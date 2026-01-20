Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica, una delle ventuno costruite è in vendita!

Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica - Sei un appassionato di corse e moto da pista da collezione? Sopratutto: hai da investire quasi 70.000 euro? In caso affermativo, senti qui. C'è l’occasione di possedere una delle Yamaha R1 più rare al mondo: Crescent Motorcycles (concessionaria responsabile della gestione del team ufficiale Yamaha nel Mondiale Superbike) ha messo in vendita una delle 21 Toprak Razgatlıoğlu World Championship Replica.

Si tratta dell’esemplare numero 01 della serie limitata, ed è proposto al prezzo di 59.995 sterline. È nato per celebrare la stagione 2021 di Razgatlıoğlu, anno in cui il pilota turco ha conquistato il suo primo titolo WorldSBK, con Yamaha che ha ottenuto il primo titolo Costruttori dal 2009.

Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica, celebra la vittoria del pilota turco del Mondiale SBK 2021

Ogni replica è stata assemblata a mano nel Racing Pro Shop di Crescent a Verwood, nel Dorset.

Descritta da Crescent come la R1 “track-ready” definitiva, sviluppa una potenza dichiarata di 205 CV alla ruota grazie a numerose parti speciali, tra cui uno scarico Akrapovič in specifica WSBK abbinato alla centralina GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing).

L’incremento di potenza è accompagnato da una riduzione di peso ancora più impressionante: ben 26 kg in meno, che portano il peso in ordine di marcia dichiarato a soli 175 kg.

Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica, costa quasi 70.000 euro

Fatta eccezione per telaio, forcellone, telaietto reggisella e motore, la maggior parte dei componenti è stata sostituita con parti più orientate all’uso racing. La dotazione include numerosi componenti GYTR, oltre a un impianto frenante e a sospensioni notevolmente migliorati.

La forcella è una Öhlins FGRT 219, abbinata a un monoammortizzatore TTX, con ammortizzatore di sterzo sempre Öhlins. L'impianto frenante sfrutta una pompa freno Brembo Corsa Corta abbinata a pinze Brembo GP4-RX. I cerchi sono Marchesini M7RS.

Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica, la ciclistica è da urlo

La moto è dotata di badge esclusivi della serie limitata, ID di assemblaggio firmato e certificato incorniciato firmato da Toprak Razgatlıoğlu e dal team principal Paul Denning.

Per informazioni bisogna contattare Crescent al numero (+44) 01202-820170.

Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica, a corredo il certificato di autencità

Pubblicato da Fabio Meloni, 20/01/2026