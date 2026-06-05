MotoGP Ungheria 2026. Marc Marquez il più veloce nelle PL1 del Balaton Park

Dopo un Mugello vissuto ancora tra dolori e gestione fisica, Marc Marquez ha immediatamente lanciato un segnale al resto della griglia nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026. Sul tracciato del Balaton Park, il campione del mondo della Ducati Lenovo Team ha fermato il cronometro sull'1'38''626, risultando il più veloce della mattinata senza neppure ricorrere a gomme fresche nel finale. Lo spagnolo, ancora alle prese con il recupero dalla doppia operazione a piede e spalla, ha completato 19 tornate mostrando un ritmo già convincente e precedendo di 169 millesimi la Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Terzo tempo per Pedro Acosta, a lungo leader della classifica con la KTM ufficiale prima dell'attacco finale di Marquez. A confermare l'ottimo stato di salute della Desmosedici sono arrivati anche il quarto posto di Fermin Aldeguer e soprattutto le prestazioni di Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, rispettivamente quinto e sesto. I due italiani non hanno cercato il tempo con pneumatici nuovi, ma accusano comunque oltre mezzo secondo di ritardo dal compagno di marca, segnale di quanto Marc sia già a suo agio sul tecnico tracciato ungherese.

Bezzecchi osserva, Razgatlioglu convince

Alle spalle delle Ducati si sono messi in evidenza diversi protagonisti. Ai Ogura ha chiuso settimo con la seconda Aprilia Trackhouse davanti alla migliore Honda, quella di Luca Marini, mentre il leader del Mondiale Marco Bezzecchi ha vissuto una sessione interlocutoria. Il romagnolo ha terminato nono con una RS-GP apparsa piuttosto nervosa, pur restando davanti al compagno di squadra Jorge Martin, dodicesimo. Molto interessante invece la prova di Toprak Razgatlioglu, decimo con la Yamaha Pramac: il rookie turco ha ottenuto il proprio miglior tempo con pneumatici usati e, su una pista caratterizzata da forti staccate e ripartenze, ha mostrato un feeling crescente con la M1, chiudendo davanti a Fabio Quartararo. Più indietro gli altri italiani, con Franco Morbidelli sedicesimo ed Enea Bastianini soltanto diciottesimo dopo un'escursione nella ghiaia di curva 5. Da segnalare infine l'esordio di Iker Lecuona sulla Ducati Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez: ventunesimo al debutto sulla Desmosedici, ma comunque nettamente davanti a Cal Crutchlow, ancora sostituto di Johann Zarco in casa Honda LCR. Una prima sessione che offre già indicazioni interessanti, ma con distacchi ancora contenuti e tante incognite in vista delle Practice del pomeriggio che assegneranno i primi pass per la Q2.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Ungheria 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 05/06/2026