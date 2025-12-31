Il solito Pol Tarres... ma non la solita Yamaha Ténéré

Pol Tarres e la Yamaha Ténéré è un binomio che funziona nelle corse, ma anche sui social. Guarda cosa fa con una "vecchietta" del 1983

Tutti conosciamo lo spagnolo Pol Tarres: pilota di motorally per Yamaha e vera e propria star dei social, grazie ai suoi funambolici video spesso realizzati in sella alla Yamaha Ténéré 700. Questa volta, però, l'iberico non mette sotto torchio la modena maxi enduro di Iwata bensì la sua progenitrice, una Ténéré del 1983 al quale è molto affezionato. In sella all'arzialla vecchietta Tarres non si è limitato a realizzare solamente i due reel che troverete qui sotto, nel 2022 infatti ci ha anche corso una gara d'esibizione al Wheels&Waves di Biarritz... ovviamente vincendola.

Controllo totale del mezzo, dall'inversione al caricamento della moto sul pick-up

Quello lascia a bocca aperta delle evoluzioni di Tarres è senz'altro la totale padronanza del mezzo, una tecnica quasi trialistica che fa impallidire proprio perchè effettuata con un mezzo non pensato per essere manovrato in quel modo. Volete un esempio? Guardate questi due reel pubblicati su Instagram dallo spagnolo.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 02/01/2026