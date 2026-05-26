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Ducati Monster 2026 si aggiudica il prestigioso Red Dot Design Award

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1 ora fa - Red Dot Award per Ducati Monster: la nuova naked convince anche nel design

La nuova Moster adotta un motore bicilindrico a V con fasatura variabile e in Italia costa 12.890 euro

La nuova generazione della Ducati Monster, quella dotata del nuovissimo motore V2 da 890 cc dell'azienda (qui la nostra prova), si è aggiudicata il prestigioso premio Red Dot Design Award nella categoria Product Design. Negli ultimi tempi abbiamo visto diversi produttori di moto ottenere importanti riconoscimenti per il design dei loro modelli. Ad esempio, Honda ha conquistato l'if Design Gold Award 2026 con la sua nuova moto elettrica WN7. Di recente, anche Suzuki GSX-8T e la GSX-8TT sono state insignite del Red Dot Design Award – Product Design 2026.

La vittoria del premio per la nuova Monster è un risultato davvero notevole, considerando che ha iniziato ad arrivare nelle concessionarie solo all'inizio di quest'anno. Ricordiamo che stiamo parlando di uno dei premi di design più prestigiosi e riconosciuti a livello mondiale che è stato istituito nel 1955. Ogni anno vengono valutati migliaia di prodotti provenienti da diversi settori, dall’arredamento all’automotive, dall’elettronica ai dispositivi medicali.

Ducati Monster

La nuova Ducati Moster

La novità più importante del nuovo modello è il motore bicilindrico a V con fasatura variabile in grado di erogare 111 CV e 91,1 Nm di coppia. La Monster adotta una struttura monoscocca in alluminio, che svolge il doppio ruolo di telaio e airbox, con il motore V2 impiegato come elemento portante. Le sospensioni sono affidate a una forcella Showa da 43 mm non regolabile e a un monoammortizzatore Showa con precarico regolabile. L'impianto frenante è composto da pinze Brembo M4.32 che agiscono su dischi da 320 mm all'anteriore e su di un disco da 245 mm con pinza a due pistoncini al posteriore. L'ABS cornering è presente di serie.

La nuova Ducati Moster, in Italia è proposta a partire da 12.890 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026
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ducatiducati monster
Listino Ducati Monster
AllestimentoCV / KwPrezzo
Monster 111 / 8112.690 €
Monster Plus 111 / 8113.090 €
Monster SP 111 / 8115.890 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ducati Monster visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Ducati Monster
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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