Novità moto

BREVE MA INTENSA LiveWire doveva essere la bandiera del rilancio della Casa di Milwaukee, punta di diamante della strategia commerciale ''More Roads to Harley-Davidson''. La strategia s'è rivelata fallimentare, diversi son stati i cambi al timone della casa motociclistica a stelle e strisce per eccellenza, e la LiveWire non ha dato la scossa (perdonate la battutaccia) alle sorti del brand. Per non fare della prima (e forse unica) moto elettrica marchiata H-D una disfatta in stile Waterloo, le alte sfere hanno pensato ad una strategia per certi versi simile a quella di Ducati con il marchio Scrambler: stessa famiglia ma con filosofia (e clientela) ben differenziate. LiveWire diventa un marchio a sé stante, così facendo sono tutti contenti, bilanci e fan che non devono farsi andar giù una moto che ha poco a che fare con la tradizione del marchio.

MENO CARA Ciò che ha frenato l'ascesa della LiveWire - oltre all'arretratezza delle infrastrutturte e la ritrosia dei motociclisti tradizionalisti nei confronti della motorizzazione elettrica - è indubbiamente il prezzo di listino... da Harley-Davidson vera e propria (quelle col motore termico, tanto per fare chiarezza). La situazione non è stata certamente più florida altrove, nemmeno nel mercato domestico. Proprio per questo motivo, il prezzo di listino della LiveWire ONE (questo il nuovo nome di battesimo) subirà una diminuzione del 30%, passando dai 30.000 dollari della LiveWire marchiata con il ''Bar&Shield'' a 21.999 dollari. La moto, eccezion fatta per qualche cambiamento minore, compresa la riduzione di qualche cavallo di potenza massima, rimarrà sostanzialmente la stessa, per diffrenziarle ci saranno nuovi colori e loghi. Al momento LiveWire ONE è commercializzata solamente in America, per vederla in Europa bisognerà attendere il 2022.