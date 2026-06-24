MotoGP, firmato l'accordo con gli 11 team fino al 2031: ecco cosa cambia

Dopo la recente firma dell'intesa con i cinque costruttori, MotoGP Group ha ufficializzato anche l'accordo con tutti gli undici team della classe regina, completando così il quadro regolamentare, sportivo e commerciale che accompagnerà il Mondiale dal 2027 al 2031. Hanno sottoscritto l'intesa Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3 e Superfile Trackhouse MotoGP Team. Il nuovo accordo garantisce la presenza a lungo termine delle squadre e rappresenta una delle fondamenta della MotoGP che entrerà in vigore con il nuovo regolamento tecnico del 2027.

GP Cechia 2026, Brno: partenza. Credits: MotoGP.com

Più stabilità e maggiore visibilità per le squadre

Il nuovo quadro rafforza il ruolo dei team all'interno del campionato, offrendo maggiore sicurezza e fiducia per continuare a investire nei progetti sportivi e commerciali. MotoGP ha inoltre voluto sottolineare l'importanza di mantenere undici squadre con identità ben distinte, ciascuna con la propria storia e il proprio marchio, elemento ritenuto fondamentale per rendere il campionato più ricco e coinvolgente per i tifosi. L'accordo introduce anche un rafforzamento delle attività promozionali e di marketing all'interno del paddock, con l'obiettivo di aumentare la visibilità delle squadre e dei piloti e creare nuove opportunità commerciali sui mercati internazionali.

GP Ungheria 2026. Credits: MotoGP.com

Ezpeleta e Cecchinello: ''Una base solida per la nuova era''

Il CEO di MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, ha definito l'intesa «un momento decisivo per la MotoGP», spiegando che «questo accordo fornisce maggiore stabilità ai team, rafforzando al tempo stesso il loro ruolo centrale nel campionato». Lo spagnolo ha aggiunto che il nuovo corso permetterà di «avvicinare ulteriormente i tifosi all'azione e rafforzare l'appeal globale del nostro sport». Soddisfatto anche Lucio Cecchinello, presidente dell'IRTA, secondo cui l'accordo «rappresenta un passo molto importante, perché offre a tutte le squadre la stabilità, la fiducia e le risorse necessarie per continuare a investire nel campionato con progetti sportivi di alto livello». Il manager veneto ha inoltre sottolineato che l'intesa pone le basi anche per eventuali rinnovi oltre il 2031, garantendo continuità a un campionato che si appresta a vivere una delle rivoluzioni più significative della sua storia.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 24/06/2026