Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026: +6,5% a gennaio. Ecco moto e scooter più venduti

2 ore fa - D'altra parte, il confronto è con l'orribile partenza 2025. Bene le moto

D'altra parte, il confronto è con l'orribile partenza 2025. A paragone col 2024, il bilancio è negativo. Bene le moto, meno gli scooter

Il mercato 2026 di moto e scooter parte bene. Secondo i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusi oggi in esclusiva da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il mese di gennaio registra una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un risultato incoraggiante che, però, va contestualizzato. Intanto, gennaio ha storicamente una bassa incidenza sull’andamento annuale, pari a circa il 5%. Soprattutto, si tratta di una... vittoria facile, in quanto il confronto è col primo mese dell'anno scorso. Il quale, ricorderete, era stato molto rallentato dagli effetti dell’entrata in vigore dello standard Euro 5+, che avevano influenzato dinamiche di acquisto e immatricolazioni. Il bilancio parlava di un -14,4% rispetto a gennaio 2024, che con 21.080 unità immatricolate risulta superiore al pur positivo inizio 2026.

IL MERCATO

Entrando nel vivo dei dati, come anticipato, il primo mese dell’anno segna una crescita del 6,5% con 19.282 veicoli messi in strada. Sono le moto a registrare la miglior performance con un incremento a doppia cifra (+16,26%) corrispondente a 8.099 veicoli targati. In leggero calo gli scooter, che con 10.400 unità immatricolate perdono 1,47 punti percentuali. Grande crescita dei ciclomotori, +33,85% con 783 unità registrate.

Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. Gli Honda SH sono i più venduti in assoluto

L'ELETTRICO

Buono l’andamento del mercato ''green'', che registra un incremento del 18,44% con 334 veicoli venduti.

LA CLASSIFICA TOP 30 GENERALE

Con nove posizioni occupate delle prime dieci, gli scooter la fanno da padrone. In particolare fa benissimo, come sempre, la famiglia Honda SH nelle tre cilindrate. La prima moto, in nona posizione, è l'inossidabile Honda Africa Twin. Fa molto bene Zontes con lo scooter adventure 368G e ci sono ben tre Voge in classifica - gran risultato per la Casa cinese.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen 2026
1HONDA ITALIASH 125SCOOTER1.298
2HONDA ITALIASH 350SCOOTER732
3HONDA ITALIASH 150SCOOTER644
4HONDAX-ADV 750SCOOTER502
5KYMCOAGILITY 125 SSCOOTER354
6HONDA ITALIAADV 350SCOOTER348
7ZONTESZT368T-GSCOOTER344
8PIAGGIOLIBERTY 125 ABSSCOOTER324
9HONDAAFRICA TWINADVENTURE OFF304
10KYMCOPEOPLE S 125SCOOTER304
11VOGESFIDA SR16SCOOTER300
12VOGESFIDA SR16 200SCOOTER271
13HONDASH MODE 125SCOOTER254
14PIAGGIOBEVERLY 310 HPESCOOTER219
15YAMAHAXMAX 300SCOOTER219
16YAMAHATMAXSCOOTER205
17KYMCOPEOPLE S 200SCOOTER191
18CFMOTO450MTADVENTURE OFF183
19HONDAFORZA 350SCOOTER169
20SYMSYMPHONY 125SCOOTER166
21BMWR 1300 GSADVENTURE OFF162
22YAMAHATENERE 700ADVENTURE OFF156
23VOGEVALICO 800RALLYADVENTURE OFF155
24BMWR 1300 GS ADVENTUREADVENTURE OFF152
25PIAGGIOMEDLEY 125SCOOTER149
26YAMAHATRACER 9TURISMO147
27HONDAXL 750 TRANSALPADVENTURE ON146
28YAMAHATRACER 7TURISMO136
29KAWASAKIZ 900NAKED129
30PIAGGIOVESPA GTS 310SCOOTER124

Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. L'Honda Africa Twin risulta la moto più venduta (ma...)

LA CLASSIFICA TOP 30 MOTO

La nostra infatuazione per globetrotter e adventure è forte come mai: otto delle prime dieci moto hanno almeno un po' di sterrato nel sangue. Prima abbiamo esaltato la performance della Honda Africa Twin; in realtà, anche se di poco, fa meglio di lei la BMW R 1300 GS, per la quale i dati relativi a verione standard e Adventure sono separati. Le Africa, invece, sono accorpate (versione standard e Adventure Sports insieme). Bene le crossover, a seguire le altre categorie.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen 2026
1HONDAAFRICA TWINADVENTURE OFF304
2CFMOTO450MTADVENTURE OFF183
3BMWR 1300 GSADVENTURE OFF162
4YAMAHATENERE 700ADVENTURE OFF156
5VOGEVALICO 800RALLYADVENTURE OFF155
6BMWR 1300 GS ADVENTUREADVENTURE OFF152
7YAMAHATRACER 9TURISMO147
8HONDAXL 750 TRANSALPADVENTURE ON146
9YAMAHATRACER 7TURISMO136
10KAWASAKIZ 900NAKED129
11DUCATIMULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 STURISMO119
12HONDANC 750 XADVENTURE ON118
13HONDAGB350SCLASSIC114
14YAMAHAMT-07NAKED104
15VOGEVALICO 625DSXADVENTURE ON98
16VOGEBRIVIDO 125RNAKED96
17HONDACB 750 HORNETNAKED91
18BETARR 2T 300ENDURO RCG89
19HONDACBR 600 RRSPORTIVE89
20YAMAHAMT-09NAKED81
21DUCATIPANIGALE V4 / PANIGALE V4SSPORTIVE79
22BENELLITRK 702 / TRK 702 XADVENTURE ON78
23KAWASAKIVERSYS 650TURISMO74
24TRIUMPHSTREET TRIPLE 765 RXNAKED64
25DUCATIMONSTER / MONSTER+NAKED62
26KTM300 EXCENDURO RCG61
27KTM390 ADVENTURE RADVENTURE OFF56
28CFMOTO800MTADVENTURE ON55
29DUCATIMULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2STURISMO49
30MOTO MORINIX-CAPE 700ADVENTURE ON49

Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. Accorpando standard e Adventure, le BMW R 1300 GS sono le moto più vendute

LA CLASSIFICA TOP 30 SCOOTER

Gli ruota alta cittadini sono i più apprezzati, non è una novità. Così come è ormai consolidato il nostro apprezzamento per gli scooter adventure: Honda piazza X-ADV 750 e ADV 350 rispettivamente in quarta e sesta posizione (tra l'altro, X-ADV è il primo maxi con due volte e mezzo le immatricolazioni di Yamaha TMAX), e bene, dicevamo, fa Zontes, col settimo posto. 

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen 2026
1HONDA ITALIASH 125SCOOTER1.298
2HONDA ITALIASH 350SCOOTER732
3HONDA ITALIASH 150SCOOTER644
4HONDAX-ADV 750SCOOTER502
5KYMCOAGILITY 125 SSCOOTER354
6HONDA ITALIAADV 350SCOOTER348
7ZONTESZT368T-GSCOOTER344
8PIAGGIOLIBERTY 125 ABSSCOOTER324
9KYMCOPEOPLE S 125SCOOTER304
10VOGESFIDA SR16SCOOTER300
11VOGESFIDA SR16 200SCOOTER271
12HONDASH MODE 125SCOOTER254
13PIAGGIOBEVERLY 310 HPESCOOTER219
14YAMAHAXMAX 300SCOOTER219
15YAMAHATMAXSCOOTER205
16KYMCOPEOPLE S 200SCOOTER191
17HONDAFORZA 350SCOOTER169
18SYMSYMPHONY 125SCOOTER166
19PIAGGIOMEDLEY 125SCOOTER149
20PIAGGIOVESPA GTS 310SCOOTER124
21PIAGGIOMEDLEY 200SCOOTER115
22PIAGGIOVESPA PRIMAVERA 125SCOOTER114
23HONDAFORZA 750SCOOTER113
24SYMSYMPHONY 125 STSCOOTER113
25HONDA ITALIAVISION 110SCOOTER110
26PIAGGIOBEVERLY 400SCOOTER103
27YAMAHANMAX 125SCOOTER102
28SYMSYMPHONY 200 STSCOOTER86
29SYMADX 300SCOOTER84
30PEUGEOTKISBEE MSCOOTER81

Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. Buona la performance degli scooter adventure, tra i quali lo Zontes 368G

