WorldSBK 2026

SBK Donington: Lecuona va in fuga e cade, a Bulega la Superpole Race

Avatar di Simone Valtieri,

50 minuti fa - Lecuona va subito in testa, ma cade dopo 4 giri. Bulega vince la Superpole Race

Lecuona va subito in testa, ma cade dopo 4 giri. Bulega vince la Superpole Race dopo un bel sorpasso su Montella, sul podio tutto Ducati anche Sam Lowes

Dopo il mancato successo di ieri, torna a vincere Nicolò Bulega, portando a 22 su 23 i successi stagionali in questo campionato mondiale Superbike dominato dal pilota emiliano. Eppure, se non fosse stato per la caduta d Iker Lecuona, probabilmente la gara avrebbe preso una piega diversa. Allo spegnimento dei semafori, infatti, Lecuona e Montella erano scattati meglio del leader del mondiale, e l'iberico - suo compagno di squadra nel team Aruba.it - era andato in fuga, prendendo oltre un secondo di margine su Montella e su un Bulega che non aveva ancora preso le misure. Al quarto giro la caduta di Lecuona, che entra troppo deciso nell'ultima curva (la 12) e scivola via nella ghiaia, lasciando la leadership provvisoria a Montella.

Bulega, sorpasso di giustezza! Lowes, podio per VDS

Fuori il rivale numero uno, Bulega cambia marcia e a 6 giri dalla fine entra di giustezza al tornantino (curva 11) prendendosi la testa della corsa. Montella resiste per qualch giro, ma alla fine è costretto a lasciar passare Bulega, che arriva secondo in solitaria, non facendosi avvicinare da Sam Lowes. Il podio del britannico, peraltro, è tutto dedicato a Marc Van der Straten, il team owner della sua scuderia, scomparso la scorsa settimana a 78 anni. Ai piedi del podio chiude il fratello Alex Lowes, al termine di un bel duello tutto Bimota con il compagno di team Axel Bassani. Sesto Lorenzo Baldassarri, che precede Bridewell, Vierge e Gerloff. Non prende punti, per un soffio, la leggenda Jonathan Rea, che chiude decimo con la Honda.

Risultati Superpole Race Superbike Round Donington 2026

VEDI ANCHE
Superbike Donington, Bulega firma la nona superpole consecutiva
SBK Donington. Bulega firma la nona pole consecutiva: è record assoluto nel WorldSBK
Superbike Donington Gara 1: Lecuona batte Bulega e conquista la prima vittoria
SBK Donington: In gara-1 Lecuona spezza il dominio di Bulega!
WorldSBK 2026: classifica piloti e costruttori
Superbike 2026: classifica piloti e costruttori
Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2026
Tags
superbikenicolo bulegasam lowesIker LecuonaWorldSBK 2026
Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

Gli articoli di Simone

Vedi anche