Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Ungheria

35 minuti fa - L'albo d'oro del GP d'Ungheria, tutte le classi del Motomondiale
L'albo d'oro del Gran Premio d'Ungheria di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125, MotoE
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GRAN PREMIO D'UNGHERIA Dopo le due sporadiche apparizioni a inizio anni '90 sullo storico tracciato dell'Hungaroring, la MotoGP è tornata in terra magiara solo nel 2025 nel nuovo impianto del Balaton Park, che ha visto il successo di Marc Marquez nell'edizione d'esordio, sia nella gara domenicale, sia nella Sprint. Grazie a un accordo stretto col governo ungherese, il nuovo GP resterà in calendario fino al 2034, con le prime tre prove al Balaton Park, e la possibilità di spostare l'evento in futuro, a partire dal 2028.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.