Marc Marquez torna a credere nel titolo: “Un mese e mezzo fa era finita, ora siamo in gioco”

La vittoria nel GP Repubblica Ceca ha riportato Marc Marquez al centro della lotta per il titolo MotoGP. Dopo l'infortunio rimediato a Le Mans, il doppio intervento chirurgico e le due gare saltate, le speranze iridate dello spagnolo sembravano ormai svanite. Invece il weekend di Brno ha cambiato lo scenario, permettendogli di recuperare ben 32 punti e di tornare a distanza ravvicinata dalla vetta della classifica occupata dai piloti dell'Aprilia.

A fine gara, il pilota della Ducati ha ammesso di non aspettarsi un epilogo del genere: “Sono super felice per questa vittoria. È stata in parte inaspettata, perché ero convinto che avrei faticato nel finale. In effetti è andata proprio così, ma gli altri non erano più veloci di me. Credo che la moto avesse qualcosina in più, ma non sono riuscito a sfruttarla al massimo, soprattutto nel cambio di direzione tra la sei e la sette, che è uno dei miei punti forti, e nel quale invece perdevo un po' di terreno. Sto prendendo un Gran Premio per volta e ora mi godo questo momento”.

Dall'ospedale alla lotta per il campionato

Se fino a poche settimane fa Marquez evitava qualsiasi discorso sul mondiale, dopo Brno anche lui ha dovuto riconoscere che la situazione è cambiata: “Un mese e mezzo fa il campionato era completamente finito per me. Ero in ospedale e avevo più di 100 punti di ritardo. Adesso, non so come, sono a 40 punti dal leader del mondiale. Quindi siamo in gioco”.

Marc Marquez (Ducati). Credits: MotoGP.com

Parole che fotografano bene la portata della rimonta costruita nelle ultime settimane. Dopo aver visto sfumare gran parte delle proprie ambizioni a causa dell'infortunio, Marquez si ritrova nuovamente coinvolto nella battaglia con Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, aiutato dai pesanti errori dei due piloti Aprilia tra Balaton e Brno a cui ha risposto con due successi consecutivi.

Un successo che vale doppio

La vittoria di Brno assume un significato ancora maggiore perché è arrivata su un tracciato caratterizzato da numerose curve a destra, un aspetto particolarmente delicato per un pilota che sta ancora recuperando pienamente dall'infortunio al braccio e alla spalla destra. Marquez ha sottolineato l'importanza del risultato: “È una vittoria molto importante su un circuito con tante curve a destra. È qualcosa di speciale, la stavo cercando”.

MotoGP 2026, GP Rep. Ceca: Marc Marquez (Ducati)

Nonostante il successo, il sei volte campione MotoGP ha però ribadito di non essere ancora al cento per cento dal punto di vista fisico. In conferenza stampa ha spiegato: “Nell'ultima parte della gara la moto avrebbe potuto essere ancora più veloce. Semplicemente non ero in grado di spingere fino al limite”. Una frase che mette paura agli avversari: il pieno potenziale dello spagnolo è ancora lontano, eppure è già in grado di cogliere successi del genere.

L'obiettivo è arrivare al massimo dopo la pausa estiva

La sensazione è che il miglior Marquez debba ancora arrivare. Lo stesso spagnolo ha indicato la pausa estiva come il momento chiave per completare il recupero fisico e tornare ad attaccare senza limitazioni.

Dopo aver riaperto una corsa al titolo che sembrava definitivamente compromessa, il pilota Ducati guarda ora ai prossimi appuntamenti con una prospettiva completamente diversa. Da fuori dai giochi a protagonista della lotta mondiale: Brno potrebbe rappresentare uno dei passaggi decisivi della sua stagione. Ad Assen, tra due settimane, un altro importantissimo test.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 22/06/2026