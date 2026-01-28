La Yamaha WR125R che forse ti è sfuggita a MBE 2026

Alla fiera (in origine) delle customizzazioni - ovvero MBE - Yamaha ha presentato una sua ''special'' partendo dalla dual WR125R. Rispetto alla versione tradizionale omaggia gli anni '90 con grafiche e accessori specifici, per un risultato finale davvero ricco di personalità.

Cosa cambia sulla moto

La Yamaha WR125R 2026

Questa WR ovviamente non è una rivoluzione, dal punto di vista meccanico e strutturale è in tutto e per tutto la moto di serie, ma con pochi ritocchi l'effetto finale è di buon livello, con un aumento evidente di personalità o ''aura'', come direbbero i potenziali acquirenti di questa WR125R special.

Yamaha WR125R 2026, la moto ha grafiche e accessori dedicati

Cosa cambia? Poco, anzi pochissimo e solo con accessori presenti ''in casa'': grafiche glitterate, cerchi con raggi colorati, pneumatici cross, sella personalizzata per abbinarsi alla livrea, pedane maggiorate in titanio, forcellone verniciato, codino con portatarga e fanale compatto e fondello di scarico differente. Diventerà una versione di serie? Al momento no, ma se Yamaha vuole puntare sui giovani allora sarebbe auspicabile, decisamente più cool la special del modello di serie.

