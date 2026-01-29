Yamaha sta sviluppando la propulsione ibrida SPHEV per scooter di media cilindrata

Yamaha scooter SPHEV - La Casa di Iwata sta delineando un nuovo percorso verso l’elettrificazione delle due ruote, sviluppando un sistema ibrido serie-parallelo (SPHEV -Series Parallel Hybrid Electric Vehicle) pensato per scooter di media cilindrata. L’idea è offrire le prestazioni, la fluidità e la silenziosità di un veicolo elettrico senza dover convivere con gli svantaggi: il peso di una batteria di grandi dimensioni, i tempi di ricarica, la dipendenza dalle colonnine.

Yamaha sta sviluppando la propulsione ibrida SPHEV: può funzionare in modalità ''full electric''

Il sistema è costruito attorno a un motore elettrico, un generatore e un motore a combustione. Il motore elettrico è quello che muove effettivamente il veicolo, mentre il generatore è collegato al motore a combustione. Quest’ultimo produce energia per supportare attraverso il generatore il livello della batteria e, quando necessario, può anche contribuire direttamente alla trazione.

In partenza, il sistema funziona in elettrico, per poi passare automaticamente alla propulsione più efficiente in base alla velocità e al carico. In movimento, il motore a combustione può entrare in funzione per generare elettricità, se richiesto dal livello di carico. A velocità medie ed elevate, il sistema può passare alla trazione diretta del motore a combustione, più efficiente ad andature costanti.

Yamaha sta sviluppando la propulsione ibrida SPHEV: il motore a combustione carica la batteria e può contribuire alla trazione

È presente anche una logica di “boost” per migliorare le prestazioni in accelerazione. In sostanza, quando il pilota chiede una spinta generosa, il motore a combustione contribuisce alla propulsione. Mentre durante le decelerazioni, la frenata rigenerativa contribuisce a ricaricare la batteria.

