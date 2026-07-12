SBK Donington: Lecuona va in fuga e cade, a Bulega la Superpole Race

Dopo il mancato successo di ieri, torna a vincere Nicolò Bulega, portando a 22 su 23 i successi stagionali in questo campionato mondiale Superbike dominato dal pilota emiliano. Eppure, se non fosse stato per la caduta d Iker Lecuona, probabilmente la gara avrebbe preso una piega diversa. Allo spegnimento dei semafori, infatti, Lecuona e Montella erano scattati meglio del leader del mondiale, e l'iberico - suo compagno di squadra nel team Aruba.it - era andato in fuga, prendendo oltre un secondo di margine su Montella e su un Bulega che non aveva ancora preso le misure. Al quarto giro la caduta di Lecuona, che entra troppo deciso nell'ultima curva (la 12) e scivola via nella ghiaia, lasciando la leadership provvisoria a Montella.

Bulega, sorpasso di giustezza! Lowes, podio per VDS