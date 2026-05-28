MotoGP Italia 2026. Bezzecchi profeta in patria! Bagnaia, podio di un soffio

Prima vittoria per Marco Bezzecchi, prima vittoria per l'Aprilia, podio per Pecco Bagnaia, il Gran Premio d'Italia 2026 della classe MotoGP si tinge di verde, bianco e rosso, ma soprattutto di nero, Aprilia. La casa di Noale fa doppietta con Jorge Martin, scattato meglio di tutti al via ma poi infilato dal compagno. Bez lascia sfogare Bagnaia, al comando nei primi giri, e poi a metà gara si prende la prima posizione e non la molla più. Bagnaia, crollato negli ultimi 10 giri, viene passato facilmente da Martin e poi resiste all'ultimo giro all'assalto di Ai Ogura, evitando la tripletta Aprilia e mettendo la sua Ducati sul terzo gradino del podio. Il giapponese è stato autore di una super partenza, da 13° a 6° e poi di una gara consistente con il solito fortissimo finale. Quinto Fabio Di Giannantonio, autore invece di un abbrivio perfettibile, scivolato in 11° piazza, mentre in sesta e settima posizione ci sono i due fenomeni iberici Pedro Acosta (KTM) e Marc Marquez (Ducati), a lungo protagonisti sotto i riflettori tra sorpassi, controsorpassi e staccate al limite. Chi è mancato alla bagarre è stato Raul Fernandez, sprofondato in 18° piazza dopo aver preso larga la San Donato al via, e bravo a risalire fino alla top ten, chiusa da Fermin Aldeguer (a lungo nel secondo gruppetto) e da Diogo Moreira, bravissimo a battere nel finale la KTM di Brad Binder e le due Honda ufficiali di Mir e Marini. Solo 14° Morbidelli, anche lui scattato malissimo al via, poi Miller che beffa all'ultimo giro Razgatlioglu. Fuori dai punti anche Vinales, Quartararo e Pirro, caduti Bastianini, Rins e Crutchlow. Con questa la quarta dell'anno, Bezzecchi allunga in classifica, rimonta i 3 punticini persi ieri e ne aggiunge 2, portandosi a +16 sul compagno Martin e a +39 su Diggia.

Super avvio di Bagnaia, Bez e Martin inseguono

Stessa scelta per tutta la griglia con la doppia gomma Medium. Allo spegnimento dei semafori il più abile ad affrontare curva 1 è Jorge Martin, che trova un varco all'interno di Bezzecchi, ma poi ne subisce i sorpasso, poi un ottimo Pecco Bagnaia che azzecca una gran partenza e si mette alle spalle delle due Aprilia seguito da Marquez. Sbaglia invece del tutto la prima curva Raul Fernandez che sprofonda a fondo gruppo. Partono male anche i due VR46 con Morbidelli 18° e Diggia solo 11°. Martin tenta l'affondo al termine del primo giro ma va lungo e viene infilato da Bagnaia che si prende la P2 provvisoria. Sembrano riuscire a seguire il ritmo edi primi quattro solo Acosta e Aldeguer, mentre si crea un buco con la 7° posizione di un comunque ottimo Ogura, scattato dalla 13° casella. Al giro 3 è Bagnaia che fa una staccata da paura e si mette in testa, riuscendo a cucirsi al cordolo della San Donato. Un Marquez un po' in crisi riesce invece a tenere dietro Acosta, con fatica.

Guerre stellari tra Marquez, Aldeguer e Acosta!

Mentre Marquez ha i suoi problemi per tenere dietro Acosta, al quinto giro il terzetto di testa si stacca con Bagnaia e Bezzecchi davanti a un Martin in veste di ragioniere, intento a salvare le sue gomme per il solito super finale. Risale intanto da dietro Di Giannantonio, ottavo ma un po' lontano da Ogura. Davanti Bagnaia prova a scrollarsi di dosso Bez allungando in rettilineo, ma nelle tante curve del Mugello Bez riesce a non staccarsi, cosa che invece fa, di poco, Martin. Acosta si mette davanti a Marquez alla fine del settimo giro, ma la Ducati è troppo più potente della KTM, e Marc torna davanti addirittura prima della linea del traguardo. Acosta ci riprova alla Palagio e riesce a mettersi in quarta piazza, ma uno svarione alla Bucine gli fa perdere anche su Aleguer. Poco male perché con il gioco delle scie Marquez torno quarto alla San Donato. E sono passati solo 8 giri. Queste battaglie favoriscono il rientro sul quartetto Marquez-Aldeguer-Acosta-Ogura di Di Giannantonio, mentre davanti Bagnaia ha mezzo secondo di margine su Bezzecchi e 1''5 su Martin.

TWO FOR THE PRICE OF ONE! 🤯@marmarquez93 back into 4th with a double overtake ⚔️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/pEOK1rr6OM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026

Diggia e Fernandez tornano sul quartetto di Marquez

Giro 9 e Bagnaia non riesce a scrollarsi di dosso le due Aprilia. Bez è sempre lì, a 3-4 decimi, Martin a un secondo dal compagno che tiene le gomme fresche. Marquez paga poi 3'' dal podio, e tutto il suo gruppo deve guardarsi le spalle dal rientro di Di Giannantonio, tra i più veloci in pista. Il più veloce, però, è Raul Fernandez, che dopo essere sceso in 18° posizione al via, al 12° passa Bastianini ed è nono, con Diggia non lontano. Diggia intento a studiare il posteriore del compagno di Raul, Ai Ogura, che però non riesce a passare. I riflettori tornano però davanti, con Bezzecchi che si riavvicina a Bagnaia e Martin che rosicchia qualche decimo a entrambi. 3''5 i secondi di ritardo da Marquez.

BEZ HITS THE FRONT 🚨



He had been cooking this for a few laps! 👨‍🍳#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/OKghe8S1Mb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026

Bez nuovo leader, Martin su Bagnaia, Acosta su Marquez

Cambia tutto al giro 14. Bezzecchi vede Bagnaia in difficoltà con le gomme e lo attacca succhiandogli tutta la scia e passandolo alla San Donato, dove Pecco va largo e non riesce a chiudere. I problemi Ducati sono anche per Marquez, che sente il rumore della KTM di Acosta ben presente nelle sue orecchie. Pedro lo passa alla Bucine ma Marc incrocia e si riporta davanti con una gran manovra. Davanti il secondo problema per Bagnaia si chiama Martin, che visto ilcopagno mettersi in testa si impegna a chiudere il gap sul suo storico rivale per non far fuggire il leader iridato. Bez in un solo giro spedisce a 1''1 Pecco, e così Martin arriva. L'attacco dell'iberico arriva all'inizio del giro 16 alla San Donato, entrambi vanno lunghi ma Martin riesce a passare. E così anche Acosta, che finalmente supera Marquez e si prende la quarta piazza, ma ha circa 5'' di ritardo dal podio. Ogura e Diggia hanno nel frattempo passato Aldeguer, portandosi entrambi a ridosso della coppia Acosta-Marquez

Marquez cede, Acosta anche, Ogura e Diggia in top 5

La lotta tra Acosta e Marquez proegue anche al giro 17, ma Ogura e Diggia sono vicini. Il quartetto si sta giocando il 4° posto, ma in 7 giri Bagnaia ha un margine tutt'altro che rassicurante di 3,6'', e dunque il podio non è un'utopia per questi quattro moschettieri. Marquez prova a tornare davanti ad Acosta all'inizio del giro 18, ma va lungo. Martin, intanto, non recupera su Bezzecchi, restando a 2'', con 1''5 di margine su Bagnaia. Pecco, dopo un paio di giri più lenti, ritrova un ritmo, utile per mettere al sicuro il podio. Dietro intanto Ogura passa Marquez e si inserisce anche Diggia, con Marc che sembra alzare bandiera bianca. I due duellano anche all'inizio del giro successivo, ma così facendo se ne vanno Acosta e Ogura, candidati al 4° posto. Per il podio servono 2''9 ancora, con Bagnaia che continua l'emorragia di decimi. Ogura passa Acosta a 4 giri dal termine, i due si toccano ma l'Aprilia resta davanti alla KTM, con Diggia e Marquez che sono ancora lì incollati. Diggia approfitta di una distrazione di Acosta per mettersi in quinta posizione, ma Ogura sembra essersene andato.

Bezzecchi trionfa su Martin! Bagnaia resiste sul podio!

Ultimi tre giri, sembrano già decise le prime due posizioni con Bezzecchi che consolida il margine su Martin, oltre i 2''5. Bagnaia naviga a 2'' da Martin e gli restano solo 2'' di margine su un Ogura scatenato. Diggia prova a restargli incollato e non è lontano, quando mancano solo 2 giri. I due insieme rimontano su Pecco, che però ha ancora 1''5 per conservare il posto sul podio. All'inizio dell'ultimo giro Bagnaia ha solo 9 decimi su Ogura, ormai vicinissimo. Il giapponese riprende Bagnaia al Correntaio e prova l'incrocio alla Bucine ma Pecco va interno e si tiene la terza posizione! Trionfo di Bezzecchi, ancora doppietta Aprilia con Martin! Bagnaia sul podio per un soffio su Ogura, poi Di Giannantonio. Acosta e Marquez finiscono sesto e settimo, poi Fernandez, Aldeguer e un ottimo Moreira, che all'ultimo giro si mette in testa al quartetto completato da Binder, Mir e Marini. Punti anche per Morbideli e Razgatlioglu, mentre Miller, Vinales, Quartararo e Pirro restano a bocca asciutta.

Griglia di partenza MotoGP Italia 2026

The #MotoGP grid will look like this later on 🔥



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Risultati Gran Premio MotoGP Italia 2026

A home fairytale for Bezzecchi, an Aprilia 1-2 and @PeccoBagnaia in 3rd 🤩



PURE ITALIAN DELIGHT AT MUGELLO!#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Cy2KPgkqW4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 31/05/2026