Novità moto

La Yamaha WR125R che forse ti è sfuggita a MBE 2026

Avatar di Danilo Chissalé, il 28/01/26

6 ore fa - La WR125R è diventata un tributo agli anni '90, con grafiche e parti speciali

A MBE 2026 Yamaha ha portato sullo stand una versione speciale della sua endurina WR125R, un omaggio all'heritage anni '90

Alla fiera (in origine) delle customizzazioni - ovvero MBE - Yamaha ha presentato una sua ''special'' partendo dalla dual WR125R. Rispetto alla versione tradizionale omaggia gli anni '90 con grafiche e accessori specifici, per un risultato finale davvero ricco di personalità.

Cosa cambia sulla moto

La Yamaha WR125R 2026

Questa WR ovviamente non è una rivoluzione, dal punto di vista meccanico e strutturale è in tutto e per tutto la moto di serie, ma con pochi ritocchi l'effetto finale è di buon livello, con un aumento evidente di personalità o ''aura'', come direbbero i potenziali acquirenti di questa WR125R special.

Yamaha WR125R 2026, la moto ha grafiche e accessori dedicati

Cosa cambia? Poco, anzi pochissimo e solo con accessori presenti ''in casa'': grafiche glitterate, cerchi con raggi colorati, pneumatici cross, sella personalizzata per abbinarsi alla livrea, pedane maggiorate in titanio, forcellone verniciato, codino con portatarga e fanale compatto e fondello di scarico differente. Diventerà una versione di serie? Al momento no, ma se Yamaha vuole puntare sui giovani allora sarebbe auspicabile, decisamente più cool la special del modello di serie. 

VEDI ANCHE
Yamaha: i brevetti del nuovo cambio Y-AMT, le novità in arrivo
Yamaha: novità in arrivo per il cambio automatico Y-AMT?
Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica, una delle ventuno costruite è in vendita!
Yamaha R1 Toprak WorldSBK Replica, una delle ventuno costruite è in vendita!
Team Yamaha Prima Pramac 2026: la diretta video
La presentazione del team Prima Pramac Yamaha 2026 in video
Pubblicato da Danilo Chissalè, 28/01/2026
Tags
yamaha
Gallery
Logo Yamaha
Yamaha
Vedi anche