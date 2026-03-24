La nuovissima Honda WN7 si aggiudica il premio più prestigioso dell'iF Design Award

Honda WN7 è la prima vera moto elettrica che la casa giapponese ha lanciato sul mercato, un modello che proprio di recente abbiamo avuto modo di provare. Nonostante stia arrivando adesso sul mercato, la nuova WN7 ha già ottenuto il suo primo riconoscimento, aggiudicandosi l'if Design Gold Award 2026, uno dei premi di design più prestigiosi al mondo.

La prima volta per Honda

Il Gold Award è il riconoscimento più prestigioso che una moto possa ottenere all'iF Design Award. Inoltre, si tratta della prima volta che una moto di casa Honda si aggiudica questo ambito riconoscimento. Conferito dall'iF International Forum Design di Hannover, in Germania, l'iF Product Design Award risale al 1954 e riceve ogni anno oltre 5.500 candidature da tutto il mondo. Questo basta probabilmente per capire l'importanza del premio che la Casa giapponese ha ricevuto per la sua nuova moto elettrica.

La moto elettrica Honda WN7 combina magistralmente il DNA classico delle motociclette con una decisa identità elettrica. Rispetta l'eredità di Honda abbracciando al contempo un'estetica basata sull'energia pulita. La sintesi risulta autentica, non forzata, dando vita a un design unico che è più della somma delle sue parti.

Così si è espressa la giuria dell'iF Product Design Award. Toshinobu Minami, Managing Director e Chief Operating Officer del Design Center presso Honda R&D, ha espresso così tutta la sua soddisfazione per questo premio.

Honda WN7 si è aggiudicata il Gold Award nella categoria Product Design del prestigioso iF Design Award. Siamo estremamente onorati di ricevere il Gold Award per la prima volta. Crediamo che questo sia il risultato della comprensione da parte della giuria del nuovo valore che si addice all'era dell'elettrificazione, la gioia di guidare liberi come il vento, sia dal punto di vista della funzionalità che del design. Honda continuerà a creare nuovi valori che sorprendano e ispirino le persone, offrendo loro la gioia di ampliare le proprie potenzialità.

Honda WN7

La nuova moto elettrica

Ricordiamo le principali caratteristiche tecniche della nuova Honda WN7. La moto può contare su di un motore con una potenza massima di 50 kW (18 kW la potenza nominale) e una coppia di 100 Nm. La velocità massima è limitata a 129 km/h e grazie a una batteria con una capacità di 9,3 kWh, l'autonomia è di 140 km. Pesa 217 kg e supporta anche la ricarica rapida in corrente continua per ridurre il più possibile gli stop per i rifornimenti di energia. Il prezzo in Italia? 15.190 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026