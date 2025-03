Deus Ex Machina x Catawiki: special da favola all'asta. BMW, Ténéré e non solo

Appassionati di moto customizzate e da collezione antenne dritte: fino alle 20:00 del 23 marzo, sarà possibile aggiudicarsi 15 esemplari unici firmati Deus Ex Machina, molte delle quali senza prezzo di riserva. L'asta online è in corso sulla piattaforma di Catawiki.

I modelli più ambiti dell'asta Deus Ex Machina x Catawiki: Royal Enfield, BMW e Yamaha

Una speciale Ténéré usata nello Swank Rally organizzato da Deus

Tra le 15 moto customizzate dal famoso preparatore spiccano tre modelli di particolare interesse - una Royal Enfield, una BMW R NineT e una Yamaha FJR 1300 - ma ce n'è davvero per tutti i gusti, dalle Ténéré alle XSR, passando per moto storiche come la Bultaco Astro o la Yamaha YZ 465 del 1891 ma anche la modernissima moto elettrica Cake Kalk.

Royal Enfield Rolling Queen: la custom indiana in stile ''Easy Rider''

Royal Enfield Rolling Queen all'asta su Catawiki

A fare da base di partenza per la regina rollante c'è una Royal Enfield Super Metor (qui la mia prova). La personalizzazione di Deus Milano unisce l'eleganza vintage del marchio Royal Enfield con l'artigianalità di Deus Ex Machina. Una delle caratteristiche principali è il telaio posteriore completamente rivisitato, che rimanda la mente agli anni '70. Il nuovo manubrio, con una posizione delle mani più elevata in stile ''Easy rider'', è accompagnato da comandi su misura e da un faro anteriore dedicato. A completare il design, una ruota lenticolare sul retro abbinata a una ruota anteriore a raggi, entrambe equipaggiate con pneumatici Metzeler. La moto andrà all'asta senza riserva e la miglior offerta attualmente è di 7.000 euro.

BMW Checkmate R NineT: la roadster tedesca in nero

BMW R NineT Checkmate

Questo esemplare, attualmente battuto a 12.750 euro (ma il prezzo sta continuando a subire rialzi), è uno dei più ambiti dell'asta. A livello tecnico non ci sono stravolgimenti da segnalare, la R Nine T del 2022 è pressoché identica al modello di serie, ma è il look a cambiare, adottando il nero come colore tout court, con badge personalizzati, sella dedicata e altri dettagli ricercatissimi.

Yamaha XJR Eau Rouge

Un tributo al leggendario cicuito belga e alle corse di un tempo, la FJR Eau Rouge è una vera star mondiale, essendo stata esposta in Europa, Giappone, Australia e USA. Le corse non vengono omaggiate solo nel look ma anche nella meccanica: cerchi in magnesio, sospensioni regolabili Öhlins e scarico racing SC-Project, con pedane e semi manubri dall'impostazione decisamente corsaiola. A spingere il tutto c'è il ''motorone'' 1300 cc raffreddato ad aria, dal sapore unico. Il prezzo? al momento la miglior offerta è di 9.000 €, anche in questo caso la moto adrà al miglior offerente senza riserva sul prezzo.

L'Eredità di Deus Ex Machina e il Successo delle Aste Precedenti

Deus Ex Machina è uno dei marchi più iconici nel panorama delle moto custom, noto per le sue creazioni uniche che mescolano cultura motociclistica e design contemporaneo. La precedente asta di aprile 2024 ha registrato risultati eccezionali, con un'altra BMW Checkmate aggiudicata per 18.500 € e la Husqvarna Doublemate battuta per 14.750 €.

Come Partecipare all'Asta su Catawiki

La Yamaha XJR 1300 Eau Rouge

Partecipare all'asta è semplice: basta registrarsi su Catawiki, esplorare i lotti disponibili e fare la propria offerta. Gli italiani hanno dominato le edizioni precedenti con oltre il 40% delle puntate, seguiti dai francesi con circa il 20%.

Non perdere l'occasione di possedere una moto custom esclusiva: l'asta è aperta fino alle 20:00 del 23 marzo 2025.

