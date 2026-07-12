SBK Donington: Bulega vince gara-2, Ducati è già iridata costruttori!

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Dopo l'interruzione della striscia di 25 vittorie consecutive arrivata in Gara 1, Nicolò Bulega si è preso immediatamente la rivincita a Donington Park dominando Gara 2 del Round di Gran Bretagna 2026 del Mondiale Superbike. Il pilota dell'Aruba.it Racing Ducati è scattato alla perfezione dalla pole position, ha difeso la leadership alla prima curva – cosa che non gli era riuscita nelle due gare precedenti del weekend – e da quel momento ha imposto un ritmo insostenibile per tutti gli avversari, conquistando la 43ª vittoria in carriera nel WorldSBK, che gli permette di raggiungere Noriyuki Haga al sesto posto della classifica all-time. Alle sue spalle si è completata la festa Ducati con Iker Lecuona, autore di una straordinaria rimonta dalla decima casella in griglia fino al secondo posto, e Yari Montella, ancora una volta sul podio dopo un altro fine settimana di altissimo livello. Il successo di Bulega ha inoltre consentito alla casa di Borgo Panigale di conquistare matematicamente il titolo Costruttori 2026, dopo che in mattinata era già arrivata la certezza del Mondiale Team
💨 @nbulega wins yet again, followed by @LecuonaIker and Yari Montella🔥— WorldSBK (@WorldSBK) July 12, 2026
Ducati officially claims the Manufacturers title🏆👏#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/1Eo5c5rL6d
Lecuona rimonta, Bassani beffa i Lowes
La gara si è accesa soprattutto alle spalle del leader. Mentre Bulega costruiva progressivamente un margine di sicurezza, Lecuona recuperava posizione dopo posizione con una rimonta spettacolare. Lo spagnolo ha superato prima Alex Lowes e poi Sam Lowes, quindi ha raggiunto Montella, prendendosi il secondo posto con un deciso attacco alla curva Goddards nel corso del 16° giro. Più combattuta invece la lotta per la quarta posizione: Axel Bassani ha avuto la meglio nel finale sul compagno di squadra Alex Lowes, chiudendo quarto davanti al britannico e a Garrett Gerloff, mentre Sam Lowes ha dovuto accontentarsi della settima piazza dopo aver perso terreno nella seconda metà di gara
What a move💥@LecuonaIker is at last through on Yari Montella🆙#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/rNyiwYNz9z— WorldSBK (@WorldSBK) July 12, 2026
Ducati domina, giornata difficile per Petrucci
Alle spalle dei primi sette hanno chiuso Lorenzo Baldassarri, autore dell'ennesima rimonta nelle fasi finali, Xavi Vierge, migliore tra le Yamaha, e Alvaro Bautista, risalito fino alla decima posizione dopo un'altra gara in rimonta. Restano invece lontani dalle posizioni di vertice Andrea Locatelli, Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, con quest'ultimo che ha raccolto soltanto il quindicesimo posto, ultimo utile per la zona punti. Da segnalare anche il doppio incidente che ha coinvolto Bahattin Sofuoglu e Somkiat Chantra nelle prime fasi della corsa: il pilota turco è stato ritenuto responsabile del contatto e ha ricevuto una Long Lap Penalty da scontare nella sua prossima gara.
Late and brave move🔥@LecuonaIker is back in the rostrum💥#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/3DlmURfN7l— WorldSBK (@WorldSBK) July 12, 2026
Risultati Gara-2 Superbike Round Donington 2026
Race 2 full and final results🔥🏁— WorldSBK (@WorldSBK) July 12, 2026
🥇 @nbulega
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.