MotoGP Italia 2026. Qualifiche: Bezzecchi da record, tripletta Aprilia, Marquez eroico

Marco Bezzecchi firma un capolavoro senza precedenti nelle qualifiche della MotoGP nel Gran Premio d'Italia 2026 al Mugello. Il riminese dell'Aprilia è il primo pilota della storia a scendere sotto l'1:44, conquistando una pole position leggendaria. Sabato da incorniciare per la casa di Noale, che piazza tre moto davanti a tutti. Seconda fila per le Ducati con Marc Marquez quarto e Pecco Bagnaia sesto, mentre DiGiannantonio mastica amaro.

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A record-breaking pole on home turf for Bez, with the fastest-ever lap around Mugello 🔥🇮🇹#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/eyAMuuuFUE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2026

Bezzecchi abbatte il muro

Il nuovo record della pista era nell'aria, considerando che le MotoGP di questa generazione sono arrivate all'apice dello sviluppo tecnico e aerodinamico. Ma un conto è sognarlo, un altro è realizzarlo, ed è proprio tra le pieghe della mitica pista del Mugello che Marco Bezzecchi è salito in cattedra, scrivendo una pagina indelebile nella storia del motociclismo. Il ventisettenne riminese dell'Aprilia ha pennellato un giro da sogno in chiusura di Q2, fermando il cronometro sull'incredibile tempo di 1:43.921.

Che festa per l'Aprilia

La festa è totale in casa Aprilia, che vive un sabato mattina da Guinness dei Primati. Nelle FP2, Jorge Martin ha infatti polverizzato il record di velocità massima toccando i 368,6 km/h. Al termine della Q2, la casa di Noale può celebrare la prima storica tripletta della sua storia in qualifica: alle spalle di Bezzecchi si piazza uno straordinario Raul Fernandez, già il più rapido in Q1, seguito dalla moto ufficiale di Martin.

Marc Marquez eroico, la Ducati insegue

Se la prima fila parla interamente veneto, la seconda è aperta dall'eroismo di Marc Marquez. Reduce dall'infortunio e dalla doppia operazione a piede e spalla, il campione spagnolo della Ducati stringe i denti e artiglia un quarto tempo assoluto dal valore immenso, pagando soli 373 millesimi dal poleman.

Alle spalle del numero 93 si schiera una pattuglia di Borgo Panigale, con Fermin Aldeguer quinto e il campione del mondo Pecco Bagnaia sesto a chiudere la seconda fila dello schieramento.

La delusione di giornata porta invece il nome di Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano, dopo aver dominato le FP1, le pre-qualifiche del venerdì e le FP2, non è andato oltre il settimo posto in griglia. ''Diggia'' non è riuscito a esprimersi al meglio nei due decisivi time attack della Q2, penalizzato dal dover utilizzare la seconda moto a causa di una rottura meccanica occorsa sulla sua moto principale proprio nelle battute finali delle ultime libere.

Risultati Qualifiche MotoGP Italia 2026

Perhaps the BEZt qualifying ever for Aprilia?



Records galore for the Noale factory on home turf, securing their first-ever front row lockout 🚀#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/e9pxibpACU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2026

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Pubblicato da Alessio Ricci, 30/05/2026