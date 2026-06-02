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Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Ungheria

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35 minuti fa - L'albo d'oro del GP d'Ungheria, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro del Gran Premio d'Ungheria di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125, MotoE

GRAN PREMIO D'UNGHERIA Dopo le due sporadiche apparizioni a inizio anni '90 sullo storico tracciato dell'Hungaroring, la MotoGP è tornata in terra magiara solo nel 2025 nel nuovo impianto del Balaton Park, che ha visto il successo di Marc Marquez nell'edizione d'esordio, sia nella gara domenicale, sia nella Sprint. Grazie a un accordo stretto col governo ungherese, il nuovo GP resterà in calendario fino al 2034, con le prime tre prove al Balaton Park, e la possibilità di spostare l'evento in futuro, a partire dal 2028.

ALBO D'ORO GP D'UNGHERIA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2025Balaton ParkMarc Marquez (Ducati)SPA
2026Balaton ParkMarc Marquez (Ducati)SPA

ALBO D'ORO GP DUNGHERIA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2025Balaton ParkDavid Alonso (Kalex)COL
2026Balaton ParkManu Gonzalez (Kalex)SPA

ALBO D'ORO GP D'UNGHERIA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2025Balaton ParkMaximo Quiles (KTM)SPA
2026Balaton ParkMaximo Quiles (KTM)SPA

ALBO DORO GP D'UNGHERIA, CLASSE MOTOE

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2025-1Balaton ParkMattia Casadei (Ducati)ITA
2025-2Balaton ParkMattia Casadei (Ducati)ITA

ALBO D'ORO GP D'UNGHERIA, CLASSE 500

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1990HungaroringMick Doohan (Honda)AUS
1992HungaroringEddie Lawson (Cagiva)USA

ALBO D'ORO GP D'UNGHERIA, CLASSE 250

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1990HungaroringJohn Kocinski (Yamaha)USA
1992HungaroringLuca Cadalora (Honda)ITA

ALBO D'ORO GP D'UNGHERIA, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1990HungaroringLoris Capirossi (Honda)ITA
1992HungaroringAlessandro Gramigni (Aprilia)ITA

VINCITORI GP D'UNGHERIA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGP500M2250M3125ME
1Marc MarquezSPA22            
2Maximo QuilesSPA2         2    
3Mattia CasadeiITA2             2
4Mick DoohanAUS1   1          
  Eddie LawsonUSA1   1          
6David AlonsoCOL1     1        
  Manu GonzalezSPA1     1        
8John KocinskiUSA1       1      
  Luca CadaloraITA1       1      
10Loris CapirossiITA1           1  
  Alessandro GramigniITA1           1  
VEDI ANCHE
Albo d'oro MotoGP, Moto3, Moto2, 500, 250, 125
Albo d'oro Motomondiale
Pubblicato da Simone Valtieri, 07/06/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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