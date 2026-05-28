FP1 GP Italia: Di Giannantonio davanti a tutti, Bagnaia scivola, Marquez 15° senza rischi

Di Giannantonio graffia nelle FP1 al Mugello. Bagnaia nella sabbia, Marquez fa 10 giri e studia la spalla

Il fine settimana della MotoGP al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia 2026, scatta sotto il segno di Fabio Di Giannantonio: è infatti il pilota romano a mettere la propria firma in cima alla lista dei tempi al termine delle prime prove libere. Il pilota del team Ducati VR46, galvanizzato dal fresco trionfo ottenuto nello scorso weekend a Barcellona, conferma il suo splendido stato di forma su un tracciato che si è presentato asciutto, ma ancora caratterizzato da qualche insidiosa chiazza di umido a causa della pioggia caduta nelle prime ore della mattinata.

Gran Premio d'Italia 2026

L'italiano ha fermato il cronometro sull'1:46.242, un riferimento di rilievo propiziato però dalla scelta strategica di montare un set di gomme medie nuove (sia all'anteriore che al posteriore) nei minuti conclusivi del turno.

Martin insegue, Bene Aldeguer

La scelta di calzare pneumatici freschi nel finale ha rimescolato le carte in tavola, premiando un quintetto di piloti alle spalle del leader. Jorge Martin artiglia la seconda posizione, staccato di 369 millesimi dalla vetta, precedendo nell'ordine Ai Ogura, Maverick Vinales, Jack Miller e Pedro Acosta.

Discorso completamente diverso per Fermin Aldeguer. Lo spagnolo del team Gresini è stato il vero mattatore della prima parte della sessione, rimanendo in cima alla tabella dei tempi fino a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. A differenza dei rivali che lo hanno preceduto, Aldeguer ha invece preferito non montare gomme nuove sul finale, chiudendo comunque con un solido settimo tempo.

Bagnaia fermo in ghiaia

Il venerdì mattina dei piloti di casa ha vissuto un inconveniente per Pecco Bagnaia. Il campione piemontese è incappato in un errore in staccata alla San Donato, arrivando lungo e poi restando però bloccato sulla ghiaia senza riuscire a ripartire.

Tutti gli occhi su Marquez

I riflettori, però, erano inevitabilmente puntati sul box numero 93. Marc Marquez ha completato il suo personalissimo ''shakedown'' fisico chiudendo la mattinata con il 15° tempo, staccato di 1.1 secondi da Di Giannantonio. Un piazzamento che non deve ingannare: lo spagnolo non ha mai sostituito le gomme usate da inizio turno (Soft anteriore e Media posteriore), concentrandosi esclusivamente nel ritrovare il feeling con la Desmosedici GP26 senza commettere la minima sbavatura o rischiare cadute.

Il nove volte campione del Motomondiale ha messo a referto complessivamente 10 giri, equamente divisi in due run da 5 passaggi ciascuno. Al termine di ogni uscita, Marquez è rimasto a lungo a colloquio con i suoi ingegneri per analizzare i feedback e la risposta della spalla destra, recentemente operata.

Adesso la palla passa alla Direzione Medica: a minuti è atteso il responso della seconda e decisiva visita medica che stabilirà se il campione del mondo potrà proseguire il weekend del Mugello.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Italia 2026

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 29/05/2026