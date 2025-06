Honda Civic Type R Best Lap 2025: la prova completa della sportiva da 329 CV

Honda Civic Type R Best Lap 2025: prova in pista e scheda tecnica dell’ultima sportiva Honda termica in edizione limitata

La Honda Civic Type R è al canto del cigno: l'ultima Honda sportiva a motore termico senza elettrificazione andrà in congedo a fine 2025. Per un'uscita di scena in grande stile, Honda Italia lancia l'edizione speciale in serie limitata Best Lap: scopri come cambia e come si guida nella mia prova in pista.

L'alettone è l'unico ''eccesso'' della Honda Civic Type R Best Lap 2025

È un vero mezzogiorno di fuoco quello che mi attende all'autodromo di Modena: la Honda Civic Type R Best Lap è già pronta sulla pit-lane per una serie di giri lanciati.

Leggo la descrizione ufficiale e mi fa sorridere che l'alettone sia stato ottimizzato nell'altezza per migliorare la visuale posteriore: per vedere le altre auto sparire dietro di me mi bastano gli specchietti.

Un dato su tutti, 275 km/h di velocità massima, che è un'andatura da vera supercar e non da berlina sotto steroidi. Una berlina dalle linee eleganti, tra l'altro. Non fosse per l'alettone.

Al volante della Civic Type R 2025: le prime impressioni

Mi calo nel sedile avvolgente, che mi abbraccia con tanto affetto. Davanti a me il volante rivestito in scamosciato, che promette emozioni racing già al momento di accarezzarlo.

In basso, sulla destra, un corto pomello del cambio in allumunio che fa tanto racing.

Metto in moto, e il vibrante muggito del 4 cilindri turbo mi inebria. Solo all'interno, però, perché da fuori è fin troppo silenzioso. Me ne accorgo quando sento passare le Type R degli altri tester lanciati sul rettilineo.

A dispetto dell'alettone, la Type R non è un'auto che vuole dare spettacolo e attirare l'attenzione.

Innesto la marcia e capisco subito che il cambio manuale è corto e preciso come leggenda Honda vuole, ma ha anche guadagnato una fluidità e una scorrevolezza nuove.

Honda Civic Type R Best Lap 2025: la machera in carbonio attorno alla leva del cambio

Come va in pista la Civic Type R 2025

Entro in pista a ritmo blando e la Civic Type R ha un comportamento equilibrato e facile: nessuna sportività ostentata né reazioni nervose.

Alzo il ritmo ed emergono la precisione del telaio, che si appoggia su sospensioni a controllo elettronico, e l'ottima risposta dello sterzo: fluido e diretto quanto basta.

Non trasmette molta sensibilità, ma ha risposte genuine e prevedibili: cosa non scontata visto che ha la demoltiplicazione variabile in funzione dell'angolo di sterzo.

La coppia di 420 Nm è disponibile già a 2.200 giri e ciò mi permette di percorrere le curve con una marcia in più e di uscire con un buon tiro, con l'aiuto del differenziale autobloccante che ottimizza la trazione anteriore.

La Civic si lancia affamata sui rettilinei, forte dei suoi 329 CV. Non trasmette un senso di leggerezza, va detto: 1.429 kg su un'auto di quasi 4,60 m si sentono.

Granturismo o sportiva autentica? La vera anima della hot hatch Honda

Ha più della granturismo che della sportiva vera: nulla a che vedere con la Integra Type R, che sembrava una Gruppo N con la targa, per chi se la ricorda.

Ma grazie a tenuta di strada e stabilità, la nuova Civic sportiva riesce a portare nelle curve ancora più velocità dell'edizione precedente. Il segreto? Farla scorrere, con una guida pulita e accompagnata: mai impiccarla, non è nelle sue corde.

Anche perché il turbo, se entri in curva troppo svelto e ritardi l'apertura del gas, ti fa perdere qualche istante prima di darti il massimo della spinta.

A far scorrere bene l'auto aiuta il cambio, che ha la funzione rev-matching, ossia il punta tacco automatico a fluidificare gli inserimenti. E aiutano pure le gomme Michelin Pilot Sport 4S realizzate in mescola speciale per la Civic.

Calzate su cerchi da 19'' paiono il classco giro di nastro isolante, tanto sono basse di spalla, e con il loro comportamento progressivo rendono l'auto sincera e prevedibile anche quando forzi il ritmo e la fai scivolare in ingresso curva per aiutarti a chiudere la traiettoria.

A fine giornata, gioco con l'Honda Log R 2.0, una suite di telemetria integrata nell'infotainment che tramite i sensori dell'auto e il GPS mi valuta e mi dà i voti, comparando la mia guida con il database creato dagli sviluppatori del veicolo. Avrò preso la sufficienza?

Il battitacco in carbonio specifico per la Honda Civic Type R Best Lap 2025

A vederla è più bassa e più larga della Civic normale, ma rimane un'auto comoda, pratica e raffinata: ha quattro posti (non cinque) accoglienti e un bagagliaio ampio e sfruttabile.

Le finiture sono sportive, ma molto curate e ci sono tutti gli aiuti alla guida che ti aspetti da una berlina di rango. Anche clima e infotainment da 9'', con Apple Carplay e Android Auto rispondono presente.

Sarebbe un'auto perfetta anche per la vita di tutti i giorni, non fosse per il superbollo e per l'alettone, che la rende un po' vistosa in certi contesti.

L'edizione Best Lap si caratterizza per un kit Hace che comprende ala, battitacco e cover del tunnel centrale in carbonio: non tanto per giustificare i 4.000 euro di sovrapprezzo rispetto alla Civic Type R normale. Che però non è più disponibile.

Rimangono solo i 99 esemplari numerati della Best Lap, alla bella cifra di 63.900 euro, compreso il kit con portachiavi in carbonio e targa numerata.

Inutile dire che la Best Lap diventerà un'auto da collezione: quanto potrà rivalutarsi in futuro è da vedere, ma potrebbe pure rivelarsi un buon affare, se non cedete alla tentazione di caricarla di chilometri.

Motore 2.0 litri, 4 cilindri VTEC turbo benzina Potenza 329 CV a 6.500 giri Coppia 420 Nm a 2.200 giri Velocità 275 km/h Da 0 a 100 km/h 5,4 secondi Cambio Manuale a 6 rapporti con rev-matching Trazione Anteriore con differenziale a slittamento limitato Dimensioni 4,59 x 1,89 x 1,40 m Peso 1.429 kg Bagagliaio da 410 a 1.212 litri Prezzo 63.900 euro

Cos’è la Honda Civic Type R Best Lap 2025?

La Honda Civic Type R Best Lap 2025 è un’edizione speciale e numerata (99 esemplari) riservata all’Italia. Rappresenta l’ultima variante termica pura della Civic Type R prima del passaggio all’elettrificazione.

Quanti esemplari della Civic Type R Best Lap verranno prodotti?

Saranno prodotti solo 99 esemplari numerati, rendendola un modello da collezione.

Quali sono le differenze tra la Civic Type R normale e la Best Lap?

La versione Best Lap si distingue per il kit estetico in carbonio (ala, battitacco, console centrale), una gift box esclusiva e un badge identificativo “Best Lap”.

Quanto costa la Honda Civic Type R Best Lap 2025?

Il prezzo della Civic Type R Best Lap 2025 è di 63.900 euro.

Quali sono le prestazioni della Civic Type R Best Lap?

La Civic Type R Best Lap raggiunge i 275 km/h, scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi ed è spinta da un motore 2.0 turbo VTEC da 329 CV e 420 Nm.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/06/2025