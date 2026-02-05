Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026: +6,5% a gennaio. Ecco moto e scooter più venduti

Il mercato 2026 di moto e scooter parte bene. Secondo i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusi oggi in esclusiva da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il mese di gennaio registra una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un risultato incoraggiante che, però, va contestualizzato. Intanto, gennaio ha storicamente una bassa incidenza sull’andamento annuale, pari a circa il 5%. Soprattutto, si tratta di una... vittoria facile, in quanto il confronto è col primo mese dell'anno scorso. Il quale, ricorderete, era stato molto rallentato dagli effetti dell’entrata in vigore dello standard Euro 5+, che avevano influenzato dinamiche di acquisto e immatricolazioni. Il bilancio parlava di un -14,4% rispetto a gennaio 2024, che con 21.080 unità immatricolate risulta superiore al pur positivo inizio 2026.
IL MERCATO
Entrando nel vivo dei dati, come anticipato, il primo mese dell’anno segna una crescita del 6,5% con 19.282 veicoli messi in strada. Sono le moto a registrare la miglior performance con un incremento a doppia cifra (+16,26%) corrispondente a 8.099 veicoli targati. In leggero calo gli scooter, che con 10.400 unità immatricolate perdono 1,47 punti percentuali. Grande crescita dei ciclomotori, +33,85% con 783 unità registrate.
Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. Gli Honda SH sono i più venduti in assoluto
L'ELETTRICO
Buono l’andamento del mercato ''green'', che registra un incremento del 18,44% con 334 veicoli venduti.
LA CLASSIFICA TOP 30 GENERALE
Con nove posizioni occupate delle prime dieci, gli scooter la fanno da padrone. In particolare fa benissimo, come sempre, la famiglia Honda SH nelle tre cilindrate. La prima moto, in nona posizione, è l'inossidabile Honda Africa Twin. Fa molto bene Zontes con lo scooter adventure 368G e ci sono ben tre Voge in classifica - gran risultato per la Casa cinese.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen 2026
|1
|HONDA ITALIA
|SH 125
|SCOOTER
|1.298
|2
|HONDA ITALIA
|SH 350
|SCOOTER
|732
|3
|HONDA ITALIA
|SH 150
|SCOOTER
|644
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|502
|5
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|354
|6
|HONDA ITALIA
|ADV 350
|SCOOTER
|348
|7
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|344
|8
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|324
|9
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|304
|10
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|304
|11
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|300
|12
|VOGE
|SFIDA SR16 200
|SCOOTER
|271
|13
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|254
|14
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|219
|15
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|219
|16
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|205
|17
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|191
|18
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|183
|19
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|169
|20
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|166
|21
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|162
|22
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|156
|23
|VOGE
|VALICO 800RALLY
|ADVENTURE OFF
|155
|24
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|152
|25
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|149
|26
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|147
|27
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|146
|28
|YAMAHA
|TRACER 7
|TURISMO
|136
|29
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|129
|30
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|124
Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. L'Honda Africa Twin risulta la moto più venduta (ma...)
LA CLASSIFICA TOP 30 MOTO
La nostra infatuazione per globetrotter e adventure è forte come mai: otto delle prime dieci moto hanno almeno un po' di sterrato nel sangue. Prima abbiamo esaltato la performance della Honda Africa Twin; in realtà, anche se di poco, fa meglio di lei la BMW R 1300 GS, per la quale i dati relativi a verione standard e Adventure sono separati. Le Africa, invece, sono accorpate (versione standard e Adventure Sports insieme). Bene le crossover, a seguire le altre categorie.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen 2026
|1
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|304
|2
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|183
|3
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|162
|4
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|156
|5
|VOGE
|VALICO 800RALLY
|ADVENTURE OFF
|155
|6
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|152
|7
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|147
|8
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|146
|9
|YAMAHA
|TRACER 7
|TURISMO
|136
|10
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|129
|11
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S
|TURISMO
|119
|12
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|118
|13
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|114
|14
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|104
|15
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|98
|16
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|96
|17
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|91
|18
|BETA
|RR 2T 300
|ENDURO RCG
|89
|19
|HONDA
|CBR 600 RR
|SPORTIVE
|89
|20
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|81
|21
|DUCATI
|PANIGALE V4 / PANIGALE V4S
|SPORTIVE
|79
|22
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|78
|23
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|74
|24
|TRIUMPH
|STREET TRIPLE 765 RX
|NAKED
|64
|25
|DUCATI
|MONSTER / MONSTER+
|NAKED
|62
|26
|KTM
|300 EXC
|ENDURO RCG
|61
|27
|KTM
|390 ADVENTURE R
|ADVENTURE OFF
|56
|28
|CFMOTO
|800MT
|ADVENTURE ON
|55
|29
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S
|TURISMO
|49
|30
|MOTO MORINI
|X-CAPE 700
|ADVENTURE ON
|49
Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. Accorpando standard e Adventure, le BMW R 1300 GS sono le moto più vendute
LA CLASSIFICA TOP 30 SCOOTER
Gli ruota alta cittadini sono i più apprezzati, non è una novità. Così come è ormai consolidato il nostro apprezzamento per gli scooter adventure: Honda piazza X-ADV 750 e ADV 350 rispettivamente in quarta e sesta posizione (tra l'altro, X-ADV è il primo maxi con due volte e mezzo le immatricolazioni di Yamaha TMAX), e bene, dicevamo, fa Zontes, col settimo posto.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen 2026
|1
|HONDA ITALIA
|SH 125
|SCOOTER
|1.298
|2
|HONDA ITALIA
|SH 350
|SCOOTER
|732
|3
|HONDA ITALIA
|SH 150
|SCOOTER
|644
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|502
|5
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|354
|6
|HONDA ITALIA
|ADV 350
|SCOOTER
|348
|7
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|344
|8
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|324
|9
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|304
|10
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|300
|11
|VOGE
|SFIDA SR16 200
|SCOOTER
|271
|12
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|254
|13
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|219
|14
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|219
|15
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|205
|16
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|191
|17
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|169
|18
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|166
|19
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|149
|20
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|124
|21
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|SCOOTER
|115
|22
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|114
|23
|HONDA
|FORZA 750
|SCOOTER
|113
|24
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|SCOOTER
|113
|25
|HONDA ITALIA
|VISION 110
|SCOOTER
|110
|26
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|SCOOTER
|103
|27
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|102
|28
|SYM
|SYMPHONY 200 ST
|SCOOTER
|86
|29
|SYM
|ADX 300
|SCOOTER
|84
|30
|PEUGEOT
|KISBEE M
|SCOOTER
|81
Mercato moto, inizio incoraggiante per il 2026. Buona la performance degli scooter adventure, tra i quali lo Zontes 368G