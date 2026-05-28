MotoGP Italia 2026. Di Giannantonio ancora davanti, cinque italiani in Q2,

Il venerdì del Gran Premio d'Italia 2026 al Mugello si è chiuso nel segno di Fabio Di Giannantonio, protagonista assoluto dopo aver comandato sia la FP1 sia le Practice decisive per l'accesso diretto alla Q2. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha fermato il cronometro in 1'44''808, guidando uno straordinario poker italiano completato da Francesco Bagnaia, secondo a soli 91 millesimi, da un sorprendente Enea Bastianini, terzo con la KTM Tech3 a poco più di un decimo, e da Franco Morbidelli, quarto. In una giornata caratterizzata da condizioni della pista non ancora ottimali dopo la pioggia notturna, le Ducati hanno comunque imposto la loro legge occupando cinque delle prime sei posizioni, con Fermin Aldeguer quinto davanti al rientrante Marc Marquez. Lo spagnolo, tornato in azione dopo il doppio intervento a piede e spalla, ha subito centrato il passaggio diretto alla Q2 con il sesto tempo assoluto, chiudendo a poco più di due decimi dalla vetta e mostrando segnali decisamente incoraggianti in vista del resto del weekend.

Bezzecchi promosso, fuori Acosta e Quartararo!

Alle spalle del gruppo Ducati si sono inserite le due Aprilia ufficiali, con Marco Bezzecchi settimo e Jorge Martin ottavo. Il leader del Mondiale ha impressionato soprattutto sul passo gara nella parte centrale della sessione, mentre Martin ha gestito senza particolari problemi il proprio ingresso tra i primi dieci. Positiva anche la prova di Alex Rins, che ha regalato alla Yamaha il nono posto sfruttando una scia favorevole nel finale, mentre il debuttante Diogo Moreira ha portato la Honda direttamente in Q2 con una prestazione di grande personalità. Restano invece fuori dai primi dieci piloti importanti come Pedro Acosta, tredicesimo nonostante un distacco inferiore al mezzo secondo, e soprattutto Fabio Quartararo, soltanto diciassettesimo dopo una caduta alla Materassi-Borgo San Lorenzo che ha provocato una delle due bandiere rosse della sessione. L'altra interruzione è stata causata da un problema tecnico sulla KTM di Brad Binder, che l'ha parcheggiata in uscita della pitlane. L'appuntamento è per domani mattina con le FP2 e le qualifiche della tappa tricolore, quando si entrerà nel vivo del weekend toscano.

Risultati Prequalifiche MotoGP Italia 2026

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/05/2026