MotoGP Cechia 2026. Rilancio iridato di Marquez che vince ancora. Terzo Bagnaia

Marc Marquez trionfa anche nel GP della Repubblica Ceca a Brno e rilancia fortissima la sua candidatura al mondiale, approfittando dello stop di Acosta, dei pochi punti raccolti da Martin e dell'assenza di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati ha lasciato sfogare per oltre metà gara un ottimo Pecco Bagnaia, che però crolla a 8 giri dalla fine e perde la posizione sul podio anche sull'ottimo Ai Ogura. Il poleman nel finale ha provato a riagganciare Marquez, ma non è riuscito a farlo, accontentandosi del suo miglior risultato da quando è in MotoGP. Buon quarto posto per Pecco Bagnaia (il quarto consecutivo), che nel finale è riuscito a non farsi riprendere per pochissimo da un arrembante Fabio Di Giannantonio, quarto oggi ma terzo nella classifica del mondiale a meno di un break (23 punti) da Bezzecchi. La seconda posizione iridata è sempre appannaggio di Jorge Martin, oggi 13° dopo due Long Lap Penalty e in grado di risalire solo fino alla nona posizione, portandosi a -9 dal compagno. Davanti a lui gli ottimi Joan Mir (Honda), Fermin Aldeguer (Ducati), Raul Fernandez (Aprilia) e Luca Marini (Honda), mentre alle sue spalle è decimo Enea Bastianini. Altra giornata sfortunata per Fabio Quartararo, subito a terra, e per Pedro Acosta, che dopo essere stato a lungo in zona Diggia, prima scivola indietro di qualche secondo, poi si ritira per la rottura del motore. Da segnalare anche il 14° posto di Toprak Razgatlioglu, migliore Yamaha e in grado di superare un veterano come Maverick Vinales all'ultimo giro, quest'ultimo alla sua 200° gara in MotoGP.

Pronti, partenza, show! Ogura tiene la testa

Non c'è Marco Bezzecchi sulla griglia di partenza, per le note vicende con il commissario nella gara Sprint. Al via utti sono su gomme medie tranne Mir che ha la soft al posteriore. Si spengono i semafori e Bagnaia non ha lo stesso scatto di ieri, anzi, alla prima curva va un pelo largo e viene infilato da Marquez che si mette a seguire Ogura e Di Giannantonio. Quest'ultimo però viene subito infilato dalle due Ducati rosse, va largo e scivola in quinta posizione, alle spalle anche di Moreira e di Acosta. Gran partenza per il brasiliano che però, come ieri, viene poi ripreso e passato nuovamente da Acosta e Diggia, mentre Bagnaia è in forma ''Sprint'' e riesce a sorprendere Marquez, prendendosi nuovamente la posizione.

Bagnaia e Marquez passano Ogura!

Il primo ritirato, al giro 2, è Fabio Quartararo, caduto. Davanti danno spettacolo Ogura e Bagnaia, con Pecco che le prova tutte per superare il giapponese che alla fine si arrende e cede, venendo passato poche curve dopo anche da Marc Marquez. Le due Ducati rosse se ne vanno, con Ogura che commette un errorino e finisce nel mirino anche di Acosta e Di Giannantonio. Nei dieci anche Mir, Martin (gravato di due long lap penalty per la carambola del Balaton Park), Aldeguer e Raul Fernandez, con Morbidelli, Marini e Bastianini subito fuori dalla top ten. Al giro 4 Martin sconta il primo LLP, mentre prosegue il calo di Moreira che viene passato anche da Mir e Aldeguer, scivolando in nona posizione, davanti a Fernandez e Martin.

La quiete prima della tempesta tra i primi tre

Al giro 6 Martin sconta il secondo long lap penalty e rientra in pista in 13° posizione, alle spalle del tris di italiani poc'anzi menzionato. D'ora in poi, ogni sorpasso gli varrà un punto di recupero su Bezzecchi in classifica, si parte dai 3 della 13° posizione. Davanti Bagnaia non riesce a staccare Marquez ma il suo ritmo non cala e il divario con il compagno di squadra è nell'ordine dei 5-6 decimi. I due ''rossi'' sembrano avere qualcosina in più, ma lo stesso Ogura non molla e resta entro i 2'' dalla vetta, forte di un seconda parte di gara spesso devastante. Martin intanto, resta dietro a Bastianini e Morbidelli, senza riuscire a superarli. A metà gara esatta comincia il drop della gomma, e i primi ad alzare il ritmo sono Acosta e Di Giannantonio, che si staccano da un Ogura che è invece il più veloce in pista e prova a tornare sotto ai due ducatisti.

Bagnaia prova a forzare, Marquez e Ogura sono lì!

Al giro 11 Marquez è vicino a Bagnaia, meno di due decimi, e comincia a farsi sentire sul leader della gara, mettendolo nel mirino. Ogura, intanto, è a 9 decimi dallo spagnolo e recupera sui primi due. Mentre Martin risale fino all'11° posto, passando prima Bastianini poi Morbidelli e recupearndo virtualmente 5 punti su Bezzecchi, davanti i tre vanno a elastico, con Pecco che riporta il suo margine a mezzo secondo sul compagno, a 9 giri dal termine. Diggia, intanto, è da qualche giro che tallona Acosta senza riuscire a trovare un varco, varco che appare all'inizio del 14° giro, creato apposta dall'iberico con problemi di pressione all'anteriore.

Marquez passa Bagnaia, Pecco cala e arriva Ogura!

8 giri dal termine e Marquez rompe gli indugi: 1:53''2, giro record ed è attaccato a Bagnaia, con Ogura a 7 decimi. Pecco ha la moto in mano e riesce inizialmente a chiudere ogni spazio, Mentre davanti si infiammala situazione, Acosta crolla letteralmente (forse un errore) e viene ripreso da Mir, che lo passa, e da Aldeguer, che si accoda. Fernanedz, Moreira e Marini chiudono la top ten, con Martin ancora 11°. Al giro 16 Marquez rompe gil indugi e sferra il suo attacco, Pecco ha chiesto troppo alle sue gomme e cede al compagno, che in poche curve se ne va e lo lascia preda di un Ogura ancora brillante.

Ogura passa Bagnaia e prova a riprendere Marquez

Con Marquez che se ne va Ogura studia Bagnaia e poi al quint'ultimo giro lo manda largo e si prende la posizione. Marquez è là davanti a 8 decimi, e il giapponese ci crede ancora. Dietro non è lontanissimo Di Giannantonio, a 2'' da un Bagnaia che ora rema per restare sul podio. Tutte le posizioni sono ancora ad assegnare, anche la quinta perché Acosta riaccende la battaglia con Mir, mentre si stacca Aldeguer. Il pilota della KTM si riprende la quinta piazza a 3 giri dal termine, mentre davanti Ogura fatica a riagganciare Marquez, e Diggia rosicchia decimo su decimo a Bagnaia. Martin entra in top ten passando Moreira nello stesso giro, e sono 6 punti rosicchiati all'assente Bezzecchi.

Trionfo Marquez, poi Ogura e Bagnaia. Si ritira Acosta

Due giri al termine, Ogura ha 6 decimi da Marquez, che diventano 8 all'inizio dell'ultimo giro. Pecco ha lo stesso margine su Diggia e... non cambia più nulla, tranne il ritiro di Acosta, che avviene proprio all'ultimo passaggio. Vince Marquez, su Ogura e Bagnaia (al quarto terzo posto consecutivo). Diggia quarto a un soffio da Pecco (con giro veloce all'ultimo passaggio), poi l'ottimo Mir, Aldeguer, Fernandez, Marini e Martin, che recupra 7 punti a Bezzecchi. Decimo Bastianini, poi Moreira, Binder, Morbidelli, Razgatlioglu e Vinales.

Griglia di Partenza MotoGP Cechia 2026

We've got an exciting race coming up with the #MotoGP grid looking like this ⚔️#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/83ZSqIbCTv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026

Risultati Gran Premio MotoGP Cechia 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 21/06/2026