Honda GB350S 2025: la piccola retrò è una moto "furba" e moderna. La prova

Honda GB350S è arrivata nel 2025 e al suo primo anno sul mercato ha saputo conquistare il 15° posto tra le trenta moto più vendute in Italia (prima moto raffreddata ad aria!). Una moto semplice sì, ma moderna, completa, che non ti fa mancare nulla. La ricetta di Honda ha convinto tanti italiani, ma avrà convinto anche me? Vi racconto tutto della GB350S 2025 nella prova video.

Honda GB350S 2025: 3/4 anteriore

La GB350S è semplice, senza tanti fronzoli, ma in realtà che è una Honda lo capisci subito. Le luci sono full LED e ci sono delle chicche – il gancio per legare il casco o il supporto per non... cuocere la scarpa del passeggero sullo scarico – che la rendono una moto furba, intelligente. Questo binomio semplicità-modernità è un po' il cuore della GB e anche il fulcro di questa prova. Sì perché oltre a quanto già detto, questa piccola Honda affianca una strumentazione tradizionale con un mini LCD ricco di info – autonomia, consumo medio e indicatore marcia – e la frizione assistita con antisaltellamento. La GB350S è carina da vedere e ben fatta e anche il motore raffreddato ad aria, con le sue alette, è molto grazioso, c'è solo da perdere un po' di tempo per pulirlo (lo sporco si annida facilmente).

L'ergonomia

Per la GB350S cavalletto centrale e laterale di serie, grande comodità. Tirarla giù dal centrale, nonostante sia una moto abbastanza piccola e leggera – 178 kg col pieno, il serbatoio è da 15 litri – potrebbe essere un po' più difficoltoso per chi è più piccolo di corporatura: io dai miei 180 cm arrivo a toccare con le punte. Poco male, se non siete abbastanza grandi e forti potrete appoggiarla sul laterale e nel frattempo allenarvi a tirarla su e giù dal centrale.

In sella

Una volta a terra la GB è ben manovrabile, merito della sella stretta e bassa – 800 mm da terra – di pedane centrali ben posizionate per la discesa della gamba al suolo e di un manubrio avanzato – forse un po' lontano? – molto largo e con leve ben sagomate. Tutto sommato, pur essendo una moto dalle dimensioni contenute, questa 350 è ospitale anche per chi è di media altezza e le gambe non sono particolarmente rannicchiate.

Pronti, via

Honda GB350S 2025 alla prova

Il piccolo mono della GB350S si avvia in un baleno e ''suona'' simpaticamente, con quel rumore che fa molto moto di una volta. Frizione e cambio sono un burro e qui, a differenza che su altri modelli di questo segmento, si sente la scelta di Honda di fare... la Honda. Una moto che non fa niente per nascondere la modernità, l'efficienza, anche a discapito di qualche clac e tonc che farebbero più retrò. Insomma, non è che siccome siamo su una entry level da 350 cc che costa come uno scooter, allora la Casa di Tokio abbia fatto un passo indietro. Affatto. La precisione o la morbidezza di frizione o cambio – 5 i rapporti – sono quelle che trovereste su una CB750 Hornet o un'Africa Twin.

Il motore

Honda GB350S 2025: visuale in soggettiva

Il monocilindrico della GB350S, un 2 valvole SOHC a 4 tempi, non mostra di certo i muscoli: 21 CV a 5.500 giri/min e 29 Nm a 3.000 giri/min, numeri facilmente superabili anche da uno scooter – un SH350i fa oltre 29 CV e 31,5 Nm, tanto per capirsi – ma che regalano comunque un gran gusto. Una pistonata dopo l'altra riprende anche da giri bassissimi, ma dà il suo meglio nella fascia media, sfruttando la coppia disponibile da subito (le prime 2 marce sono più corte).

Extraurbano e autostrada

Insomma, la GB350S è sempre facile e prevedibile, gustosa a spasso, senza fretta. Non corre, certo, ma tenete comunque presente che usando tutti i suoi 20 CV si superano facilmente i limiti di velocità anche in extraurbano. Più complesso il discorso in autostrada dove, a causa di una velocità massima di circa 120 km/h indicati – saremo intorno ai 110 km/ effettivi – e alle vibrazioni che spuntano soprattutto sulle pedane, non dà il suo meglio. Bene l'HSTC, il controllo di trazione Honda – disinseribile dal display con un tasto – sempre presente per aiutare il neofita quando le condizioni sono più difficili (umido/bagnato su tutti). Infine, i consumi: 28,7 km/litro con una guida affatto attenta. Guidando con scrupolo penso si possano sfiorare i 40 km/litro.

La guida

La prova di Honda GB350S 2025

Alla GB350S piace andare a spasso, è vero, ma non si tira indietro se c'è un bel misto. La piccolina di Honda mette in luce un assetto un po' sostenuto – soprattutto al posteriore – e un ottimo rigore, risultando precisa e gustosa da guidare. La GB è agile – il manubrio largo aiuta a ''giocare'' – ma anche stabile quanto basta per togliersi belle soddisfazioni tra le curve. Non siamo in presenza di una naked sportiva e, compliceil cerchio anteriore da 19'' – al posteriore c'è un più canonico 17'' – la GB350S non mi dà l'appoggio tipico di una tradizionale moto roadster (d'altra parte non lo è!). Poco male, guidando in modo fluido è davvero piacevole e gustosa. Buona la frenata: l'anteriore manca un po' di potenza e ha un ABS un po' troppo invasivo – si pensi al pubblico target di questa moto – più a punto il posteriore, che dà il suo prezioso contributo.

Comfort (anche in 2)

Le sospensioni della GB offrono un buon compromesso ma non fanno magie quando l'asfalto è troppo rotto o prendiamo la classica radice di pino a bordo strada, anche perché le escursioni sono contenute (106 mm davanti, 120 mm dietro). In queste circostanze, soprattutto al posteriore, la risposta è un po' secca, anche per via di una sella ben fatta ma un po' duretta (non ho avuto però disagi durante le ore di guida).

Conclusioni

Honda GB350S è una moto semplice, dal look retrò ma in realtà moderna e furba, nel senso positivo del termine. Se da una parte ci sono forcella con soffietti, alette di raffreddamento del motore e serbatoio a goccia in metallo, dall'altra i carter motore, i cerchi in alluminio con Metzeler Tourance Next, la strumentazione, ma anche le luci a LED, nondimeno il funzionamento di cambio/frizione e l'elettronica – mi riferisco in particolare al controllo di trazione – non mentono...

Moderna o retrò?

Cosa voglio dire? In parte il look e il funzionamento del mono raffreddato ad aria danno il sapore del passato, ma poi – e da qui la furbizia – questa Honda sposa il moderno, c'è un grande lavoro dietro. La strumentazione completa e il display LCD, per non parlare del supporto della pedana passeggero che protegge il piede dallo scarico incandescente o il ''lucchetto'' integrato sul codino per chiudere sottochiave il casco con una catena. Carina, fatta bene e ''furba'', come solo una Honda, ma anche gustosa da guidare. La GB ha già convinto tanti italiani e, dopo questa prova, uno in più. Un altro pregio? Il prezzo...

Honda GB350S 2025 è proposta in 3 colorazioni al prezzo di 4.640 euro. Costa poco più di un nuovo SH125i-SH150i, fa un mestiere diverso, ma è un giocattolo simpatico e piacevole. Un moto che per facilità, semplicita e costo può essere una vera alternativa allo scooter.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 13/02/2026