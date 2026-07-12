SBK Donington: Bulega vince gara-2, Ducati è già iridata costruttori!

Dopo l'interruzione della striscia di 25 vittorie consecutive arrivata in Gara 1, Nicolò Bulega si è preso immediatamente la rivincita a Donington Park dominando Gara 2 del Round di Gran Bretagna 2026 del Mondiale Superbike. Il pilota dell'Aruba.it Racing Ducati è scattato alla perfezione dalla pole position, ha difeso la leadership alla prima curva – cosa che non gli era riuscita nelle due gare precedenti del weekend – e da quel momento ha imposto un ritmo insostenibile per tutti gli avversari, conquistando la 43ª vittoria in carriera nel WorldSBK, che gli permette di raggiungere Noriyuki Haga al sesto posto della classifica all-time. Alle sue spalle si è completata la festa Ducati con Iker Lecuona, autore di una straordinaria rimonta dalla decima casella in griglia fino al secondo posto, e Yari Montella, ancora una volta sul podio dopo un altro fine settimana di altissimo livello. Il successo di Bulega ha inoltre consentito alla casa di Borgo Panigale di conquistare matematicamente il titolo Costruttori 2026, dopo che in mattinata era già arrivata la certezza del Mondiale Team

Lecuona rimonta, Bassani beffa i Lowes