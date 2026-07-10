SBK Regno Unito: Bulega parte bene anche in Inghi

Nicolò Bulega inaugura il weekend di Donington Park nel segno della continuità, chiudendo al comando la FP1 del Round del Regno Unito del Mondiale Superbike. Il leader della classifica ferma il cronometro in 1'25''870, precedendo di appena 85 millesimi il compagno di squadra Iker Lecuona, con Sam Lowes terzo a 156 millesimi in una sessione che vede tre Ducati occupare le prime tre posizioni. Alle loro spalle si piazzano Alex Lowes, Lorenzo Baldassarri e Yari Montella, mentre completano la top ten Alvaro Bautista, Garrett Gerloff, la wildcard Jonathan Rea e Alberto Surra. Da segnalare anche la caduta di Jake Dixon, finito a terra alla Coppice dopo appena sei giri e costretto a interrompere anzitempo il proprio turno.
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Un venerdì da incorniciare per Bulega. Petrux: rientro cauto
Nel pomeriggio Bulega alza ulteriormente l'asticella e si conferma il più veloce del venerdì con un 1'25''460, migliorando il riferimento della mattinata e precedendo Yari Montella di 207 millesimi e Lecuona di un quarto di secondo. Alex Lowes chiude quarto nel combinato e conferma la competitività della Bimota, mentre la notizia più importante della FP2 riguarda il brutto incidente di Tarran Mackenzie: l'inglese, quinto prima della caduta alla curva 12, viene trasportato al centro medico e dichiarato unfit per sospette fratture a clavicola e caviglia, oltre a una commozione cerebrale. Più indietro Sam Lowes, sesto senza migliorarsi rispetto alla mattina, davanti ad Alvaro Bautista, Lorenzo Baldassarri e Garrett Gerloff, mentre Jonathan Rea chiude undicesimo e il venerdì si rivela particolarmente difficile per BMW, con Danilo Petrucci soltanto 17° al rientro dopo l'infortunio e Miguel Oliveira 20°.
Another session back in action for @Petrux9 and @_moliveira88 💨#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/MGXNwJT52L— WorldSBK (@WorldSBK) July 10, 2026
Risultati Prove libere 1 Superbike Round Donington 2026
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It's @nbulega ahead of @LecuonaIker and @SamLowes_22 🔥#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/UCrr6Q8VSI
Risultati Prove libere 2 Superbike Round Misano 2026
FP2 ful results🔥@nbulega leads the way ahead of Yari Montella and @LecuonaIker 🕐#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/XQGHVNoAmd— WorldSBK (@WorldSBK) July 10, 2026
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.