SBK Donington: In gara-1 Lecuona spezza il dominio di Bulega!

Dopo 25 vittorie consecutive, la straordinaria serie di Nicolò Bulega si interrompe a Donington Park, ma soltanto al termine di una delle gare più spettacolari della stagione. A conquistare il successo è il compagno di squadra Iker Lecuona, che centra la prima vittoria della carriera nel WorldSBK al termine di un duello senza esclusione di colpi durato tutti i 23 giri di Gara 1. Lo spagnolo era scattato meglio dalla seconda casella, prendendo subito il comando, mentre Bulega ha provato in ogni modo a riprendersi la leadership, dando vita a un confronto intenso e corretto che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultima curva.

Duello epico tra i due piloti Ducati

La gara ha vissuto su continui cambi di ritmo e tentativi di sorpasso. Bulega è riuscito a portarsi davanti soltanto per pochi istanti, ma Lecuona ha sempre replicato immediatamente, dimostrando una freddezza impeccabile nonostante la pressione costante del leader del Mondiale. Nel finale la sfida ha raggiunto il suo apice: a quattro giri dalla bandiera a scacchi i due erano separati da appena un decimo, con Bulega che ha tentato più volte l'attacco decisivo alla Melbourne Loop e poi alla curva 9. Lo spagnolo ha sempre resistito, sia al penultimo giro sia all'ultimo passaggio, difendendo con i denti la leadership fino alla bandiera a scacchi. Dopo 141 gare nel Mondiale, Lecuona conquista così il suo primo successo iridato, mentre Bulega può consolarsi con il nuovo giro record della pista in 1'25''491.

Montella completa il podio, Rea costretto al ritiro

Alle spalle della coppia Ducati ufficiale ha chiuso un ottimo Yari Montella, che conquista il quarto podio consecutivo e il nono della stagione precedendo l'idolo di casa Sam Lowes. Grande prova anche per Tommy Bridewell, quinto davanti a Lorenzo Baldassarri, autore di un acceso duello finale con Alex Lowes. Completano la top ten Garrett Gerloff, Axel Bassani e la migliore Yamaha di Xavi Vierge, mentre Jonathan Rea è costretto al ritiro al 19° giro. A punti anche Miguel Oliveira, Remy Gardner, Andrea Locatelli, Alvaro Bautista e Danilo Petrucci, in una Gara 1 che ha confermato ancora una volta la superiorità Ducati ma che, soprattutto, ha finalmente regalato una sfida destinata a rimanere tra le più belle del campionato.

Risultati Superpole Superbike Round Donington 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 11/07/2026