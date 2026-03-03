Honda dominante a inizio anno: sono ben 9 modelli in top 30

I dati del mercato moto che vi proponiamo ogni mese sono un termometro utile a capire lo stato di salute del nostro settore, ma anche una sorta di pagella per i costruittori. L’anno scolastico sarà anche agli inizi, ma c’è chi ai primi compiti in classe si è fatto trovare decisamente preparato, tanto da meritarsi la lode. Dal titolo lo avrete già capito, sto parlando di Honda: un'egemonia,il colosso nipponico infattioccupa 9 delle prime 30 posizioni nella classifica generale italiana (moto e scooter unificati). Quei 9 modelli, nei soli mesi di gennaio e febbraio, hanno totalizzato 10.270 unità immatricolate, il 51,0% dell'intero volume espresso dalla Top 30, che si attesta a 20.139 unità cumulate.



Honda contro tutti

Se non siete molto avvezzi con i numeri, la traduzione potrebbe essere la seguente: Honda da sola vale quanto tutto il resto dei 21 marchi presenti in classifica messi insieme. Fa impressione, è quasi difficile da credere, ma poi guardi i numeri riportati in tabella, fai le dovute operazioni matematiche, e ti accorgi che difficilmente la matematica è un opinione.

La Top 30 Generale: nove presenze su trenta

Rank Marca Modello Segmento Gen-Feb 2026 1 HONDA SH 125 SCOOTER 2.973 2 HONDA SH 150 SCOOTER 2.043 3 HONDA SH 350 SCOOTER 1.495 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 1.061 5 HONDA ADV 350 SCOOTER 845 6 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 714 7 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 709 8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 688 9 YAMAHA TMAX SCOOTER 686 10 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 640 11 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 621 12 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 609 13 VOGE SFIDA SR16 200 SCOOTER 594 14 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 536 15 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 518 16 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 458 17 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 453 18 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 407 19 HONDA FORZA 350 SCOOTER 384 20 KYMCO PEOPLE S 200 SCOOTER 377 21 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 366 22 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 361 23 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 341 24 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 340 25 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 340 26 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 331 27 YAMAHA TRACER 7 TURISMO 323 28 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 312 29 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 309 30 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4S TURISMO 305

Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA

Vale la pena fermarsi su un numero in particolare: 2.973. Sono le unità immatricolate dal solo SH 125 nel bimestre. Più dell'intero trentesimo classificato moltiplicato per dieci. Più di quanto abbiano venduto insieme Yamaha XMAX 300, BMW R 1300 GS, CFMOTO 450MT e Ducati Multistrada V4 nel medesimo periodo. Un singolo modello di scooter che vale una fetta di mercato.

Il secondo marchio per presenze in top 30 è Yamaha con cinque modelli (TMAX, XMAX 300, Tracer 9, Ténéré 700, Tracer 7, NMAX 125 — in realtà sei). Il terzo è Piaggio con cinque (Liberty, Beverly 310, Medley 125, Vespa Primavera, Vespa GTS 310 — cinque). BMW si ferma a due, così come Kymco a tre e Voge a tre. Honda è sola in cima, con quasi il doppio delle presenze del primo inseguitore diretto.

Gli scooter: SH traina, bene anche gli adventure

Honda SH350i 2026 in Black

I volumi, si sa, premiano gli scooter rispetto alle moto ed è proprio qui che Honda apre il gap con la concorrenza con ancora 9 modelli nella Top 30. Il podio, e non fa più notizia, è tutto per l’imbattibile SH, che di recente si è rinnovato nelle cilindrate 125 e 150 (qui la prova). Alle spalle del terzetto a ruota alta, però non c’è un competitor, bensì un’altra icona di Honda: X-ADV seguito dal fratello minore ADV350, insomma anche gli scooter adventure funzionano per la Casa dell’Ala.

Rank Marca Modello Gen-Feb 2026 1 HONDA SH 125 2.973 2 HONDA SH 150 2.043 3 HONDA SH 350 1.495 4 HONDA X-ADV 750 1.061 5 HONDA ADV 350 845 6 KYMCO AGILITY 125 S 714 7 ZONTES ZT368T-G 709 8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 688 9 YAMAHA TMAX 686 10 VOGE SFIDA SR16 640 11 KYMCO PEOPLE S 125 609 12 VOGE SFIDA SR16 200 594 13 HONDA SH MODE 125 536 14 YAMAHA XMAX 300 518 15 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE 458 16 HONDA FORZA 350 384 17 KYMCO PEOPLE S 200 377 18 PIAGGIO MEDLEY 125 340 19 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 340 20 SYM SYMPHONY 125 331 21 YAMAHA NMAX 125 309 22 PIAGGIO VESPA GTS 310 245 23 HONDA VISION 110 242 24 HONDA FORZA 750 230 25 SYM SYMPHONY 125 ST 228 26 PIAGGIO BEVERLY 400 227 27 PIAGGIO MEDLEY 200 205 28 SYM ADX 300 176 29 QJ MOTOR SQ16 175 30 SYM SYMPHONY SR 125 174

Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA





Le moto: Africa Twin prima, ma è la profondità di gamma a fare la differenza

Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Africa standard

Nella classifica dedicata alle moto il discorso cambia parzialmente. Honda non domina con la stessa schiacciante superiorità in termini di volumi: il segmento adventure – quello che va per la maggiore al momento - è più frammentato, e BMW con R 1300 GSeR 1300 GS Adventure accorpate sarebbe prima in classifica, superando l'Africa Twin. Qui il segreto di Honda è la varietà di proposta, che compre segmenti ben differenti tra loro, piazzando comunque sei modelli in top 30,

Rank Marca Modello Segmento Gen-Feb 2026 1 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 621 2 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 453 3 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 407 4 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 366 5 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 361 6 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 341 7 YAMAHA TRACER 7 TURISMO 323 8 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 312 9 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4S TURISMO 305 10 KAWASAKI Z 900 NAKED 303 11 YAMAHA MT-07 NAKED 302 12 VOGE VALICO 800RALLY ADVENTURE OFF 298 13 HONDA XL 750 TRANSALP ADVENTURE ON 279 14 YAMAHA MT-09 NAKED 254 15 HONDA GB350S CLASSIC 238 16 VOGE BRIVIDO 125R NAKED 234 17 VOGE VALICO 625DSX ADVENTURE ON 224 18 HONDA CB 750 HORNET NAKED 178 19 BETA RR 2T 300 ENDURO RCG 170 20 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X ADVENTURE ON 166 21 KAWASAKI VERSYS 650 TURISMO 161 22 DUCATI MULTISTRADA V2 / V2S TURISMO 152 23 HONDA CBR 600 RR SPORTIVE 149 24 VOGE VALICO 900DSX ADVENTURE ON 141 25 DUCATI PANIGALE V4 / V4S SPORTIVE 139 26 BMW F 900 XR ADVENTURE ON 138 27 BMW F 800 GS ADVENTURE ON 137 28 BMW S 1000 XR ADVENTURE ON 124 29 DUCATI MONSTER / MONSTER+ NAKED 123 30 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 CLASSIC 123

Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA

Infatti, alle spalle della Africa Twin, ammiraglia della gamma, Honda piazza tanti modelli di fascia media e bassa, quelli che fanno volumi: la versatile NC750X, Transalp, GB350 (qui la prova di Michele) e Hornet 750.

Perché Honda vince (e probabilmente continuerà a farlo)

Avere dei best seller come SH e Africa Twin, come abbiamo visto, aiuta a creare una leadership, ma di modelli altrettanto validi ne stanno arrivando sul mercato. Il prodotto è fondamentale, ma va saputo accompagnare a dovere con una strategia in grado di sostenerlo. Il vantaggio competitivo che Honda ha costruito ha radici più profonde, almeno secondo me, e si fonda su questi punti cardine:

1. Rete e capillarità. Honda conta una delle reti di concessionari più capillari d'Italia. La moto più bella del mondo vende zero unità in una provincia dove non c'è un dealer. Honda non ha questo problema.

2. Valore residuo e percezione di affidabilità. L'italiano medio, quando compra una moto o uno scooter, tra gli aspetti che maggiormente tiene in considerazione pensa già alla rivendita. SH e Africa Twin hanno da decenni un mercato dell'usato robusto e prezzi che non crollano. E poi c’è l’immagine di affidabilità che Honda ha saputo costruirsi nell’immaginario comune, cosa che ancora oggi rende scettici al momento dell’acquisto di un brand cinese.

3. Gamma completa senza compromessi. Dallo scooter, alle custom, passando per le adventure e le sportive, la forza di Honda si vede dalla gamma ampia di prodotti che riesce ad offrire, spesso magari anche in segmenti simili, come la presenza di CB650R e Hornet tra le naked entry level, o la CB1000R e la Hornet 1000 tra le maxi naked.

Siamo all’inizio, ma se “il buongiorno si vede dal mattino...”

Il 2026 è ancora agli inizi, i dati presi in analisi di solito rappresentano solamente il 13% di quelli ottenuti a fine anno, tanti nuovi modelli della concorrenza stanno per arrivare e a far la differenza sui risultati di fine anno saranno i prossimi tre mesi, quelli più caldi per le vendite. Le sfide globali dal punto di vista politico potrebbero rappresentare nuovamente una sfida per il settore, ma come dice il detto “chi ben comincia è a metà dell’opera” e Honda potrà essere fiduciosa.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/03/2026