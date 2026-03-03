Mercato moto: febbraio ancora positivo. Moto e scooter più venduti

Il mercato moto è in salute: +10,2% su febbraio 2025. Bene moto e scooter, l'elettrico è in difficoltà in attesa degli incentivi

Il mercato delle due ruote conferma la direzione intrapresa a gennaio: febbraio 2026 chiude con un +10,2% complessivo, segno positivo trasversale in tutti i comparti... o quasi. Moto, scooter e ciclomotori crescono tutti, solo l'elettrico è in vera difficoltà. Come interpretare i numeri di questo inizio anno? L'impressione è che il mercato sia in salute, come dimostra il delta positivo sul confronto con l'anno passato, ma va però tenuto in conto che il primo trimestre dello scorso anno era stato pesantemente condizionato dagli effetti dell'entrata in vigore dello standard Euro 5+, che aveva distorto dinamiche di acquisto e flussi di immatricolazioni. Da un punto di vista statistico, peraltro, gennaio e febbraio insieme pesano appena il 13% sul totale annuo: numeri ancora troppo esigui per tracciare tendenze consolidate. Lo strumento migliore per leggere la vera salute del mercato resterà il bilancio primaverile.

Un ulteriore segnale di moderato ottimismo arriva comunque dai dati del Focus2R pubblicati il mese scorso, che documentano una lenta ma costante crescita dell'attenzione dei Comuni verso le due ruote: corsie preferenziali, parcheggi dedicati, riconoscimento del ruolo di moto e scooter come soluzione concreta alla congestione urbana.

IL MERCATO

Il secondo mese dell'anno si chiude con 24.768 unità immatricolate, +10,20% sul febbraio 2025. Sono le moto a registrare la miglior performance: +11,58% con 10.593 veicoli targati, risultato che consolida il rimbalzo già visto a gennaio. Gli scooter crescono dell'8,79% con 13.322 unità, confermando la loro centralità nei volumi assoluti. Bene anche i ciclomotori, che mettono a segno un +15,90% con 853 unità registrate.

Sul primo bimestre, il quadro è altrettanto positivo: mercato complessivamente a +8,58% con 44.064 unità. Le moto guidano la crescita percentuale con un +13,59% e 18.694 veicoli immatricolati; gli scooter seguono con un +4,03% e 23.723 mezzi; i cinquantini volano a +24,68% con 1.647 unità.

L'ELETTRICO

In controtendenza netta rispetto ai termici, il mercato degli elettrici soffre. A febbraio si registra un -50,87% con appena 281 unità vendute; nel bimestre il calo è del -27,99% con 615 unità totali. La causa è nota e strutturale: il portale Ecobonus 2026 non è ancora operativo sulla piattaforma Invitalia. I circa 30 milioni di euro stanziati — con sconti fino al 40%, massimo 4.000 euro in caso di rottamazione — rimangono sulla carta, e gli acquirenti preferiscono aspettare prima di firmare. Quando il click-day arriverà, ci si aspetta un rimbalzo deciso.

Negativo anche il mercato dei quadricicli, che flette del 14,75% con 2.266 unità registrate, ma con dinamiche interne opposte: i termici esplodono a +216,04% con 1.005 unità, gli elettrici crollano del -46,11% con 1.261 unità. L'effetto incentivi — o meglio, la loro assenza — si fa sentire anche qui.

LA CLASSIFICA TOP 30 GENERALE

Honda SH125i e SH150i 2026

Gli scooter dominano come da copione, occupando dieci delle prime undici posizioni. La famigliaHonda SH è ancora una volta padrona assoluta della classifica, con le tre cilindrate (125, 150 e 350) a occupare il podio con margini amplissimi. Il primo vero intruso nella teoria degli scooter arriva solo all'undicesima posizione con l'Honda Africa Twin, prima moto vera della graduatoria. Molto bene Voge, che piazza tre modelli nelle prime trenta — tre Sfida SR16 e tre Valico nella classifica moto, a conferma che il marchio cinese non è più una sorpresa ma una presenza strutturale nel mercato italiano.

Rank Marca Modello Segmento Gen-Feb 2026 1 HONDA SH 125 SCOOTER 2.973 2 HONDA SH 150 SCOOTER 2.043 3 HONDA SH 350 SCOOTER 1.495 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 1.061 5 HONDA ADV 350 SCOOTER 845 6 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 714 7 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 709 8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 688 9 YAMAHA TMAX SCOOTER 686 10 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 640 11 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 621 12 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 609 13 VOGE SFIDA SR16 200 SCOOTER 594 14 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 536 15 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 518 16 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 458 17 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 453 18 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 407 19 HONDA FORZA 350 SCOOTER 384 20 KYMCO PEOPLE S 200 SCOOTER 377 21 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 366 22 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 361 23 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 341 24 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 340 25 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 340 26 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 331 27 YAMAHA TRACER 7 TURISMO 323 28 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 312 29 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 309 30 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4S TURISMO 305

Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA

LA CLASSIFICA TOP 30 MOTO

Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports le più vendute ad oggi tra le moto

La passione italiana per le adventure e globetrotter non accenna a raffreddarsi. Nel bimestre, l'Honda Africa Twin si conferma la moto più desiderata con 621 unità, ma se si accorpano le due versioni di BMW R 1300 GS (standard + Adventure), la Casa bavarese sale a quota 860 e guida la classifica combinata. Forte Yamaha, che porta in top 5 Tracer 9, Ténéré 700- abreve proveremo la versione World Raid - e Tracer 7: il marchio di Iwata domina il segmento turismo e adventure on-off. Sorprende in positivo CFMOTO con la 450MT, sesta con 341 unità — ennesima conferma che la Casa cinese ha trovato il mix giusto tra prezzo e contenuto tecnico. Voge piazza tre modelli nella top 17 (Valico 800RALLY, Brivido 125R, Valico 625DSX), risultato straordinario per un marchio arrivato in Italia pochissimi anni fa. Ultima nota: la Royal Enfield Guerrilla 450 entra in classifica al trentesimo posto, segnale che l'interesse per le classiche leggere è tutt'altro che esaurito.

Rank Marca Modello Segmento Gen-Feb 2026 1 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 621 2 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 453 3 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 407 4 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 366 5 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 361 6 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 341 7 YAMAHA TRACER 7 TURISMO 323 8 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 312 9 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4S TURISMO 305 10 KAWASAKI Z 900 NAKED 303 11 YAMAHA MT-07 NAKED 302 12 VOGE VALICO 800RALLY ADVENTURE OFF 298 13 HONDA XL 750 TRANSALP ADVENTURE ON 279 14 YAMAHA MT-09 NAKED 254 15 HONDA GB350S CLASSIC 238 16 VOGE BRIVIDO 125R NAKED 234 17 VOGE VALICO 625DSX ADVENTURE ON 224 18 HONDA CB 750 HORNET NAKED 178 19 BETA RR 2T 300 ENDURO RCG 170 20 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X ADVENTURE ON 166 21 KAWASAKI VERSYS 650 TURISMO 161 22 DUCATI MULTISTRADA V2 / V2S TURISMO 152 23 HONDA CBR 600 RR SPORTIVE 149 24 VOGE VALICO 900DSX ADVENTURE ON 141 25 DUCATI PANIGALE V4 / V4S SPORTIVE 139 26 BMW F 900 XR ADVENTURE ON 138 27 BMW F 800 GS ADVENTURE ON 137 28 BMW S 1000 XR ADVENTURE ON 124 29 DUCATI MONSTER / MONSTER+ NAKED 123 30 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 CLASSIC 123

Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA

LA CLASSIFICA TOP 30 SCOOTER

Honda regna sovrana, senza discussione. Le tre cilindrate di SH occupano il podio con distacchi abissali: il 125 tocca quota 2.973 unità nel bimestre, il 150 si ferma a 2.043, il 350 a 1.495. Tre scooter, un unico DNA vincente che gli italiani conoscono a memoria. Molto bene anche gli scooter adventure: X-ADV 750 è il quarto veicolo in assoluto con 1.061 unità, e ADV 350 segue a 845. Tra i due non c'è nemmeno un modello concorrente di categoria diversa — Honda ha costruito un muro. Zontes si conferma il brand cinese dello scooter adventure più convincente con lo ZT368T-G settimo assoluto (709 unità), mentre Voge irrompe nella top 10 scooter con due versioni dello Sfida SR16. Da segnalare, tra i maxi, la tenuta del TMAX di Yamaha al nono posto con 686 unità — numeri ridimensionati rispetto agli anni d'oro, ma ancora un punto di riferimento nel segmento. Sul fronte italiano, Piaggio piazza cinque modelli in top 30, tra cui la Vespa Primavera 125 e la GTS 310: il brand di Pontedera tiene bene nonostante la pressione asiatica.

Rank Marca Modello Segmento Gen-Feb 2026 1 HONDA SH 125 SCOOTER 2.973 2 HONDA SH 150 SCOOTER 2.043 3 HONDA SH 350 SCOOTER 1.495 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 1.061 5 HONDA ADV 350 SCOOTER 845 6 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 714 7 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 709 8 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 688 9 YAMAHA TMAX SCOOTER 686 10 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 640 11 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 609 12 VOGE SFIDA SR16 200 SCOOTER 594 13 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 536 14 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 518 15 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 458 16 HONDA FORZA 350 SCOOTER 384 17 KYMCO PEOPLE S 200 SCOOTER 377 18 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 340 19 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 340 20 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 331 21 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 309 22 PIAGGIO VESPA GTS 310 SCOOTER 245 23 HONDA VISION 110 SCOOTER 242 24 HONDA FORZA 750 SCOOTER 230 25 SYM SYMPHONY 125 ST SCOOTER 228 26 PIAGGIO BEVERLY 400 SCOOTER 227 27 PIAGGIO MEDLEY 200 SCOOTER 205 28 SYM ADX 300 SCOOTER 176 29 QJ MOTOR SQ16 SCOOTER 175 30 SYM SYMPHONY SR 125 SCOOTER 174

Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA

