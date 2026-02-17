Yamaha presenta NMax 155 Tech Max 2026 col nuovo cambio YECVT

Yamaha NMax 155 Tech Max 2026 si aggiorna e, tra nuovo cambio YECVT e funzione Downshift, promette un'esperienza più motociclistica

Yamaha NMax 155 Tech Max torna a essere dei nostri – inteso del mercato italiano – e si presenta, per il 2026, in una nuova veste: arrivano una nuova trasmissione YECVT e una funzione Downshift che promettono sensazioni da... moto. Scopriamo le novità, la data di arrivo e il prezzo di NMax 155 Tech Max 2026.

Yamaha NMax 155 Tech Max 2026: novità e caratteristiche

Il nuovo NMax 155 Tech Max 2026 riprende il look dell'ultimo NMax 125, provato nel 2024. In teoria in Yamaha ci avevano detto che un NMax 155 non sarebbe più stato della partita dopo il via libera dei 125 in autostrada ma, si sa, le cose cambiano ed ecco che oggi arriva una nuova versione dello scooter sportivo di Iwata, contraddistinta da una serie di novità tecniche.

La trasmissione YECVT

In primis il nuovo YECVT, Yamaha Electric Continuously Variable Transmission, una trasmissione che, un po' come fanno i riding mode sulle moto, permette di sfruttare modalità di guida differenti. Le due modalità, Sport e Town, influenzano quindi la risposta del NMax 155: in Sport il rapporto di trasmissione viene ridotto significativamente per ottenere un numero di giri più elevato e un'accelerazione più rapida, in modalità Town il numero di giri è più basso per una guida più rilassata. Tanto per capirsi: a 60 km/h in modalità Sport il motore è a 6.000 giri/min, mentre in modalità Town è a 5.000 giri/min. Anche il freno motore varia in funzione della modalità ed è più pronunciato, in particolare tra i 30 e i 60 km/h, nella modalità Sport. Per scegliere la ''mappa'' differente c'è il comando sul blocchetto di sinistra e, una volta spento e riacceso, NMax manterrà l'ultima opzione scelta.

La funzione Downshift

Yamaha introdoce su NMax 155 2026 la funzione Downshift. La Casa giapponese non entra nel merito della tecnica, ma spiega che questa nuova funzione, selezionabile attraverso il pulsante ''Shift'' o accelerando a fondo, permetterà un'accelerazione più potente allo scooter. Allo stesso modo, anche in frenata, la funzione Shift aumenterà il freno motore dello scooter.

Il motore

Yamaha NMax 155 2026 monta il motore Blue Core da 155 cc con tecnologia Variable Valve Actuation (VVA) ed è equipaggiato con un albero motore, basamenti, filtro dell'aria, scarico e pompa dell'olio di nuova concezione, oltre a un nuovo tendicatena idraulico che contribuisce a ridurre l'attrito. Per il piccolo monocilindrico SOHC, 15 CV a 8.000 giri/min e 14 Nm a 6.500 giri/min. Presenta anche lo Start & Stop, consumi dichiarati di 2,4 litri/100 km.

La ciclistica

Per il nuovo NMax 155 Tech Max la ciclistica ricalca quella della versione 125, tra forcella telescopica e doppio ammortizzatore al posteriore – 100 e 91 mm di escursione – doppio freno a disco da 230 mm con ABS e cerchi da 13'' con pneumatici 110/70 e 130/70. Per NMax 155 sella a 770 mm e un peso di 135 kg col pieno (7,1 litri di serbatoio).

Dotazioni

NMax 155 Tech Max 2026, da bravo top di gamma, sfodera luci full LED, una sella in ecopelle con cuciture dorate, display TFT da 4,2'' con navigatore Garmin incluso, vano sottosella capiente – sul 125 entra un casco integrale – due ''tasche'' nel retroscudo dove riporre piccoli oggetti (una delle quali con presa USB-C).

Yamaha NMax 155 Tech Max 2026: data arrivo e prezzo

NMax 155 Tech Max 2026 – unica versione disponibile – arriverà nei concessionari Yamaha da fine febbraio in 2 colorazioni, Crystal Graphite o Midnight Black, al prezzo di 4.099 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/02/2026