MXGP

Ducati punta sul campione del mondo: Romain Febvre firma per il 2027 e il 2028

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2 ore fa - Il campione del mondo in carica guiderà la Desmo450 MX nelle prossime due stagioni

Ducati rafforza il proprio progetto MXGP ingaggiando Romain Febvre. Il francese, iridato in carica, correrà con il Red Bull Ducati Factory MXGP Per 2 stagioni.
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Ducati continua ad alzare l'asticella del proprio progetto nel Mondiale Motocross e mette a segno un colpo di assoluto prestigio. Romain Febvre, campione del mondo MXGP in carica, sarà infatti un pilota del Red Bull Ducati Factory MXGP Team nelle stagioni 2027 e 2028, portando la propria esperienza e il proprio talento in sella alla Desmo450 MX. Il francese, classe 1991, entrerà a far parte della struttura ufficiale gestita da Louis Vosters, rappresentando un tassello fondamentale nello sviluppo del programma off-road della Casa di Borgo Panigale. Dopo il debutto nel Mondiale MX2 nel 2012 e il passaggio nella classe regina tre anni più tardi, Febvre affronterà così una nuova sfida nella fase di piena maturità della sua carriera, sposando un progetto che punta a consolidare Ducati tra i protagonisti della disciplina.

Un campione affermato per accelerare la crescita della Desmo450 MX

L'arrivo di Febvre consegna a Ducati uno dei piloti più vincenti e costanti dell'ultimo decennio del motocross mondiale. Nel suo palmarès figurano due titoli iridati MXGP, conquistati nel 2015 e nel 2025, oltre ai secondi posti mondiali del 2021 e del 2023 e al terzo posto nella MX2 nel 2014. Numeri impreziositi da 26 vittorie di Gran Premio, 97 podi e ben quattro successi nel Motocross delle Nazioni con la Francia, ottenuti nel 2015, 2016, 2017 e 2023. L'ingaggio del trentiquattrenne francese conferma le ambizioni del progetto Ducati Corse Off-Road, che punta ad accelerare la crescita della Desmo450 MX affidandola a un pilota capace non solo di vincere, ma anche di contribuire allo sviluppo della moto in vista delle prossime stagioni.

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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