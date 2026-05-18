Di Giannantonio salta i test di Barcellona, Morbidelli svela: "Urlava dal dolore"

Fabio Di Giannantonio non sarà in pista nei test ufficiali di Barcellona in programma oggi, subito dopo il GP Catalogna. La decisione è stata presa insieme al Pertamina Enduro VR46 Racing Team dopo l'infortunio alla mano riportato nella caotica gara di domenica, chiusa però con una vittoria che ha avuto un peso ancora maggiore considerando le condizioni fisiche del pilota italiano.
Il problema è nato durante la prima parte della gara, quando Di Giannantonio è stato colpito dai detriti della Ducati distrutta di Alex Marquez, inclusi elementi della ruota anteriore e della sospensione. Nonostante il dolore, l'italiano è riuscito a restare in corsa e a costruire il successo con un sorpasso decisivo nelle fasi finali. La squadra ha spiegato la scelta attraverso un comunicato: “Dopo l'incidente di ieri al GP Catalogna, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Fabio Di Giannantonio hanno deciso di non partecipare alla giornata di test di oggi al Circuit de Barcelona-Catalunya e di concentrarsi sul recupero in vista del prossimo GP”.
Il dolore accusato durante la gara
A confermare quanto fossero complicate le condizioni di Di Giannantonio è stato anche il compagno di squadra Franco Morbidelli, unico pilota VR46 presente in pista nei test con la GP25 in configurazione satellite.
🤯 @fabiodiggia49’s most eventful hour yet— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 17, 2026
From two restarts to victory, and all of this while gritting his teeth 💪 #CatalanGP 🏁 | #WiredDifferentpic.twitter.com/RwGN4KAHtS
Morbidelli ha dichiarato a fine gara: “Diggia ha fatto qualcosa di incredibile perché urlava parecchio tra una partenza e l'altra e ho pensato che avesse davvero molto dolore”. Poi ha aggiunto: “Quando è riuscito a vincere la gara sono rimasto impressionato”.
Assenze pesanti nell'ultimo test dell'era 1000cc
Di Giannantonio non sarà l'unico assente della giornata catalana. Anche Alex Marquez e Johann Zarco, infortunatisi nei due terribili incidenti che hanno caratterizzato la giornata di ieri, saranno ovviamente assenti quest'oggi nei test a Barcellona. La loro assenza si somma a quella già prevista di Marc Marquez, alle prese con il recupero dopo il doppio intervento chirurgico della scorso settimana: questi quattro piloti salteranno dunque l'ultimo test ufficiale dell'era MotoGP 1000cc.
L'attenzione del team VR46 si sposta ora sul recupero di Di Giannantonio. Dopo una vittoria conquistata stringendo i denti, l'obiettivo diventa arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo appuntamento del Mondiale, l'atteso GP Italia in programma al Mugello a fine mese. Grazie alla vittoria al Circuit de Catalunya, il centauro romano è ora terzo in classifica generale a 26 lunghezze da Marco Bezzecchi.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.