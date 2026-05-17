MotoGP Catalunya 2026, le pagelle di Barcellona

Le pagelle del Gran Premio di Catalogna al Circuit de Barcelona-Catalunya. Pagelle complicate al termine di un GP complicato diviso in tre tronconi. Promossi Di Giannantonio, Mir e Aldeguer, ma anche gli sfortunati Acosta e Alex Marquez. Male i quattro piloti dell'Aprilia, chi per un motivo, chi per un altro.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 10 - Un successo meritato per quanto visto in pista, paziente e letale come un cobra. Fortunato nell'evitare la moto di Marquez e nel poter ripartire.

JOAN MIR - VOTO 9 - Si tende sempre a dimenticare che è un campione del mondo. Oggi bravo nella prima gara e pazzesco nella seconda dove è anche bravo a non esagerare. Chapeau!

FERMIN ALDEGUER - VOTO 8 - Un po' sulla falsariga di Mir, sfrutta le occasioni date dalle due bandiere rosse, la differenza è la rimonta finale che compie fino al meritato podio.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6,5 - Male all'inizio, rimonta fino alle soglie della top ten. Sfortunato protagonista con Zarco, poi super al via di gara-2, paga le media dietro obbligata.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 5 - Se nel weekend più brutto dell'anno, mai competitivo in ogni sessione, sfrutta gli eventi e giunge quinto, può davvero essere il suo anno. Deve risalire.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Oggi non era il suo giorno, ha guidato sopra ai difetti della KTM facendo tre gare pazzesche, ma la sfortuna ha prevalso. Alla fine buttato a terra da Ogura.

JORGE MARTIN - VOTO 4 - Un weekend da dimenticare, ma il voto non è tanto sulla guida (ha fatto tante cose buone, da 8) ma per il suo comportamento inaccettabile al rientro ai box.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 4 - Anche per lui sul voto pesa la componente mentale: era la migliore delle Aprilia, ma ha attaccato Martin con troppa foga, rovinando le gare di entrambi.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Dopo una gran prima gara, alla ripartenza della seconda commette un piccolo errore che lo porta al rovinoso incidente. Gli auguriamo tutto il meglio.

ALEX MARQUEZ - VOTO 9 - Stava facendo una gara pazzesca, aveva recuperato passando Martin, Zarco e Fernandez. Stava pressando Acosta, quando c'è stata la rottura di quest'ultimo.

I voti degli altri

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Favorito dagli eventi, ha il merito di non fare errori.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Idem come Quartararo, fortunato nel contatto con Zarco.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Le bandiere rosse lo rimettono in gioco, buono l'ottavo posto.

AI OGURA - VOTO 5 - Meno brillante di altre volte, bravo in gara-2 ma paga l'errore finale.

DIOGO MOREIRA - VOTO 6 - Alla fine una top ten che nel suo anno di rookie va bene.

ALEX RINS - VOTO 6,5 - 5 punti sono un ottimo bottino in una giornata così complicata.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 - Anonimo in ogni frangente di questa lunga giornata.

MAVERICK VINALES - VOTO 6 - Buon rientro, si guadagna 3 punti e riprende confidenza.

JACK MILLER - VOTO 5,5 - Porta a casa due punti ma peggiora rispetto alle qualifiche.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 5 - Non proprio un bel weekend, mai un buon feeling.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 - Fa il suo lavoro senza commettere errori, e ciò basta.

ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Brutta partenza, mini rimonta, poi la caduta. Peccato.

Marc Marquez non partecipa alla gara perché infortunato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/05/2026