progressi

Quartararo ha terminato il lavoro in pista con il secondo tempo, ad appena 64 millesimi dalla vetta. Il francese ha provato nuove soluzioni aerodinamiche all'anteriore, pur attribuendo il miglior grip trovato in pista soprattutto alle condizioni dell'asfalto, ormai molto gommato dopo il weekend di gara.

MotoGP 2026, test Barcellona: Fabio Quartararo (Yamaha)

Più indietro Alex Rins, tredicesimo e ultimo pilota entro il secondo dal riferimento di Acosta. Nel box Prima Pramac Yamaha MotoGP, Jack Miller ha chiuso sedicesimo, mentre Toprak Razgatlioglu ha terminato diciannovesimo completando ben 45 giri, più di qualsiasi altro pilota in pista.

Martin cade, nessuna frattura dopo i controlli

La mattinata di Jorge Martin si è invece interrotta in anticipo. Il pilota dell'Aprilia Racing è caduto alla curva 7 e, dopo un primo controllo al centro medico, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Gli esami hanno escluso fratture, ma lo spagnolo dovrà osservare alcuni giorni di riposo in vista del prossimo fine settimana al Mugello. Prima della caduta Martin stava lavorando su nuove soluzioni aerodinamiche. Solo undicesimo il leader del mondiale Marco Bezzecchi, buone indicazioni invece per il team Trackhouse MotoGP, con Raul Fernandez e Ai Ogura rispettivamente quinto e sesto al termine della giornata.

Ducati e Honda tra lavoro di sviluppo e assenze

La miglior Ducati è stata quella di Fermin Aldeguer del team BK8 Gresini Racing MotoGP, autore del settimo tempo a poco più di tre decimi da Acosta. Francesco Bagnaia ha invece concentrato il lavoro sul nuovo forcellone già visto durante il weekend, chiudendo decimo. Diverse assenze hanno limitato il programma per le moto di Borgo Panigale: Marc Marquez non era presente dopo l'infortunio precedente al weekend, Alex Marquez ha iniziato il recupero dopo la caduta di domenica e Fabio Di Giannantonio ha saltato la giornata dopo i problemi fisici accusati nel GP Catalogna.

Per Honda il migliore è stato Diogo Moreira, nono davanti a Luca Marini e Joan Mir, impegnati su nuove soluzioni tecniche. Assente ovviamente Johann Zarco, dopo la brutta caduta di domenica che ha lasciato non poche conseguenze fisiche alle gambe e in particolare a un ginocchio.

Archiviato il test di Barcellona, il mondiale si sposterà in Toscana: il prossimo appuntamento sarà il GP Italia al Mugello, dove diversi team proveranno a trasformare i segnali raccolti in test in risultati concreti nel fine settimana di gara.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 18/05/2026