MotoGP Ungheria 2026, le pagelle del Balaton Park

Le pagelle del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park Circuit. Marc Marquez trionfa per la 100° volta in carriera e prende il massimo dei voti. Acosta super, ma è ancora secondo. Bagnaia ragioniere bravo, ma meno di Ogura. Martin: errore fatale. Diggia bravo nonostante la sfortuna.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 E LODE - Passato al via da Acosta, lo lascia sfogare per poi tornargli sotto e ricordargli che il campione è ancora lui. 100° vittoria in carriera, and counting.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9,5 - Il suo limite oggi è la KTM, che cala sempre dopo metà gara. Non può nulla, nonostante si difenda come un leone su Marc. La prima vittoria arriverà.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 - Secondo podio consecutivo per Pecco, su una pista che non ama e sulla quale non ha feeling. Senza l'incidente al via, sarebbe andata diversamente.

AI OGURA - VOTO 8,5 - Ai è il nuovo Enea. La seconda parte di gara è sempre il suo terreno di caccia preferito, e anche su una pista dove non si supera lui lo fa e si prende un solido P4.

LUCA MARINI - VOTO 7,5 - Non sarà più un pilota Honda nel 2027, ma è l'ennesima decisione avventata dei giapponesi. Se la Honda è cresciuta così gran parte del merito è suo.

DIOGO MOREIRA - VOTO 8 - Il rookie brasiliano sta continuando a crescere e a regalare gare solide al suo team. La P6 è il suo miglior risultato in MotoGP, la terza top ten consecutiva.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Tirato giù al via per colpe non sue, risale in sella e nonostante la nausea post-carambola rimonta fino alla P12, difficile pensare di fare meglio.

JORGE MARTIN - VOTO 4 - Il classico errore in staccata che innesca una disastrosa carambola, ponendo fine alla gara di quattro piloti (tra cui il Bez). E finisce pure dal medico.

MARCO BEZZECCHI, FERMIN ALDEGUER, RAUL FERNANDEZ - VOTO SV - Tutti e tre coinvolti senza colpa nella carambola al via, fortunatamente non si sono fatti troppo male.

I voti degli altri

IKER LECUONA - VOTO 8 - Un weekend in crescita e una gara solida per il pilota SBK.

JACK MILLER - VOTO 7 - Cinque sorpassi subiti, ma è la miglior Yamaha di giornata.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - Poteva fare molto meglio senza il LLP (meritato) con Mir.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Il ''not good not terrible'' di oggi è lui, senza infamia né lode.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6 - Continua il processo di crescita, P11 è il suo best.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Porta a casa qualche punto ma è lontano dalle altre Yamaha.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Non è il vero Mav da troppe gare. Aspettando Godot.

JOAN MIR - VOTO 4,5 - Non sfrutta una buona occasione di fare bei punti, cade e si ritira.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - La Ducati più in difficoltà, si fa riprendre da Diggia.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5 - È ancora a 1/3 di stagione, ma già aspetta la prossima.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 6 - Fa il suo senza strafare, ultimo senza alcun guizzo.

Alex Marquez e Johan Zarco non partecipano al weekend perché infortunati.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 07/06/2026