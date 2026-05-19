Zarco racconta per la prima volta l'incidente di Barcellona: "La mia gamba iniziava a bruciare"

Il giorno dopo il violento incidente che lo ha visto sfortunato protagonista nel GP Catalogna, Johann Zarco ha ripercorso per la prima volta pubblicamente quei momenti con un racconto molto crudo ma lucido. Il pilota del team LCR Honda, ancora alle prese con le valutazioni mediche dopo le lesioni riportate al ginocchio e alla caviglia, ha ammesso di essersi pentito della scelta di prendere parte alla ripartenza della gara, spiegando di non essere stato più nelle condizioni mentali giuste per tornare in pista.

Zarco e il rimpianto dopo la prima interruzione della gara

Prima dell'incidente che lo ha coinvolto alla prima curva della ripartenza, Zarco aveva già vissuto momenti difficili durante il caos seguito alla caduta di Alex Marquez, avendo colpito alcuni detriti della Ducati dello spagnolo. Il francese ha raccontato che proprio quanto accaduto in precedenza, unito a un dolore fisico che stava aumentando, aveva inciso sul suo stato mentale. Zarco ha dichiarato in un'intervista a L'Équipe: “Il mio piede era già viola. Abbiamo messo del ghiaccio sulla contusione e il dolore si è un po' attenuato”.

Il francese ritiene oggi di aver commesso un errore nel tornare in pista. Ha aggiunto: “Quello era il momento in cui avrei dovuto prendere la decisione di ritirarmi dal resto della gara. Tra le immagini dell'incidente di Alex e quel colpo al piede, mi ero davvero abbattuto”. E ancora: “Quando ci siamo schierati nuovamente in griglia non ero più nella mia condizione mentale ideale”.

Il rammarico è ancora evidente nelle sue parole: “Sono arrabbiato con me stesso per aver preso parte a quella seconda partenza”.

Il drammatico racconto dopo l'impatto alla prima curva

L'incidente che ha coinvolto il francese si è verificato pochi istanti dopo il secondo via della gara, quando Zarco è arrivato lungo alla prima curva entrando in contatto prima con Luca Marini e poi nel caos generato anche con la Ducati di Francesco Bagnaia. Il pilota della Honda ha descritto in modo molto dettagliato i momenti successivi all'impatto, quando è rimasto bloccato nella via di fuga con la gamba incastrata nella moto dell'italiano.

« Je hurle de douleur, ma jambe commence à brûler » : rapatrié en France, Johann Zarco raconte son accident au GP de Catalogne

➡️ https://t.co/fOLbnwdFggpic.twitter.com/7LoIBGNT70 — L'Équipe (@lequipe) May 19, 2026

Zarco ha raccontato: “Sono stato trascinato dalla moto di Marini e non sono riuscito a fermarmi in tempo per evitarlo”. Poi il momento più difficile: “Ho iniziato a rotolare con la moto e la mia gamba sinistra è rimasta incastrata tra la ruota, la sella e lo scarico”. Il francese ha quindi descritto attimi di forte paura dopo essere finito a terra: “Ero bloccato nella via di fuga, urlavo dal dolore e la mia gamba iniziava a bruciare. Tutti quelli che correvano verso di me avevano paura di toccarmi per non peggiorare le ferite”.

Infine il ricordo dei soccorsi: “Ho tirato la gamba e a quel punto mi hanno aiutato. Mi hanno immobilizzato, hanno tagliato la tuta e mi hanno fatto una flebo per fermare il dolore. Non avevo mai vissuto nulla del genere ed è stato davvero terrificante”.

Le prossime valutazioni mediche chiariranno i tempi di recupero del francese, ma il racconto di Zarco offre un quadro molto netto della durezza dell'incidente vissuto a Barcellona e del peso, anche mentale, di una giornata che difficilmente dimenticherà, al pari di chi ha assistito dall'esterno a quella terribile carambola.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 19/05/2026