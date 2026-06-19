MotoGP, accordo storico tra Dorna e i cinque costruttori: insieme fino al 2031

La MotoGP mette al sicuro il proprio futuro con un'intesa che non ha precedenti nella storia del campionato. Dorna Sports e i cinque costruttori presenti in griglia – Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha – hanno infatti ufficializzato l'accordo che definirà il quadro sportivo, tecnico e commerciale del Motomondiale dal 2027 al 2031. È la prima volta che tutti i membri della MSMA sottoscrivono un unico documento comune, segnale di una visione condivisa e della volontà di proseguire insieme nel lungo periodo. L'intesa arriva a pochi mesi dall'introduzione del nuovo regolamento tecnico del 2027 e garantisce la presenza di tutti gli attuali marchi per almeno altre cinque stagioni. Parallelamente, MotoGP e gli undici team hanno già raggiunto un'intesa di massima sui termini principali del nuovo ciclo, che verrà formalizzata nelle prossime settimane. L'obiettivo dichiarato è quello di continuare a sviluppare uno spettacolo sempre più globale, mantenendo al centro sicurezza, innovazione tecnologica e competitività.

💪🔴 @DucatiMotor in @MotoGP until 2031



➡️MotoGP Group and the five Manufacturers have confirmed today that the agreement defining the sport’s framework from 2027 to 2031 has been signed ✍️



Full news ➡️ https://t.co/Oo4pj3nlR1#ForzaDucati#DucatiLenovoTeampic.twitter.com/3oUCGea58U — Ducati Corse (@ducaticorse) June 19, 2026

Una visione comune tra rivali in pista

Il nuovo accordo è il frutto di una lunga trattativa che ha coinvolto tutti gli attori del paddock e che, come sottolineato dal CEO del MotoGP Group Carmelo Ezpeleta, rappresenta ''un momento decisivo per la storia del campionato''. Il manager spagnolo ha evidenziato come la compattezza mostrata dai costruttori costituisca una base solida per continuare a crescere e raggiungere nuovi mercati. Sulla stessa linea anche Massimo Rivola, presidente della MSMA e amministratore delegato di Aprilia Racing, che ha parlato di ''una visione comune mai vista prima''. Luigi Dall'Igna ha rimarcato come la feroce competizione in pista non impedisca ai costruttori di condividere l'obiettivo di garantire un futuro prospero alla categoria, mentre Koji Watanabe di Honda ha ribadito l'impegno a lungo termine della Casa giapponese. Parole analoghe sono arrivate anche da Pit Beirer per KTM e da Paolo Pavesio per Yamaha, che hanno sottolineato l'importanza di un quadro regolamentare stabile per continuare a investire nello sviluppo tecnico e nello spettacolo.

Più sicurezza, più spettacolo e una MotoGP sempre più globale

L'accordo non si limita a garantire la permanenza dei cinque marchi, ma getta le basi per la prossima fase evolutiva della MotoGP. Costruttori, team, FIM e organizzatori lavoreranno insieme per individuare nuove opportunità di miglioramento sia sul fronte tecnico sia su quello sportivo, con particolare attenzione alla sicurezza e all'esperienza dei tifosi. Dorna continuerà inoltre a investire nella promozione del campionato e nell'espansione del marchio a livello internazionale, con l'obiettivo di aumentare ulteriormente il valore commerciale della serie e consolidarne il ruolo di riferimento assoluto del motociclismo mondiale. In un panorama motoristico in costante trasformazione, il messaggio lanciato da Brno è chiaro: la MotoGP ha trovato una direzione comune e vuole affrontare il prossimo decennio con una base più solida che mai.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 19/06/2026