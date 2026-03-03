Honda dominante a inizio anno: sono ben 9 modelli in top 30

I dati del mercato moto che vi proponiamo ogni mese sono un termometro utile a capire lo stato di salute del nostro settore, ma anche una sorta di pagella per i costruittori. L’anno scolastico sarà anche agli inizi, ma c’è chi ai primi compiti in classe si è fatto trovare decisamente preparato, tanto da meritarsi la lode. Dal titolo lo avrete già capito, sto parlando di Honda: un'egemonia,il colosso nipponico infattioccupa 9 delle prime 30 posizioni nella classifica generale italiana (moto e scooter unificati). Quei 9 modelli, nei soli mesi di gennaio e febbraio, hanno totalizzato 10.270 unità immatricolate, il 51,0% dell'intero volume espresso dalla Top 30, che si attesta a 20.139 unità cumulate.
Honda contro tutti
Se non siete molto avvezzi con i numeri, la traduzione potrebbe essere la seguente: Honda da sola vale quanto tutto il resto dei 21 marchi presenti in classifica messi insieme. Fa impressione, è quasi difficile da credere, ma poi guardi i numeri riportati in tabella, fai le dovute operazioni matematiche, e ti accorgi che difficilmente la matematica è un opinione.
La Top 30 Generale: nove presenze su trenta
Rank
Marca
Modello
Segmento
Gen-Feb 2026
|1
|HONDA
|SH 125
|SCOOTER
|2.973
|2
|HONDA
|SH 150
|SCOOTER
|2.043
|3
|HONDA
|SH 350
|SCOOTER
|1.495
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|1.061
|5
|HONDA
|ADV 350
|SCOOTER
|845
|6
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|714
|7
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|709
|8
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|688
|9
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|686
|10
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|640
|11
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|621
|12
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|609
|13
|VOGE
|SFIDA SR16 200
|SCOOTER
|594
|14
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|536
|15
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|518
|16
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|458
|17
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|453
|18
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|407
|19
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|384
|20
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|377
|21
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|366
|22
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|361
|23
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|341
|24
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|340
|25
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|340
|26
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|331
|27
|YAMAHA
|TRACER 7
|TURISMO
|323
|28
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|312
|29
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|309
|30
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / V4S
|TURISMO
|305
Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA
Vale la pena fermarsi su un numero in particolare: 2.973. Sono le unità immatricolate dal solo SH 125 nel bimestre. Più dell'intero trentesimo classificato moltiplicato per dieci. Più di quanto abbiano venduto insieme Yamaha XMAX 300, BMW R 1300 GS, CFMOTO 450MT e Ducati Multistrada V4 nel medesimo periodo. Un singolo modello di scooter che vale una fetta di mercato.
Il secondo marchio per presenze in top 30 è Yamaha con cinque modelli (TMAX, XMAX 300, Tracer 9, Ténéré 700, Tracer 7, NMAX 125 — in realtà sei). Il terzo è Piaggio con cinque (Liberty, Beverly 310, Medley 125, Vespa Primavera, Vespa GTS 310 — cinque). BMW si ferma a due, così come Kymco a tre e Voge a tre. Honda è sola in cima, con quasi il doppio delle presenze del primo inseguitore diretto.
Gli scooter: SH traina, bene anche gli adventure
I volumi, si sa, premiano gli scooter rispetto alle moto ed è proprio qui che Honda apre il gap con la concorrenza con ancora 9 modelli nella Top 30. Il podio, e non fa più notizia, è tutto per l’imbattibile SH, che di recente si è rinnovato nelle cilindrate 125 e 150 (qui la prova). Alle spalle del terzetto a ruota alta, però non c’è un competitor, bensì un’altra icona di Honda: X-ADV seguito dal fratello minore ADV350, insomma anche gli scooter adventure funzionano per la Casa dell’Ala.
Rank
Marca
Modello
Gen-Feb 2026
|1
|HONDA
|SH 125
|2.973
|2
|HONDA
|SH 150
|2.043
|3
|HONDA
|SH 350
|1.495
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|1.061
|5
|HONDA
|ADV 350
|845
|6
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|714
|7
|ZONTES
|ZT368T-G
|709
|8
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|688
|9
|YAMAHA
|TMAX
|686
|10
|VOGE
|SFIDA SR16
|640
|11
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|609
|12
|VOGE
|SFIDA SR16 200
|594
|13
|HONDA
|SH MODE 125
|536
|14
|YAMAHA
|XMAX 300
|518
|15
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|458
16
|HONDA
|FORZA 350
|384
|17
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|377
|18
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|340
|19
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|340
|20
|SYM
|SYMPHONY 125
|331
|21
|YAMAHA
|NMAX 125
|309
|22
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|245
|23
|HONDA
|VISION 110
|242
|24
|HONDA
|FORZA 750
|230
|25
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|228
|26
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|227
|27
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|205
|28
|SYM
|ADX 300
|176
|29
|QJ MOTOR
|SQ16
|175
|30
|SYM
|SYMPHONY SR 125
|174
Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA
Le moto: Africa Twin prima, ma è la profondità di gamma a fare la differenza
Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Africa standard
Nella classifica dedicata alle moto il discorso cambia parzialmente. Honda non domina con la stessa schiacciante superiorità in termini di volumi: il segmento adventure – quello che va per la maggiore al momento - è più frammentato, e BMW con R 1300 GSeR 1300 GS Adventure accorpate sarebbe prima in classifica, superando l'Africa Twin. Qui il segreto di Honda è la varietà di proposta, che compre segmenti ben differenti tra loro, piazzando comunque sei modelli in top 30,
Rank
Marca
Modello
Segmento
Gen-Feb 2026
|1
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|621
|2
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|453
|3
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|407
|4
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|366
|5
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|361
|6
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|341
|7
|YAMAHA
|TRACER 7
|TURISMO
|323
|8
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|312
|9
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / V4S
|TURISMO
|305
|10
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|303
|11
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|302
|12
|VOGE
|VALICO 800RALLY
|ADVENTURE OFF
|298
|13
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|279
|14
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|254
|15
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|238
|16
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|234
|17
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|224
|18
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|178
|19
|BETA
|RR 2T 300
|ENDURO RCG
|170
|20
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|166
|21
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|161
|22
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / V2S
|TURISMO
|152
|23
|HONDA
|CBR 600 RR
|SPORTIVE
|149
|24
|VOGE
|VALICO 900DSX
|ADVENTURE ON
|141
|25
|DUCATI
|PANIGALE V4 / V4S
|SPORTIVE
|139
|26
|BMW
|F 900 XR
|ADVENTURE ON
|138
|27
|BMW
|F 800 GS
|ADVENTURE ON
|137
|28
|BMW
|S 1000 XR
|ADVENTURE ON
|124
|29
|DUCATI
|MONSTER / MONSTER+
|NAKED
|123
|30
|ROYAL ENFIELD
|GUERRILLA 450
|CLASSIC
|123
Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA
Infatti, alle spalle della Africa Twin, ammiraglia della gamma, Honda piazza tanti modelli di fascia media e bassa, quelli che fanno volumi: la versatile NC750X, Transalp, GB350 (qui la prova di Michele) e Hornet 750.
Perché Honda vince (e probabilmente continuerà a farlo)
Avere dei best seller come SH e Africa Twin, come abbiamo visto, aiuta a creare una leadership, ma di modelli altrettanto validi ne stanno arrivando sul mercato. Il prodotto è fondamentale, ma va saputo accompagnare a dovere con una strategia in grado di sostenerlo. Il vantaggio competitivo che Honda ha costruito ha radici più profonde, almeno secondo me, e si fonda su questi punti cardine:
1. Rete e capillarità. Honda conta una delle reti di concessionari più capillari d'Italia. La moto più bella del mondo vende zero unità in una provincia dove non c'è un dealer. Honda non ha questo problema.
2. Valore residuo e percezione di affidabilità. L'italiano medio, quando compra una moto o uno scooter, tra gli aspetti che maggiormente tiene in considerazione pensa già alla rivendita. SH e Africa Twin hanno da decenni un mercato dell'usato robusto e prezzi che non crollano. E poi c’è l’immagine di affidabilità che Honda ha saputo costruirsi nell’immaginario comune, cosa che ancora oggi rende scettici al momento dell’acquisto di un brand cinese.
3. Gamma completa senza compromessi. Dallo scooter, alle custom, passando per le adventure e le sportive, la forza di Honda si vede dalla gamma ampia di prodotti che riesce ad offrire, spesso magari anche in segmenti simili, come la presenza di CB650R e Hornet tra le naked entry level, o la CB1000R e la Hornet 1000 tra le maxi naked.
Siamo all’inizio, ma se “il buongiorno si vede dal mattino...”
Il 2026 è ancora agli inizi, i dati presi in analisi di solito rappresentano solamente il 13% di quelli ottenuti a fine anno, tanti nuovi modelli della concorrenza stanno per arrivare e a far la differenza sui risultati di fine anno saranno i prossimi tre mesi, quelli più caldi per le vendite. Le sfide globali dal punto di vista politico potrebbero rappresentare nuovamente una sfida per il settore, ma come dice il detto “chi ben comincia è a metà dell’opera” e Honda potrà essere fiduciosa.