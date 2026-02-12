Honda Super-One: da kei car a hot hatch il passo è… cortissimo

Scopri la Honda Super-One 2026, la kei car elettrica che diventa hot hatch urbana. Dettagli su design, motore, autonomia e prezzo

Anche nell'era delle citycar elettriche, Honda non rinnega il suo glorioso passato. Con la Honda Super-One, la Casa giapponese prende l’energia ribelle degli anni ’80 – quella della City Turbo II – e la catapulta nel presente, trasformando una piccola city car in qualcosa di decisamente più cattivo.

Honda Super-One, vista laterale

Look da pocket rocket: design e dettagli

La Super-One colpisce al primo sguardo: paraurti ridisegnati con prese d’aria funzionali, passaruota allargati lungo i fianchi e uno spoiler sul tetto fanno risaltare le sue dimensioni mignon.

Parliamo infatti di una ''scatolina'' lunga 3,59 m che, nonostante tutto, è più alta che larga: 1,62 m di altezza per appena 1,57 m di larghezza. Il telaio è stato rivisto con sospensioni abbassate e carreggiate più ampie per una guida più coinvolgente.

Ruote in lega da 15 pollici in finitura Berlina Black opaco e pneumatici Yokohama più larghi completano il quadro. Insomma, Honda ci tiene a far capire che questa piccola fa sul serio.

Honda Super-One, il cerchio da 15''

Motore elettrico e prestazioni

La Super-One monta infatti un motore elettrico anteriore, che in Boost Mode sviluppa circa 95 cavalli: non tanti, ma abbastanza da fare la differenza rispetto ai 64 della N-One e:.

Rispetto alla N-One e: standard, la Super-One guadagna poi 194 mm in lunghezza, 98 mm in larghezza e 71 mm in altezza, pur mantenendo lo stesso passo di 2.520 mm.

La maggiore potenza e la carreggiata più larga fanno sì che la Super-One non sia più una kei car, ma un'auto ''vera''. Un po' come la Suzuki Jimny adattata per il mercato europeo.

Honda Super-One, la plancia

Interni sportivi e tecnologia

Gli interni riprendono in gran parte la N-One e:, ma con dettagli che fanno la differenza: sedili avvolgenti con richiami viola, grafica personalizzata per il cluster digitale da 7 pollici e, in Boost Mode, un finto contagiri che va a riempire il display.

Il sistema Active Sound Control simula cambi marcia e ruggiti del motore attraverso gli otto altoparlanti dell'impianto audio Bose.

Immancabili anche infotainment da 9 pollici, sedili e volante riscaldati e l’intera suite di Honda Sensing, con sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Honda Super-One, i sedili anteriori

Prezzo, mercati e disponibilità

I dettagli su prezzo e disponibilità saranno comunicati nelle prossime settimane, ma secondo la testata locale Creative Trend la fascia dovrebbe essere tra i 3 e i 3,5 milioni di yen (circa 16.500–19.300 euro).

Dopo aver aperto le danze in Giappone, sua terra natale, la Super-One arriverà anche in tanti altri continenti: Europa compresa. Stai già preparando il libretto degli assegni?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/02/2026