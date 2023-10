Honda Prelude Concept: ritorno al passato con uno sguardo al futuro (elettrico)

A cavallo tra la fine degli anni ’90 e il 2000 Honda ha in listino quella che oggi si potrebbe considerare una coupé premium, la Prelude. Era la quinta generazione di un’auto di nicchia, che aveva segnato a suo modo la storia della Casa giapponese. Due motori, un 2,0 litri da 136 CV e un più sofisticato 2,2 litri V-Tec da 186 CV, che equipaggiava la versione top di gamma, dotata anche di una chicca tecnologica come l’asse posteriore sterzante. Dopodiché la Prelude scomparve dai radar ma oggi ritorna sulla scena sotto forma di prototipo, ça va sans dire, 100% elettrico. Il Japan Mobility Show ha tenuto a battesimo questo modello che Honda definisce come un veicolo con “intento produttivo”, suggerendoci che presto darà vita a un’auto di grande serie. Tuttavia, la Prelude Concept si discosta dal design tradizionale dei modelli che l’hanno preceduta, note per il loro stile coupé compatto.

Honda Prelude Concept: la vista della coda con la barra luminosa a LEDSPORTIVA, MA BEN PIÙ GRANDE DI PRIMA Il nuovo concept assume una forma significativamente più grande, anche se non è certo una sorpresa, considerando quanto sono aumentate le dimensioni medie delle auto al giorno d'oggi. Osservando la porzione anteriore di questo prototipo che ci anticipa un po' di futuro della Casa dell'Ala, si può notare una coppia di fari belli affilati e collegati a una barra luminosa a LED posizionata appena sopra il punto in cui si troverebbe una targa. La parte inferiore del paraurti è rifinita in nero con un motivo a rete e presenta un piccolo elemento di design verticale rifinito in blu. Vista di profilo l’auto torna a mostrare tutto il suo spirito da coupé come lo era la Prelude di un tempo. Sono visibili piccoli specchietti retrovisori esterni rifiniti in nero, così come le maniglie delle porte a filo e dei bei parafanghi muscolosi. Honda ha inoltre dotato il concept di un set di cerchi neri lucidi e pinze freno in blu, che ci danno idea riguardo il suo potenziale in termini di performance. La linea del tetto s’inclina rapidamente verso la coda, che sembra un po' un incrocio tra una Porsche 911 e una Hyundai Ioniq 6. A dominare la parte posteriore c'è una barra luminosa a LED coast to coast, un piccolo spoiler nero e un paraurti nero lucido.

VEDI ANCHE

Honda Prelude Concept: la presentazione della coupé elettrica al Tokyo Mobility ShowUN MODELLO IN PIENA VIA DI SVILUPPO Lato meccanico (ed elettrico…) si sa molto poco sullo sviluppo della nuova Honda Prelude Concept, ma il costruttore la descrive come un modello sportivo che offrirà “la gioia di guidare” e “fornirà un’eccitazione straordinaria che non avete mai provato prima”. Da Tokyo fanno sapere che stanno continuando gli studi sul modello, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi sul tipo di motore che sarà montato e le prestazioni fornite.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/10/2023