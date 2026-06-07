MotoGP Ungheria 2026, le pagelle del Balaton Park

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Le pagelle del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park Circuit. Marc Marquez trionfa per la 100° volta in carriera e prende il massimo dei voti. Acosta super, ma è ancora secondo. Bagnaia ragioniere bravo, ma meno di Ogura. Martin: errore fatale. Diggia bravo nonostante la sfortuna.
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MARC MARQUEZ - VOTO 10 E LODE - Passato al via da Acosta, lo lascia sfogare per poi tornargli sotto e ricordargli che il campione è ancora lui. 100° vittoria in carriera, and counting.
PEDRO ACOSTA - VOTO 9,5 - Il suo limite oggi è la KTM, che cala sempre dopo metà gara. Non può nulla, nonostante si difenda come un leone su Marc. La prima vittoria arriverà.
FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 - Secondo podio consecutivo per Pecco, su una pista che non ama e sulla quale non ha feeling. Senza l'incidente al via, sarebbe andata diversamente.
AI OGURA - VOTO 8,5 - Ai è il nuovo Enea. La seconda parte di gara è sempre il suo terreno di caccia preferito, e anche su una pista dove non si supera lui lo fa e si prende un solido P4.
LUCA MARINI - VOTO 7,5 - Non sarà più un pilota Honda nel 2027, ma è l'ennesima decisione avventata dei giapponesi. Se la Honda è cresciuta così gran parte del merito è suo.
DIOGO MOREIRA - VOTO 8 - Il rookie brasiliano sta continuando a crescere e a regalare gare solide al suo team. La P6 è il suo miglior risultato in MotoGP, la terza top ten consecutiva.
FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Tirato giù al via per colpe non sue, risale in sella e nonostante la nausea post-carambola rimonta fino alla P12, difficile pensare di fare meglio.
JORGE MARTIN - VOTO 4 - Il classico errore in staccata che innesca una disastrosa carambola, ponendo fine alla gara di quattro piloti (tra cui il Bez). E finisce pure dal medico.
MARCO BEZZECCHI, FERMIN ALDEGUER, RAUL FERNANDEZ - VOTO SV - Tutti e tre coinvolti senza colpa nella carambola al via, fortunatamente non si sono fatti troppo male.
I voti degli altri
IKER LECUONA - VOTO 8 - Un weekend in crescita e una gara solida per il pilota SBK.
JACK MILLER - VOTO 7 - Cinque sorpassi subiti, ma è la miglior Yamaha di giornata.
ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - Poteva fare molto meglio senza il LLP (meritato) con Mir.
BRAD BINDER - VOTO 6 - Il ''not good not terrible'' di oggi è lui, senza infamia né lode.
TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6 - Continua il processo di crescita, P11 è il suo best.
ALEX RINS - VOTO 5,5 - Porta a casa qualche punto ma è lontano dalle altre Yamaha.
MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Non è il vero Mav da troppe gare. Aspettando Godot.
JOAN MIR - VOTO 4,5 - Non sfrutta una buona occasione di fare bei punti, cade e si ritira.
FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - La Ducati più in difficoltà, si fa riprendre da Diggia.
FABIO QUARTARARO - VOTO 5 - È ancora a 1/3 di stagione, ma già aspetta la prossima.
CAL CRUTCHLOW - VOTO 6 - Fa il suo senza strafare, ultimo senza alcun guizzo.
Alex Marquez e Johan Zarco non partecipano al weekend perché infortunati.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.