Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026: ecco il prezzo della maxi enduro

Avatar di Michele Perrino, il 19/02/26

1 ora fa - Yamaha annuncia il prezzo della Ténéré 700 World Raid 2026 (presto la prova)

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 arriverà ad aprile: ecco qual è il prezzo della maxi enduro (presto la prova)

La Ténéré 700 World Raid 2026 porta con sé una miriade di novità (ve le abbiamo raccontate qui). Ora è il momento di svelarvi quanto costa la maxi enduro in versione viaggio-avventura (che presto proveremo).

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026: il prezzo della maxi

Yamaha Ténéré World Raid 2026, arriva il cruise control

La nuova Ténéré 700 World Raid 2026 sarà in vendita, a partire da aprile, nelle due colorazioni nero e bianco/rosso, con un prezzo di 13.199 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Yamaha, cliccando qui.

