Razgatlioglu spinge Bulega verso la MotoGP: “Se Ducati lo porta lì può fare grandi cose”

Il turco ha parole di stima nei confronti del suo ex rivale in Superbike e anche verso Iannone, tornato in sella al Mugello

Toprak Razgatlioglu non ha dubbi: Nicolò Bulega merita una chance in MotoGP. Il pilota turco della Prima Pramac Yamaha, protagonista negli ultimi due anni di una lunga sfida con l'italiano nel Mondiale Superbike, ha speso parole importanti nei confronti dell'attuale dominatore della stagione 2026, indicandolo come uno dei candidati più credibili al salto nella classe regina.

Bulega, che aveva già assaggiato la MotoGP alla fine dello scorso anno sostituendo l'infortunato Marc Marquez negli ultimi due weekend di gara, è considerato tra i principali indiziati per una sella del team Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2027. Un'ipotesi che trova pienamente d'accordo anche Razgatlioglu.

Bulega promosso da Razgatlioglu

Nel corso del weekend al Mugello, Razgatlioglu ha dichiarato: “Penso che Bulega meriti di essere in MotoGP, perché è un pilota davvero veloce. Inoltre guida una Ducati, quindi credo che sarebbe una grande opportunità se Ducati lo portasse in MotoGP”.

Il turco ha poi sottolineato come età e stile di guida rendano l'italiano particolarmente adatto alla categoria: “È ancora giovane, ha 26 anni. Credo che il suo stile di guida sia da MotoGP. Se Ducati lo portasse qui, penso che potrebbe ottenere risultati davvero speciali. Questa è la mia opinione, soprattutto con una Ducati”.

Nicolò Bulega (Ducati) vs Toprak Razgatlioglu (BMW). Credits: WorldSBK.com

Parole che confermano la grande considerazione maturata negli anni di sfide dirette in Superbike: “Vedremo cosa accadrà, ma se lo merita perché è molto forte in Superbike. Deve arrivare anche in MotoGP. Spero che Ducati lo tenga con sé e lo porti nella classe regina”.

Secondo Razgatlioglu, l'ambiente Ducati rappresenterebbe la soluzione ideale per la crescita di Bulega anche nel Motomondiale. “Se non sarà Ducati, credo che guarderà ad altri team. Però sarebbe meglio con Ducati, perché è cresciuto con Ducati”, ha spiegato il campione turco, evidenziando l'importanza della continuità tecnica e sportiva in vista di un eventuale passaggio nel 2027.

Un pensiero anche per Iannone

Razgatlioglu ha commentato anche il ritorno al Mugello di Andrea Iannone, protagonista di un debutto convincente nella Harley-Davidson Bagger World Cup condito dal successo in gara 2: “Sono felice per lui, perché le Bagger sono incredibili. Sta guidando molto bene e ha fatto anche il giro più veloce all'ultimo passaggio. Sono un fan delle Bagger, mi piace molto guardarle”, ha dichiarato.

Il turco ha poi scherzato sul carattere dell'abruzzese senza rinunciare ai complimenti: “Sono felice per lui. È ancora un pilota veloce, intelligente... e ancora un po' matto! Se trovasse una sella in Superbike, secondo me sarebbe sempre un pilota da top cinque”. Infine, un augurio per il futuro dell'ex pilota MotoGP: “Ci ho corso contro. Quest'anno non sta gareggiando stabilmente, ma è ancora veloce e spero che trovi un'opportunità in Superbike”.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 04/06/2026