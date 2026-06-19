MotoGP Cechia 2026. Marquez riparte dal miglior tempo nelle PL1 di Brno

Marc Marquez apre il weekend di Brno con il miglior tempo della FP1. Bene Quartararo e Raul Fernandez inseguono, mentre Bez e Martin sono fuori dalla top ten

Se qualcuno pensava che il ritorno su una pista impegnativa come Brno potesse mettere in difficoltà Marc Marquez, la prima sessione di prove libere ha raccontato una storia diversa. Il campione del mondo in carica ha dominato praticamente per tutto il turno, fermando il cronometro sull'1'53''303 e rispondendo ogni volta ai tentativi degli avversari di avvicinarsi. Nel finale, però, è arrivato anche un piccolo spavento: mentre stava migliorando ulteriormente il proprio riferimento, lo spagnolo è scivolato alla curva 7, chiudendo anzitempo la sessione senza conseguenze fisiche. Alle sue spalle si è inserito Fabio Quartararo, staccato di due decimi grazie però a una coppia di gomme medie nuove montate nel finale. Terzo tempo per Raul Fernandez, che ha confermato l'ottimo stato di forma del team Trackhouse nonostante i recenti problemi di salute legati a un attacco di appendicite. Ottima anche la Honda di Joan Mir, quarto davanti ad Ai Ogura, mentre Francesco Bagnaia, rimasto sulle gomme usate fino alla bandiera a scacchi come il compagno di squadra, ha ottenuto una promettente sesta posizione. Alle sue spalle hanno chiuso Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, con Pedro Acosta nono nonostante una caduta nelle fasi iniziali.

Aprilia ufficiali nascoste, Toprak convince ancora

La classifica racconta una giornata complicata per le Aprilia ufficiali, ma i tempi vanno interpretati. Jorge Martin e soprattutto il leader del campionato Marco Bezzecchi hanno infatti proseguito fino alla fine con la gomma soft all'anteriore, soluzione destinata con ogni probabilità a essere accantonata nel resto del weekend. Lo spagnolo ha chiuso 14°, precedendo Franco Morbidelli, mentre il romagnolo è soltanto 16°, a quasi nove decimi dalla vetta. Da segnalare anche un problema tecnico sulla RS-GP di Martin, costretto a parcheggiare una delle sue moto a bordo pista. Buoni segnali, invece, per Luca Marini, decimo con la Honda, e soprattutto per Toprak Razgatlioglu: il turco della Yamaha Pramac ha ottenuto l'11° tempo senza ricorrere a pneumatici freschi, confermando il buon feeling già mostrato al Balaton Park. Giornata di gestione per Alex Marquez, rientrato dopo due gare di assenza e 18° senza forzare, mentre in fondo alla classifica sorprende il 21° posto di Enea Bastianini, ancora lontano dalle posizioni che contano con la KTM Tech3.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Ungheria 2026

Fantastic start to the weekend for @marcmarquez93 who tops FP1 ahead of Fabio Quartararo and @25RaulFernandez 💪#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/DDgSFMkSXK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 19/06/2026