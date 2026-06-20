MotoGP Cechia 2026. Bagnaia torna a vincere, sua la Sprint di Brno!

Pecco Bagnaia vince la sua prima gara del 2026, la Sprint Race del GP della Repubblica Ceca a Brno, una pista sulla quale era salito sul podio in carriera solamente in Moto2, terzo nel 2018. Il bicampione MotoGP ha condotto una gara di testa dal primo all'ultimo giro, grazie al super spunto al via della sua Ducati, tenendo dietro gli arrembanti Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Marc Marquez fino al traguardo. Giù dal podio finiscono Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Jorge Martin, autore di una gara in rimonta ma aiutato anche dalle cadute eccellenti di Pedro Acosta (KTM) e, soprattutto, del compagno Marco Bezzecchi, che ha due giri dalla fine butta al vento 6 punti e passa dal virtuale +21 (era tranquillamente davanti allo spagnolo) agli effettivi +15. Buona anche la gara di Raul Fernandez, sesto con l'altra Aprilia Trackhouse, e di Enea Bastianini, settimo con la KTM. A punti anche Fermin Aldeguer (Ducati) e Brad Binder (KTM), mentre deludono Franco Morbidelli (12°) e Fabio Quartararo (13°), dietro anche a Joan Mir e a un ottimo Toprak Razgatlioglu, che è il migliore delle Yamaha. Caduti anche Diogo Moreira (partito benissimo, era terzo dopo il via), Maverick Vinales, Luca Marini e - all'ultimo giro - Cal Crutchlow.

Pecco Bagnaia in testa dall'inizio alla fine. Bez, che errore!

Non c'è Alex Marquez sulla griglia di partenza, evidentemente ancora non al meglio. Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo Bagnaia che si mette in testa davanti a Ogura e a un super Moreira, che però al secondo giro scivola i curva 12 (stesso giro e stessa curva anche Vinales pochi istanti dopo) e abbandona i sogni di gloria. Al terzo sale Marquez, seguito da Di Giannantonio, Bezzecchi e Acosta. Martin è ottavo, in scia a Raul Fernandez, che supera al giro 3 salendo in P7. Bagnaia, sfruttando la Soft, riesce nei primi giri a prendere un piccolo margine su Ogura, messo nel mirino da Marquez e Di Giannantonio. Fino a metà gara Bagnaia si mantiene in testa con 7-8 decimi su Ogura, che inizia ad accorciare nel sesto giro, proprio quando - dopo un bel duello con Martin - cade Acosta, facendo salire il connazionale in P6. A tre giri dal termine i primi tre sono piuttosto compatti, con Bagnaia che ha mezzo secondo su Ogura e Marquez, incollato al giapponese. All'ottavo passaggio cade Luca Marini, quarto ritirato di giornata, con Ogura che si fa minaccioso negli scarichi di Bagnaia, mentre Marquez perde qualche metro. Al penultimo giro cade Marco Bezzecchi, il leader del mondiale che regala 5 punti a Martin nella corsa al titolo. Inizia l'ultmio giro e i primi tre sono raccolti in sei decimi solamente, ma Bagnaia è riuscito a riallungare lievemente su Ogura, di nuovo tallonato da Marc, e a conservare la testa fino al traguardo! Bravo Pecco, prima vittoria in carriera a Brno, seppure nella Sprint, con Ogura e Marquez sul podio con lui. Di Giannantonio e Martin seguono e accorciano su Bezzecchi in classifica, mentre a punti finiscono anche Fernandez, Bastianini, Aldeguer e Binder

Risultati Gara Sprint MotoGP Cechia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 20/06/2026