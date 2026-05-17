Gli spaventosi incidenti di Alex Marquez e Johann Zarco

Momenti di autentico terrore al Montmeló nel corso del GP di Catalogna 2026, segnato da due incidenti violentissimi che hanno costretto la direzione gara a esporre due bandiere rosse. Il primo, e più impressionante, si è verificato al 13° giro, quando Pedro Acosta, in testa alla corsa con la KTM, ha improvvisamente rallentato sul rettilineo opposto per un probabile guasto meccanico. Alle sue spalle arrivava a piena velocità Alex Marquez, autore fino a quel momento di una rimonta furiosa: lo spagnolo della Gresini ha tentato una disperata manovra d’evitamento, ma il contatto è stato inevitabile. La Ducati ha perso immediatamente controllo, iniziando una carambola terrificante sull’erba con pezzi disseminati ovunque sulla pista. Nel caos è rimasto coinvolto anche il vincitore del GP Fabio Di Giannantonio, che ha centrato una ruota e altri detriti prima di finire a terra. Alex, cosciente dopo l’impatto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Barcellona, dove gli sono state diagnosticate la frattura della clavicola destra, già operata con applicazione di una placca, e una frattura marginale della vertebra cervicale C7, che richiederà ulteriori valutazioni nei prossimi giorni. Di seguito il video del terribile incidente.

Zarco sfortunatissimo alla ripartenza: che spavento!

Non meno spaventoso quanto accaduto alla seconda partenza, quando il GP appena ripreso è stato nuovamente interrotto quasi subito. Alla prima curva, in piena bagarre, Johann Zarco è caduto restando agganciato alla Ducati di Francesco Bagnaia, in un impatto che ha immediatamente fatto temere conseguenze pesanti. Il francese della LCR Honda non è riuscito a rialzarsi autonomamente ed è stato soccorso in pista prima del trasferimento in ambulanza al centro medico e poi all’ospedale di Sant Cugat. Le prime notizie, fortunatamente, sono state incoraggianti: nessuna commozione cerebrale, nessun trauma alla parte superiore del corpo né a piedi e caviglie, ma forti dolori alla gamba sinistra, in particolare nella zona del ginocchio e del femore, che hanno richiesto ulteriori TAC e radiografie. A rassicurare tutti ci ha pensato il team principal del team LCR, Lucio Cecchinello, spiegando che Zarco era lucido, calmo e in grado di ricostruire quanto accaduto subito dopo l’incidente. Di seguito il video del terribile incidente.