Mercato moto: febbraio ancora positivo. Moto e scooter più venduti

Il mercato delle due ruote conferma la direzione intrapresa a gennaio: febbraio 2026 chiude con un +10,2% complessivo, segno positivo trasversale in tutti i comparti... o quasi. Moto, scooter e ciclomotori crescono tutti, solo l'elettrico è in vera difficoltà. Come interpretare i numeri di questo inizio anno? L'impressione è che il mercato sia in salute, come dimostra il delta positivo sul confronto con l'anno passato, ma va però tenuto in conto che il primo trimestre dello scorso anno era stato pesantemente condizionato dagli effetti dell'entrata in vigore dello standard Euro 5+, che aveva distorto dinamiche di acquisto e flussi di immatricolazioni. Da un punto di vista statistico, peraltro, gennaio e febbraio insieme pesano appena il 13% sul totale annuo: numeri ancora troppo esigui per tracciare tendenze consolidate. Lo strumento migliore per leggere la vera salute del mercato resterà il bilancio primaverile.
Un ulteriore segnale di moderato ottimismo arriva comunque dai dati del Focus2R pubblicati il mese scorso, che documentano una lenta ma costante crescita dell'attenzione dei Comuni verso le due ruote: corsie preferenziali, parcheggi dedicati, riconoscimento del ruolo di moto e scooter come soluzione concreta alla congestione urbana.
IL MERCATO
Il secondo mese dell'anno si chiude con 24.768 unità immatricolate, +10,20% sul febbraio 2025. Sono le moto a registrare la miglior performance: +11,58% con 10.593 veicoli targati, risultato che consolida il rimbalzo già visto a gennaio. Gli scooter crescono dell'8,79% con 13.322 unità, confermando la loro centralità nei volumi assoluti. Bene anche i ciclomotori, che mettono a segno un +15,90% con 853 unità registrate.
Sul primo bimestre, il quadro è altrettanto positivo: mercato complessivamente a +8,58% con 44.064 unità. Le moto guidano la crescita percentuale con un +13,59% e 18.694 veicoli immatricolati; gli scooter seguono con un +4,03% e 23.723 mezzi; i cinquantini volano a +24,68% con 1.647 unità.
L'ELETTRICO
In controtendenza netta rispetto ai termici, il mercato degli elettrici soffre. A febbraio si registra un -50,87% con appena 281 unità vendute; nel bimestre il calo è del -27,99% con 615 unità totali. La causa è nota e strutturale: il portale Ecobonus 2026 non è ancora operativo sulla piattaforma Invitalia. I circa 30 milioni di euro stanziati — con sconti fino al 40%, massimo 4.000 euro in caso di rottamazione — rimangono sulla carta, e gli acquirenti preferiscono aspettare prima di firmare. Quando il click-day arriverà, ci si aspetta un rimbalzo deciso.
Negativo anche il mercato dei quadricicli, che flette del 14,75% con 2.266 unità registrate, ma con dinamiche interne opposte: i termici esplodono a +216,04% con 1.005 unità, gli elettrici crollano del -46,11% con 1.261 unità. L'effetto incentivi — o meglio, la loro assenza — si fa sentire anche qui.
LA CLASSIFICA TOP 30 GENERALE
Gli scooter dominano come da copione, occupando dieci delle prime undici posizioni. La famigliaHonda SH è ancora una volta padrona assoluta della classifica, con le tre cilindrate (125, 150 e 350) a occupare il podio con margini amplissimi. Il primo vero intruso nella teoria degli scooter arriva solo all'undicesima posizione con l'Honda Africa Twin, prima moto vera della graduatoria. Molto bene Voge, che piazza tre modelli nelle prime trenta — tre Sfida SR16 e tre Valico nella classifica moto, a conferma che il marchio cinese non è più una sorpresa ma una presenza strutturale nel mercato italiano.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Gen-Feb 2026
|1
|HONDA
|SH 125
|SCOOTER
|2.973
|2
|HONDA
|SH 150
|SCOOTER
|2.043
|3
|HONDA
|SH 350
|SCOOTER
|1.495
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|1.061
|5
|HONDA
|ADV 350
|SCOOTER
|845
|6
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|714
|7
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|709
|8
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|688
|9
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|686
|10
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|640
|11
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|621
|12
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|609
|13
|VOGE
|SFIDA SR16 200
|SCOOTER
|594
|14
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|536
|15
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|518
|16
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|458
|17
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|453
|18
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|407
|19
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|384
|20
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|377
|21
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|366
|22
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|361
|23
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|341
|24
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|340
|25
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|340
|26
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|331
|27
|YAMAHA
|TRACER 7
|TURISMO
|323
|28
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|312
|29
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|309
|30
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / V4S
|TURISMO
|305
Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA
LA CLASSIFICA TOP 30 MOTO
Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports le più vendute ad oggi tra le moto
La passione italiana per le adventure e globetrotter non accenna a raffreddarsi. Nel bimestre, l'Honda Africa Twin si conferma la moto più desiderata con 621 unità, ma se si accorpano le due versioni di BMW R 1300 GS (standard + Adventure), la Casa bavarese sale a quota 860 e guida la classifica combinata. Forte Yamaha, che porta in top 5 Tracer 9, Ténéré 700- abreve proveremo la versione World Raid - e Tracer 7: il marchio di Iwata domina il segmento turismo e adventure on-off. Sorprende in positivo CFMOTO con la 450MT, sesta con 341 unità — ennesima conferma che la Casa cinese ha trovato il mix giusto tra prezzo e contenuto tecnico. Voge piazza tre modelli nella top 17 (Valico 800RALLY, Brivido 125R, Valico 625DSX), risultato straordinario per un marchio arrivato in Italia pochissimi anni fa. Ultima nota: la Royal Enfield Guerrilla 450 entra in classifica al trentesimo posto, segnale che l'interesse per le classiche leggere è tutt'altro che esaurito.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Gen-Feb 2026
|1
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|621
|2
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|453
|3
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|407
|4
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|366
|5
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|361
|6
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|341
|7
|YAMAHA
|TRACER 7
|TURISMO
|323
|8
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|312
|9
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / V4S
|TURISMO
|305
|10
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|303
|11
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|302
|12
|VOGE
|VALICO 800RALLY
|ADVENTURE OFF
|298
|13
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|279
|14
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|254
|15
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|238
|16
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|234
|17
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|224
|18
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|178
|19
|BETA
|RR 2T 300
|ENDURO RCG
|170
|20
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|166
|21
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|161
|22
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / V2S
|TURISMO
|152
|23
|HONDA
|CBR 600 RR
|SPORTIVE
|149
|24
|VOGE
|VALICO 900DSX
|ADVENTURE ON
|141
|25
|DUCATI
|PANIGALE V4 / V4S
|SPORTIVE
|139
|26
|BMW
|F 900 XR
|ADVENTURE ON
|138
|27
|BMW
|F 800 GS
|ADVENTURE ON
|137
|28
|BMW
|S 1000 XR
|ADVENTURE ON
|124
|29
|DUCATI
|MONSTER / MONSTER+
|NAKED
|123
|30
|ROYAL ENFIELD
|GUERRILLA 450
|CLASSIC
|123
Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA
LA CLASSIFICA TOP 30 SCOOTER
Honda regna sovrana, senza discussione. Le tre cilindrate di SH occupano il podio con distacchi abissali: il 125 tocca quota 2.973 unità nel bimestre, il 150 si ferma a 2.043, il 350 a 1.495. Tre scooter, un unico DNA vincente che gli italiani conoscono a memoria. Molto bene anche gli scooter adventure: X-ADV 750 è il quarto veicolo in assoluto con 1.061 unità, e ADV 350 segue a 845. Tra i due non c'è nemmeno un modello concorrente di categoria diversa — Honda ha costruito un muro. Zontes si conferma il brand cinese dello scooter adventure più convincente con lo ZT368T-G settimo assoluto (709 unità), mentre Voge irrompe nella top 10 scooter con due versioni dello Sfida SR16. Da segnalare, tra i maxi, la tenuta del TMAX di Yamaha al nono posto con 686 unità — numeri ridimensionati rispetto agli anni d'oro, ma ancora un punto di riferimento nel segmento. Sul fronte italiano, Piaggio piazza cinque modelli in top 30, tra cui la Vespa Primavera 125 e la GTS 310: il brand di Pontedera tiene bene nonostante la pressione asiatica.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Gen-Feb 2026
|1
|HONDA
|SH 125
|SCOOTER
|2.973
|2
|HONDA
|SH 150
|SCOOTER
|2.043
|3
|HONDA
|SH 350
|SCOOTER
|1.495
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|1.061
|5
|HONDA
|ADV 350
|SCOOTER
|845
|6
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|714
|7
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|709
|8
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|688
|9
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|686
|10
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|640
|11
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|609
|12
|VOGE
|SFIDA SR16 200
|SCOOTER
|594
|13
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|536
|14
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|518
|15
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|458
|16
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|384
|17
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|377
|18
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|340
|19
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|340
|20
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|331
|21
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|309
|22
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|245
|23
|HONDA
|VISION 110
|SCOOTER
|242
|24
|HONDA
|FORZA 750
|SCOOTER
|230
|25
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|SCOOTER
|228
|26
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|SCOOTER
|227
|27
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|SCOOTER
|205
|28
|SYM
|ADX 300
|SCOOTER
|176
|29
|QJ MOTOR
|SQ16
|SCOOTER
|175
|30
|SYM
|SYMPHONY SR 125
|SCOOTER
|174
Fonte dati: MIT – elaborazione UNRAE per ANCMA