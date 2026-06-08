GP Ungheria, Aprilia non assolve Martin: Rivola duro dopo l'incidente al via

La domenica del GP Ungheria si è trasformata in un incubo per Aprilia. L'incidente provocato da Jorge Martin alla prima curva ha infatti messo fuori gioco cinque piloti, compresi il compagno di squadra Marco Bezzecchi e Raul Fernandez del team satellite Trackhouse, con il campione del mondo 2024 che è stato ritenuto responsabile dai commissari e punito con un doppio Long Lap Penalty da scontare nel prossimo appuntamento a Brno.

Dopo la gara, Aprilia ha scelto di non esporre davanti ai media né Martin né Bezzecchi, affidando la propria posizione alle parole del responsabile del reparto corse Massimo Rivola, che non ha cercato attenuanti per il suo pilota.

Rivola: ''L'errore di Jorge è difficile da digerire''

Il numero uno di Aprilia Racing ha espresso tutta la delusione del team per un episodio che ha compromesso una gara potenzialmente importante nella corsa al titolo. Rivola ha dichiarato a fine gara: ''Dalla domenica e dal weekend più bello al Mugello alla domenica più brutta. Dopo le emozioni vissute al Mugello, questa è una doccia fredda che davvero non ci voleva. Mi dispiace per quanto accaduto, chiaramente sono incolpevoli sia Marco Bezzecchi sia Raúl Fernandez e chiedo scusa anche al Team Trackhouse e agli altri piloti coinvolti. Sappiamo che le corse hanno sempre una dose di rischio, ma saper affrontare in sicurezza la prima curva credo sia oggi troppo importante. L'errore di Jorge è difficile da digerire''.

Rivola ha poi confermato che Martin si è scusato personalmente con Bezzecchi e con diversi membri della squadra, definendo il gesto apprezzabile ma senza nascondere l'amarezza per quanto accaduto. Parlando a MotoGP.com, il manager italiano ha ribadito il proprio giudizio sull'episodio: ''Un campione del mondo non può commettere un errore del genere''. Un concetto che ha ripetuto più volte, sottolineando come non ci fosse alcuna intenzionalità da parte del pilota spagnolo, ma soltanto un errore che, a suo avviso, non dovrebbe appartenere al bagaglio di un campione del mondo.

''Avrei accettato una penalità più pesante''

Tra le dichiarazioni più significative di Rivola c'è anche quella relativa alla sanzione inflitta dai commissari. Una presa di posizione piuttosto rara nel motorsport, soprattutto quando riguarda un pilota della propria squadra. Rivola ha spiegato: ''Parliamo tanto di sicurezza e, sinceramente, non sarei stato in disaccordo se la penalità fosse stata ancora più severa. La prima curva è pericolosa e questi ragazzi si assumono già rischi enormi ovunque. Aggiungere ulteriori rischi non è necessario''.

Jorge Martin e Massimo Rivola, lo spagnolo firma per Aprilia nel 2025

Successivamente, parlando con la stampa scritta, il dirigente ha ribadito che l'aspetto più importante della giornata è stato l'assenza di conseguenze fisiche serie per i piloti coinvolti, pur definendo frustrante il fatto che l'incidente sia stato provocato proprio da un pilota Aprilia. Rivola ha inoltre respinto l'idea che la prima curva del Balaton Park sia particolarmente pericolosa, sostenendo che in condizioni difficili i piloti debbano semplicemente adottare un approccio più prudente.

Le scuse pubbliche di Martin

A fine giornata è arrivata anche la presa di posizione di Jorge Martin. Lo spagnolo non ha parlato direttamente con i media, ma ha affidato ai social un messaggio di scuse rivolto ai colleghi coinvolti nell'incidente. Martin ha scritto: ''Voglio chiedere scusa a tutti i piloti coinvolti nell'incidente avvenuto oggi nel corso del primo giro della gara. Ho perso il controllo della moto e questo ha causato una caduta multipla che non sono riuscito a evitare''.

Il campione del mondo 2024 ha poi aggiunto: ''La cosa più importante è che stiamo tutti bene. In situazioni come questa è l'unica cosa che conta davvero. Mi dispiace molto per l'impatto che questo incidente può aver avuto su di loro, sui loro team e sulle loro carriere. Nessuno vuole mai trovarsi coinvolto in una situazione del genere''.

Martin ha infine ringraziato tifosi e addetti ai lavori per il sostegno ricevuto, ma il fine settimana ungherese lascia comunque una ferita profonda in casa Aprilia. A Brno il pilota spagnolo dovrà scontare il doppio Long Lap Penalty e provare a rilanciare la propria rincorsa al titolo dopo una delle giornate più difficili della stagione. Dello zero di Balaton Park ha approfittato soprattutto Marc Marquez che, nonostante gli infortuni, rimane il principale spauracchio nella rincorsa al titolo iridato: il pilota Ducati, grazie alla vittoria numero 100 nel Motomondiale, si è portato a 72 punti dal primo posto di Bezzecchi.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 08/06/2026