Ducati punta sul campione del mondo: Romain Febvre firma per il 2027 e il 2028

Ducati continua ad alzare l'asticella del proprio progetto nel Mondiale Motocross e mette a segno un colpo di assoluto prestigio. Romain Febvre, campione del mondo MXGP in carica, sarà infatti un pilota del Red Bull Ducati Factory MXGP Team nelle stagioni 2027 e 2028, portando la propria esperienza e il proprio talento in sella alla Desmo450 MX. Il francese, classe 1991, entrerà a far parte della struttura ufficiale gestita da Louis Vosters, rappresentando un tassello fondamentale nello sviluppo del programma off-road della Casa di Borgo Panigale. Dopo il debutto nel Mondiale MX2 nel 2012 e il passaggio nella classe regina tre anni più tardi, Febvre affronterà così una nuova sfida nella fase di piena maturità della sua carriera, sposando un progetto che punta a consolidare Ducati tra i protagonisti della disciplina.

Un campione affermato per accelerare la crescita della Desmo450 MX

L'arrivo di Febvre consegna a Ducati uno dei piloti più vincenti e costanti dell'ultimo decennio del motocross mondiale. Nel suo palmarès figurano due titoli iridati MXGP, conquistati nel 2015 e nel 2025, oltre ai secondi posti mondiali del 2021 e del 2023 e al terzo posto nella MX2 nel 2014. Numeri impreziositi da 26 vittorie di Gran Premio, 97 podi e ben quattro successi nel Motocross delle Nazioni con la Francia, ottenuti nel 2015, 2016, 2017 e 2023. L'ingaggio del trentiquattrenne francese conferma le ambizioni del progetto Ducati Corse Off-Road, che punta ad accelerare la crescita della Desmo450 MX affidandola a un pilota capace non solo di vincere, ma anche di contribuire allo sviluppo della moto in vista delle prossime stagioni.

VEDI ANCHE

Tags