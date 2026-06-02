Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Ungheria

GRAN PREMIO D'UNGHERIA Dopo le due sporadiche apparizioni a inizio anni '90 sullo storico tracciato dell'Hungaroring, la MotoGP è tornata in terra magiara solo nel 2025 nel nuovo impianto del Balaton Park, che ha visto il successo di Marc Marquez nell'edizione d'esordio, sia nella gara domenicale, sia nella Sprint. Grazie a un accordo stretto col governo ungherese, il nuovo GP resterà in calendario fino al 2034, con le prime tre prove al Balaton Park, e la possibilità di spostare l'evento in futuro, a partire dal 2028.

Anno Circuito Pilota Naz. 2025 Balaton Park Marc Marquez (Ducati) SPA 2026 Balaton Park Marc Marquez (Ducati) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2025 Balaton Park David Alonso (Kalex) COL 2026 Balaton Park Manu Gonzalez (Kalex) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2025 Balaton Park Maximo Quiles (KTM) SPA 2026 Balaton Park Maximo Quiles (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2025-1 Balaton Park Mattia Casadei (Ducati) ITA 2025-2 Balaton Park Mattia Casadei (Ducati) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1990 Hungaroring Mick Doohan (Honda) AUS 1992 Hungaroring Eddie Lawson (Cagiva) USA

Anno Circuito Pilota Naz. 1990 Hungaroring John Kocinski (Yamaha) USA 1992 Hungaroring Luca Cadalora (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1990 Hungaroring Loris Capirossi (Honda) ITA 1992 Hungaroring Alessandro Gramigni (Aprilia) ITA

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 250 M3 125 ME 1 Marc Marquez SPA 2 2 2 Maximo Quiles SPA 2 2 3 Mattia Casadei ITA 2 2 4 Mick Doohan AUS 1 1 Eddie Lawson USA 1 1 6 David Alonso COL 1 1 Manu Gonzalez SPA 1 1 8 John Kocinski USA 1 1 Luca Cadalora ITA 1 1 10 Loris Capirossi ITA 1 1 Alessandro Gramigni ITA 1 1

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Pubblicato da Simone Valtieri, 07/06/2026