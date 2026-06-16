Aprilia riparte da Brno: Bezzecchi e Martin cercano il riscatto dopo il caos del GP Ungheria

Dopo una settimana di pausa, Aprilia Racing si presenta al GP Repubblica Ceca con la voglia di archiviare in fretta il difficile fine settimana vissuto al Balaton Park. Sul circuito ungherese sia Marco Bezzecchi sia Jorge Martin erano infatti rimasti coinvolti nella carambola scatenata alla prima curva subito dopo il via, in un incidente nato da un errore di frenata dello stesso ex iridato spagnolo.

Un episodio che ha lasciato strascichi anche fuori dalla pista, con il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola che non aveva nascosto il proprio disappunto per la manovra del numero 1. Nonostante il doppio ritiro, la situazione di campionato resta comunque favorevole per la squadra di Noale: Bezzecchi guida la classifica con 180 punti davanti a Martin a quota 160, mentre Fabio Di Giannantonio è terzo con 138 e Marc Marquez segue a 108.

Il weekend di Brno rappresenta quindi una prima importante occasione per rilanciare la corsa iridata e riprendere il cammino interrotto in Ungheria.

Bezzecchi vuole tornare subito davanti

Marco Bezzecchi arriva in Repubblica Ceca con l'obiettivo di mettersi alle spalle una domenica che non gli ha permesso nemmeno di giocarsi le proprie carte. Il leader del mondiale ritrova una pista storica del Motomondiale e punta a tornare nelle posizioni che contano per consolidare il vantaggio in classifica. Le parole della vigilia pronunciate da Bezzecchi confermano il desiderio di ripartire immediatamente dopo uno stop che non ha modificato la sua posizione di leader del campionato, ma che ha inevitabilmente interrotto un momento molto positivo per lui e per Aprilia.

MotoGP 2026: Marco Bezzecchi (Aprilia)

Il pilota italiano ha dichiarato: ''Sono molto contento di andare a Brno. È una pista fantastica dove guidare la RS-GP26, ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po' per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene''.

Martin cerca risposte in pista dopo le polemiche

Anche per Jorge Martin il GP della Repubblica Ceca rappresenta un passaggio importante. Lo spagnolo è chiamato a lasciarsi alle spalle un fine settimana complicato sia dal punto di vista sportivo sia da quello mediatico, dopo l'incidente di Balaton Park che ha provocato il ritiro di diversi piloti e le successive critiche ricevute all'interno della stessa Aprilia e per il quale lui stesso si è scusato pubblicamente.

MotoGP 2026: Jorge Martin (Aprilia)

Il campione del mondo resta comunque pienamente in corsa per il titolo e arriva a Brno con l'obiettivo di ritrovare competitività e serenità. Martin ha spiegato: ''Brno è una pista che mi piace; inoltre, è uno dei circuiti più iconici del campionato. Non arrivo al 100% dal punto di vista fisico, ma sì da quello mentale, e cercherò di fare in modo che questo sia il valore aggiunto di cui ho bisogno per disputare un buon weekend. In questi giorni mi sono allenato molto e ho lavorato insieme al team per preparare il GP, quindi non vedo l'ora di iniziare''.

Brno può rilanciare la corsa al titolo Aprilia

Il circuito ceco, rientrato in calendario nel 2025, evoca ricordi importanti anche per Aprilia grazie ai numerosi successi ottenuti dal brand ambassador Max Biaggi tra 250cc, 500cc, MotoGP e Superbike. Ora toccherà a Bezzecchi e Martin provare ad aggiungere un nuovo capitolo a quella storia.

Con quattro piloti racchiusi in poco più di 70 punti e ancora metà stagione davanti, il GP Repubblica Ceca potrebbe già rappresentare un crocevia significativo nella lotta mondiale. Per Aprilia l'obiettivo è chiaro: trasformare la delusione dell'Ungheria in una pronta risposta sul campo.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2026