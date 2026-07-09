La Superbike approda nel Regno Unito. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Il Mondiale Superbike torna sul circuito che ha scritto la prima pagina della sua storia. A Donington Park, teatro della gara inaugurale del campionato nel 1988, va in scena l'ottavo appuntamento della stagione 2026, con Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) sempre più protagonista assoluto. Il leader del campionato arriva in Gran Bretagna con una straordinaria striscia di 25 vittorie consecutive e, in caso di successo in Gara 1, porterebbe ancora più lontano un record già riscritto nelle ultime settimane. Donington, però, rappresenta una delle piste meno favorevoli alla Ducati: dal 2011 la Casa di Borgo Panigale ha conquistato appena tre vittorie su questo tracciato, rendendo il weekend britannico uno dei più impegnativi dell'anno. Alle spalle del romagnolo continua a crescere Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati), ancora alla ricerca della sua prima affermazione nel WorldSBK e pronto ad affrontare il primo weekend da papà dopo la nascita della figlia Luna. Per Ducati potrebbe inoltre arrivare già domenica la matematica conquista del titolo Costruttori e del titolo Team, ulteriore conferma del dominio mostrato fin qui.

Gli inglesi vogliono rovinare la festa

Il round di casa rappresenta l'occasione perfetta per i piloti britannici di interrompere il dominio italiano. Riflettori puntati innanzitutto su Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team), che un anno fa guidò la gara proprio a Donington e che ora può contare su una KB998 Rimini molto più competitiva rispetto all'inizio della stagione. Anche il fratello Sam Lowes (ELF Marc VDS Ducati) conosce ogni centimetro del tracciato e punta a inserirsi nella lotta per il podio. Grande attesa anche per Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Ducati) e Tommy Bridewell (Superbike Advocates Ducati), che correrà con una speciale livrea ispirata alla Union Jack. Sul fronte Honda potrebbe invece arrivare il ritorno di Jake Dixon (Honda HRC), ancora subordinato al via libera dei medici dopo il lungo stop, mentre il pubblico britannico potrà riabbracciare anche Jonathan Rea (Honda HRC), presente come wildcard e deciso a sfruttare tutta la sua esperienza sul circuito dove ha costruito molte delle sue imprese nel WorldSBK.

BMW, Yamaha e gli outsider cercano spazio

Tra i candidati a un ruolo da protagonisti figurano anche Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), rientrato dopo il lungo stop per infortunio, e Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), che ha recentemente svolto un test proprio a Donington e dovrà superare i controlli medici dopo la frattura del coccige rimediata a Most. Yamaha proverà invece a conquistare il primo podio stagionale con Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), senza dimenticare Remy Gardner e Stefano Manzi con le moto del team GYTR GRT. Tra gli altri osservati speciali ci sono Alvaro Bautista (Barni Racing Ducati), due volte vincitore a Donington, e il compagno di squadra Yari Montella (Barni Racing Ducati), fresco di rinnovo contrattuale e ormai presenza fissa nelle posizioni di vertice. Da seguire anche Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), già a podio qui nel 2021, e il rookie Alberto Surra (Motocorsa Ducati), deciso a prolungare la sua serie di gare a punti. Come sempre, il weekend culminerà con Gara 1 al sabato, seguita domenica dalla Superpole Race e da Gara 2: in fondo all'articolo trovate la tabella completa con tutti gli orari del Round di Donington Park.

Round Misano 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: WorldSBK.com

ROUND REGNO UNITO IN TV

Il weekend di Donington Park seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più iconici del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio l'ottavo round del Mondiale Superbike 2026.

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