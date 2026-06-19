Ducati lancia la Desmo250 MX, la nuova arma per il motocross

Ducati ha ampliato la sua gamma off-road con l'introduzione della nuova Desmo250 MX. Si tratta del secondo modello per il motocross sviluppato dalla Casa di Borgo Pangale che va ad affiancare la Desmo450 MX. La nuova moto è stata sviluppata nel Campionato Italiano Prestige MX2 insieme a Alessandro Lupino. Al suo interno troviamo alcune delle soluzioni tecniche già adottate all'interno della sorella maggiore. La Casa di Borgo Panigale ha quindi svelato una moto realizzata sfruttando le competenze acquisite nel mondo delle competizioni.

Ducati Desmo250 MX

Motore monocilindrico desmodronico

Il cuore pulsante è un nuovo monocilindrico desmodromico da 249 cc in grado di erogare 44,5 CV a 12.500 giri al minuto. Grazie alla distribuzione desmodronica è in grado di raggiungere i 15.000 giri al minuto. Secondo Ducati, significa più allungo e meno cambiate, un vantaggio concreto in gara che in una 250 fa ancor più differenza. La nuova unità pesa solo 24,7 kg e parte della propria architettura deriva dall'esperienza sviluppata sulla Panigale V4 R, con la quale condivide le misure di alesaggio e corsa pari a 81 x 48,4 millimetri.

Il motore può inoltre contare su di corpo farfallato Mikuni da 44 mm, mentre lo scarico è completamente nuovo ed è progettato per massimizzare prestazioni e guidabilità. Completa la configurazione un cambio a cinque marce sviluppato specificamente per la Desmo250 MX, dotato di quickshifter in salita, frizione Brembo ad azionamento idraulico.

Ducati Desmo250 MX

Una ciclistica derivata dalla Desmo450 MX

Dalla sorella maggiore arriva il telaio perimetrale. Le sospensioni della nuova Desmo250 sono affidate a una forcella anteriore Showa completamente regolabile da 49 mm e a un monoammortizzatore posteriore Showa anch'esso completamente regolabile. La moto monta cerchi a raggi e pneumatici Pirelli Scorpion MX32. La Desmo250 MX condivide l'impianto frenante con la Desmo450 MX, e quindi troviamo pinze Brembo abbinate ai dischi Galfer. Il peso della moto in ordine di marcia senza carburante è di 103 kg.

Il modello Desmo250 beneficia di due mappature motore personalizzabili tramite l'app Ducati X-Link, controllo di trazione regolabile su tre livelli, freno motore su due livelli e launch control su tre impostazioni. La moto può contare inoltre su di un pacchetto di elettronica di livello superiore per la categoria, derivato direttamente da quello sviluppato per la Desmo450 MX.

Ducati Desmo250 MX

Manutenzione

La manutenzione del Desmo250 MX prevede due tipi di intervento, denominati ''Intermedio'' e ''Completo''. Il primo include il controllo del gioco valvole, da effettuare dopo 45 ore, e la sostituzione del pistone, che potrebbe essere necessaria a intervalli compresi tra le 45 e le 60 ore. Il servizio completo prevede una revisione completa del motore, che di solito viene effettuata tra le 90 e le 120 ore.

Prezzo

La nuova Ducati Desmo250 MX arriverà nelle concessionarie europee selezionate a partire dalla fine di luglio 2026. Ad agosto arriverà in Nord America e successivamente nel resto del mondo. Il prezzo? Da 11.790 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026