Honda Prelude 2026: il ritorno della coupé con cuore Civic Type R

Con buona pace degli appassionati dei track-day la Honda Civic Type R è destinata al pensionamento, ma prima di lasciare il palcoscenico delle hot-hatch si è tolta il capriccio di un ultimo giro di valzer con una edizione speciale, che abbiamo provato recentemente (leggi la prova di Honda Civic Type R Best Lap).

Nuova Honda Prelude: lo schema meccanico anteriore della coupé giapponese

Ma per un modello (iconico) che esce di scena, un altro sta per rientrare e lo fa portando con sé un po’ della sportiva uscente. La nuova Honda Prelude (guarda Honda Prelude in video) si prepara al debutto, e lo fa adottando numerose soluzioni tecniche dalla Civic Type R, pur mantenendo un'identità distinta come coupé ibrida gran turismo.

Honda ha confermato l’utilizzo della configurazione del telaio della Civic Type R. La Prelude eredita:

Sospensioni anteriori a doppio asse

Carreggiate anteriori e posteriori allargate

Freni Brembo all’anteriore

Queste soluzioni migliorano la precisione dello sterzo e limitano la coppia sterzante, offrendo una guida più diretta.

Nuova Honda Prelude: una sportiva 2+2 che promette comfort e piacere di guida

Assetto su misura, comfort da gran turismo

Sebbene condivida i componenti con la Type R, la Prelude riceve una taratura specifica. Obiettivo: trovare l’equilibrio tra comfort e coinvolgimento dinamico, senza estremismi da hot-hatch.

La coupé sarà spinta dal sistema ibrido a due motori Honda, già visto sulla nuova Civic. Sulla Prelude debutterà anche la modalità Honda S+ Shift, che:

Simula i cambi di marcia con paddle al volante

Personalizza la coppia e il sound del motore

Si attiva con un pulsante dedicato

Nuova Honda Prelude: il pulsante S+ Shift per attivare il cambio simulato

Design sportivo e interni 2+2

La carrozzeria due porte della sportiva di Honda (guarda la pagina ufficiale di Honda Italia) nasconde un ampio portellone posteriore in stile hatchback. L’abitacolo, 2+2, riprende l’impostazione della Civic. L’arrivo della nuova Honda Prelude è previsto per il 2026. Voi cosa ne pensate della sportiva giapponese? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/07/2025