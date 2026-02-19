Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026: ecco il prezzo della maxi enduro

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 arriverà ad aprile: ecco qual è il prezzo della maxi enduro (presto la prova)
La Ténéré 700 World Raid 2026 porta con sé una miriade di novità (ve le abbiamo raccontate qui). Ora è il momento di svelarvi quanto costa la maxi enduro in versione viaggio-avventura (che presto proveremo).
Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026: il prezzo della maxi
Yamaha Ténéré World Raid 2026, arriva il cruise control
La nuova Ténéré 700 World Raid 2026 sarà in vendita, a partire da aprile, nelle due colorazioni nero e bianco/rosso, con un prezzo di 13.199 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Yamaha, cliccando qui.
Pubblicato da Michele Perrino, 19/02/2026
