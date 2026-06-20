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MotoGP Cechia 2026. Prima pole per Ogura! Diggia e Bagnaia in prima fila!

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3 ore fa - Ai Ogura sorprende tutti e si prende la prima pole in carriera in MotoGP

Ai Ogura sorprende tutti e si prende la prima pole in carriera in MotoGP! Bene gli italiani con Di Giannantonio e Bagnaia in prima fila e Bezzecchi in terza
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Non è stato un fuoco di paglia! Il miglior tempo nelle practice di ieri è stato sbriciolato da Ai Ogura, il ninja giapponese in sella all'italianissima Aprilia che ritoccato il record della pista di Brno e colto la pole position nel GP della Repubblica Ceca! Ai ha beffato un tris di italiani, capitanato dalle Ducati di Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, secondo e terzo a 2 decimi dalla prima casella! Quarta posizione per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, anch'esso su Aprilia, mentre Marc Marquez deve accontentarsi della quinta posizione, non riuscendo a trovare il giusto feeling nel tentativo decisivo (dopo la cancellazione del primo giro per track limiits). Accanto alla Ducati dello spagnolo ci sarà la Honda di Diogo Moreira, mentre in terza fila prenderanno posto gli spagnoli Raul Fernandez (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM) e l'itailano Franco Morbidelli. Attardato, invece, Jorge Martin, solo 10° e peggiore delle Aprilia, davanti alla Ducati di Fermin Aldeguer e alla Honda di Joan Mir.

Viñales beffato, Bastianini sfortunato

Dalla Q1 erano saliti Martin e Morbidelli, beffando un redivivo Maverick Viñales (KTM), il rientrante Alex Marquez (Ducati) e lo sfiduciato Fabio Quartararo (Yamaha), che puntava a un piazzamento più alto in classifica. Questi tre piloti prenderanno posto in quinta fila sia nella Sprint di oggi pomeriggio, sia nella gara lunga di domani. In sesta fila gli italiani Luca Marini (Honda) ed Enea Bastianini (KTM), quest'ultimo penalizzato nel corso di un ottimo run dalla Yamaha di Toprak Razgatlioglu (che con ogni probabilità riceverà tre posizioni in griglia per la gara di domenica). Con i due nostri connazionali scatterà il compagno di Toprak, Jack Miller, mentre in settima fila ci saranno Alex Rins (Yamaha), Brad Binder (KTM) e Cal Crutchlow (Honda), al posto proprio di Razgatlioglu, retrocesso dalla penultima all'ultima posizione.

Risultati Qualifiche MotoGP Cechia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 20/06/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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