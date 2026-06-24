Pedro Acosta in Ducati: sarà il compagno di Marc Marquez fino al 2028

Dopo aver annunciato l'addio di Francesco Bagnaia al termine del 2026, Ducati ha completato il mosaico del proprio futuro ufficializzando l'ingaggio di Pedro Acosta. Il talento spagnolo, uno dei piloti più promettenti dell'intero Motomondiale, approderà nel Ducati Lenovo Team a partire dal 2027 con un accordo biennale che lo legherà a Borgo Panigale fino alla fine del 2028. Acosta, classe 2004, affiancherà Marc Marquez, dando vita a una coppia tutta spagnola destinata a raccogliere l'eredità del binomio formato negli ultimi anni dal campione catalano e da Bagnaia. Campione del mondo Moto3 nel 2021 e Moto2 nel 2023, il pilota di Mazarrón ha conquistato il titolo di Rookie of the Year al debutto in MotoGP nel 2024 e si è subito imposto come uno dei protagonisti della categoria.

MotoGP 2026, GP Francia: Pedro Acosta (KTM)

Ducati punta sul talento e sulla continuità

La scelta di Acosta conferma la strategia di Ducati, che dopo aver blindato Marc Marquez ha deciso di investire su un pilota giovane ma già estremamente competitivo. Il CEO Claudio Domenicali ha spiegato che «Pedro è certamente uno dei giovani più talentuosi del paddock. Ha solo 22 anni e rappresenta un atleta sul quale costruire un'altra bella storia». Il numero uno della Casa bolognese ha inoltre sottolineato come la coppia con Marquez rappresenti «il completamento ideale per un team che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista assoluto». Sulla stessa linea anche il direttore generale Luigi Dall'Igna, secondo cui Acosta «rappresenta il profilo ideale per il futuro del Ducati Lenovo Team» e il suo arrivo costituirà «uno stimolo per tutti».

Gigi Dall'Igna (Ducati Corse)

Una nuova era per Borgo Panigale

Con l'arrivo di Acosta si apre un nuovo capitolo per Ducati, che guarda alla rivoluzione tecnica del 2027 con una formazione composta da uno dei piloti più vincenti della storia recente e dal talento probabilmente più luminoso della nuova generazione. La Casa di Borgo Panigale ha scelto quindi una strada ben precisa: unire l'esperienza di Marc Marquez alla velocità e alla freschezza di Pedro Acosta, con l'obiettivo di prolungare il ciclo di successi costruito negli ultimi anni. Per lo spagnolo sarà il primo contatto con la Desmosedici GP, una moto che negli ultimi anni si è dimostrata il riferimento della MotoGP e che dal 2027 sarà chiamata a inaugurare una nuova era regolamentare con un'accoppiata destinata a far discutere.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 24/06/2026