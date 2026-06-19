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MotoGP Cechia 2026. Ogura sorprende tutti nelle prequalifiche! Bene Bez, Diggia e Bagnaia

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2 ore fa - Ogura da record a Brno davanti a Bezzecchi. Martin fuori dal Q2 per un soffio.

Ai Ogura firma il nuovo record della pista davanti a Bezzecchi. Di Giannantonio e Bagnaia in top 4, mentre Martin manca l'accesso diretto al Q2 per appena 11 millesimi.
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Il venerdì del GP della Repubblica Ceca si chiude all'insegna dell'Aprilia, che dopo una mattinata in ombra ribalta la situazione nelle Practice grazie a uno straordinario Ai Ogura. Il giapponese del team Trackhouse, solitamente più competitivo sul passo che sul giro secco, ha piazzato il colpo negli ultimi minuti fermando il cronometro in 1'51''735, nuovo record della pista di Brno e mezzo secondo meglio del precedente primato. Alle sue spalle si è inserito un ottimo Marco Bezzecchi, distante appena 91 millesimi e apparso tra i più efficaci sul ritmo con la gomma media anteriore. A completare una classifica a forti tinte azzurre ci hanno pensato Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, terzo e quarto con le Ducati ufficiali, mentre Marc Marquez, nonostante una caduta alla curva 11 nelle prime fasi della sessione e un solo vero time attack, ha chiuso quinto a soli 253 millesimi dalla vetta. Sesta posizione per Pedro Acosta, unica KTM direttamente ammessa al Q2.

Martin beffato, Honda in crescita

Le Practice di Brno hanno premiato anche la Honda, che porta entrambe le RC213V di Joan Mir e del rookie Diogo Moreira direttamente in Q2. Lo spagnolo ha ottenuto il settimo tempo nonostante una scivolata nel finale, mentre il brasiliano continua a impressionare centrando il terzo accesso consecutivo alla seconda fase delle qualifiche. Completano la top ten Fermin Aldeguer e l'altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, reduce da un incredibile recupero dopo l'attacco di appendicite accusato nei giorni scorsi. Resta invece l'amaro in bocca per Jorge Martin, undicesimo e fuori dalla Q2 per appena 11 millesimi: il campione spagnolo dovrà quindi affrontare la Q1 oltre a scontare le due Long Lap Penalty rimediate dopo l'incidente di Balaton Park. Fuori dai dieci anche Maverick Vinales, Luca Marini e una Yamaha in difficoltà, con Fabio Quartararo soltanto 14°. Segnali incoraggianti da Alex Marquez, quindicesimo ma ancora convalescente dopo il brutto incidente di Barcellona, mentre Enea Bastianini e Franco Morbidelli continuano a faticare nelle retrovie.

Risultati Prequalifiche MotoGP Cechia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 19/06/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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