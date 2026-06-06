MotoGP Ungheria 2026. Marquez domina la sprint. Bez, terzo, allunga su Martin

Marc Marquez domina la gara sprint del Gran Premio di Ungheria, scattando egregiamente al via e rendendosi subito imprendibile per il suo unico inseguitore di giornata, Pedro Acosta con la KTM. Il ducatista ha avuto la gara sempre in pugno, controllando il distacco e smettendo di spingere solo nel finale. Su una pista dove superare è complicatissimo, è stato bravo Marco Bezzecchi ad azzeccare la partenza e prendersi subito una terza posizione, difendendola poi con i denti sul ducatista Fermin Aldeguer prima (poi finito quinto) e su Raul Fernandez (Aprilia) poi. Sesto posto per Jorge Martin, che perde 3 punti dal compagno in classifica, limitando i danni. Buon settimo posto per il rookie Diogo Moreira (Honda) e per Enea Bastianini (KTM), che nei primi giri trova il varco per passare gli spenti Francesco Bagnaia (solo nono con la sua Ducati, un punticino per lui) e Fabio Di Giannantonio, che perde sei punti sulla vetta della classifica. Niente punti neanche per Ai Ogura, ma i più deludenti di giornata sono stati Fabio Quartararo (17° con la Yamaha) e Franco Morbidelli (20° su Ducati), il primo demotivato, il secondo incrisi di risultati da ormai troppo tempo.

Monologo Marquez; male Bagnaia e Diggia

Allo spegnimento dei semafori Marc Marquez è scattato meglio di tutti, riuscendo a tenere dietro Acosta e a prendere anche un certo margine. Bravissimo è stato anche Bezzecchi, dalla sesta alla terza piazza, con Aldeguer incollato al suo codone. Fernandez si è inserito in quinta posizione, mentre Moreira è risalito in sesta, spingendo Bagnaia in settima. Male anche Diggia, nono, e i primi giri non hanno aiutato i due piloti italiani a migliorare, perché Pecco è stato passato da Martin e Bastianini finendo nono, mentre Diggia è scivolato in decima piazza. Dopo 3 giri Marquz ha portato a 1''5 il margine su Acosta, con Bezzecchi abile a tenere dietro un arrembante Aldeguer, che però, rischiando di cadere, scivola dietro a Raul Fernandez. Martin riesce a superare Moreira al quinto giro, salendo in sesta posizione, dopodiché la gara attraversa una reiterata fase statica con le posizioni che non variano per parecchi giri, d'altra parte la pista magiara non offre molte occasioni per sorpassare. A 2 giri dal termine l'unico che sembra poter migliorare la propria posizione è Aldeguer, quinto e incollato a Fernandez, ma le sue possibilità si esauriscono dopo un lungo in staccata. E finisce così: Marc Marquez - pur con un ultimo giro molto lento - domina davanti ad Acosta e Bezzecchi. Fernandez e Aldeguer, Martin e Moreira, Bastianini e Bagnaia sono gli altri piloti a prendere punti, mentre Di Giannantonio, decimo, ha preceduto Marini e Ogura. Solo 17° un Quartararo in grossa crisi, finito dietro anche alle due Yamaha satellite del team Pramac.

Risultati Gara Sprint MotoGP Ungheria 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 06/06/2026