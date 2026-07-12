SBK Donington: Lecuona va in fuga e cade, a Bulega la Superpole Race

Dopo il mancato successo di ieri, torna a vincere Nicolò Bulega, portando a 22 su 23 i successi stagionali in questo campionato mondiale Superbike dominato dal pilota emiliano. Eppure, se non fosse stato per la caduta d Iker Lecuona, probabilmente la gara avrebbe preso una piega diversa. Allo spegnimento dei semafori, infatti, Lecuona e Montella erano scattati meglio del leader del mondiale, e l'iberico - suo compagno di squadra nel team Aruba.it - era andato in fuga, prendendo oltre un secondo di margine su Montella e su un Bulega che non aveva ancora preso le misure. Al quarto giro la caduta di Lecuona, che entra troppo deciso nell'ultima curva (la 12) e scivola via nella ghiaia, lasciando la leadership provvisoria a Montella.
DOWN FROM THE LEAD🤯💥— WorldSBK (@WorldSBK) July 12, 2026
That's it for @LecuonaIker's effort this time around❌#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/Dv8P9CeFtT
Bulega, sorpasso di giustezza! Lowes, podio per VDS
Fuori il rivale numero uno, Bulega cambia marcia e a 6 giri dalla fine entra di giustezza al tornantino (curva 11) prendendosi la testa della corsa. Montella resiste per qualch giro, ma alla fine è costretto a lasciar passare Bulega, che arriva secondo in solitaria, non facendosi avvicinare da Sam Lowes. Il podio del britannico, peraltro, è tutto dedicato a Marc Van der Straten, il team owner della sua scuderia, scomparso la scorsa settimana a 78 anni. Ai piedi del podio chiude il fratello Alex Lowes, al termine di un bel duello tutto Bimota con il compagno di team Axel Bassani. Sesto Lorenzo Baldassarri, che precede Bridewell, Vierge e Gerloff. Non prende punti, per un soffio, la leggenda Jonathan Rea, che chiude decimo con la Honda.
Bold move from @nbulega 💥🆙— WorldSBK (@WorldSBK) July 12, 2026
#11 takes no prisoners fighting for the Superpole Race victory🔥⚡#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/DIjx3VmleX
Risultati Superpole Race Superbike Round Donington 2026
Superpole Race results— WorldSBK (@WorldSBK) July 12, 2026
🥇 @nbulega
🥈 Yari Montella
🥉 @SamLowes_22#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/eWgP5CnnxS
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.